Kratki vodič za slušalice za djecu

Razmišljate o tome da svojoj djeci nabavite vlastite slušalice? Možda žudite za predahom nakon što ste čuli njihovu omiljenu pjesmu, priču ili emisiju po milijunti put! Ili im možda trebaju slušalice za školu, ili želite pomoći svojoj djeci da se koncentriraju na obrazovni sadržaj kod kuće, a da ih ne ometate.
Od male djece do adolescencije, slušalice mogu biti izvrstan način za djecu da steknu malo neovisnosti i privatnosti, ali pronaći prave može biti teško. Za početak, vaš popis briga mogao bi se razlikovati od njihovog. Želite zaštititi njihov sluh i svoj razum. Oni žele iste one koje nose sva cool djeca ili - ovisno o njihovoj dobi - mogu imati vrlo svoje ideje o boji!
Čitajte dalje kako biste otkrili više o različitim vrstama slušalica za djecu i zašto nije dobra ideja jednostavno im dopustiti da koriste vaše stare slušalice. . .
Ako su vaša djeca u dobi u kojoj su smislila kako "posuditi" vaš telefon ili tablet ili im jednostavno trebaju slušalice za školu ili učenje, mogli biste doći u iskušenje da im dopustite da koriste neke vaše stare. Ali dječje uši nisu isto što i uši odraslih - i slušalice dizajnirane samo za djecu zapravo bi mogla biti vaša najvažnija kupnja tehnologije ove godine.
Najbolje slušalice za djecu uključivat će jednu značajku iznad svega: bit će dizajnirane za zaštitu sluha vašeg djeteta, a istovremeno će pružati pristojno iskustvo slušanja. Naravno, također bi trebali nuditi udoban oblik za manje glave, a pomaže i ako su prilično čvrsti!
Glavne stvari koje treba uzeti u obzir kada tražite odlične slušalice za djecu uključuju:
Zaštita sluha vašeg djeteta bit će vaš prioritet broj jedan. Dječje uši se još uvijek razvijaju. Njihove uši su osjetljivije na buku zbog stalnog razvoja živčanih vlakana i drugih stanica. Također imaju manje uši i kraće ušne kanale od odraslih: zbog manjih vanjskih zvukovoda bubnjić je bliže izvoru zvuka i zvuk ima veći utjecaj.
Izloženost glasnim zvukovima može uzrokovati oštećenje osjetljivih dlakastih stanica u unutarnjem uhu, a to s vremenom može dovesti do gubitka sluha. Upravo zbog toga najbolje slušalice napravljene za djecu dolaze opremljene tehnologijom za ograničavanje glasnoće, koja može spriječiti oštećenje sluha održavajući zvuk na sigurnoj razini.
Htjet ćete potražiti slušalice s ograničenjem glasnoće od 85 dB ili manje. To je najveća razina koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kao sigurnu za dulje slušanje.
Za usporedbu, većina slušalica za odrasle dostiže vrhunac od oko 115 dB, a neke idu i do 136 dB! Ograničavanjem glasnoće, slušalice dizajnirane za djecu mogu zaštititi djetetov sluh dok raste.
Uz odabir pravih slušalica za svoju djecu, također je pametna ideja da ih počnete učiti o navikama sigurnog slušanja čim počnu koristiti slušalice.
Jeste li spremni voditi svojim primjerom?
Glavni savjeti za njegovanje navika sigurnog slušanja kod djece uključuju ograničavanje količine vremena provedenog u slušalicama, pravljenje redovitih pauza tijekom slušanja i objašnjavanje zašto je važno ograničiti glasnoću.
Mi bismo prvi priznali da vođenje primjerom možda nije tako lako kao što zvuči. Ako volite provoditi sate uronjeni u svoje omiljene zvukove ili redovito hodate uokolo sa slušalicama u ušima (čak i dok ne slušate), razmislite o tome da češće skidate te slušalice kada su djeca u blizini. To je mala cijena koju treba platiti za zaštitu njihovih ušiju—i očuvanje vašeg zdravog razuma dok oni mogu uživati u svojim favoritima uz ponavljanje!
Savjeti za poticanje sigurnog slušanja
Ima puno smisla razmotriti slušalice koje imaju dodatne mjere za sprječavanje djece da prekorače ograničenje glasnoće ili im je dodijeljeno vrijeme za igru!
Dječje bežične Bluetooth slušalice tvrtke Philips kompatibilne su s aplikacijom Philips Headphone, koja vam čvrsto daje kontrolu nad razinama zvuka. Preuzmite aplikaciju na svoj telefon i možete je koristiti za ograničavanje glasnoće i vremena reprodukcije.
Sve Philipsove slušalice namijenjene djeci imaju ograničenu glasnoću na 85 dB, ali možete upotrijebiti aplikaciju Philips Headphones za postavljanje niže granice za osjetljivije uši. Ograničenje glasnoće birate na temelju postotka: na primjer, ako odaberete 60 %, glasnoća će se postupno smanjiti na 60 % od 85 dB.
Također možete postaviti vrijeme za reprodukciju tako da djeca ne slušaju predugo. Kada vrijeme reprodukcije istekne, slušalice će prestati svirati.
Slušalice su funkcionalni gadgeti, pa postoji li "najbolje" kada je riječ o stilu slušalica koje dobivate za svoju djecu?
U konačnici, najbolje slušalice za djecu ovisit će o djetetovim potrebama i preferencijama. Sve dok su slušalice koje dobijete ograničene glasnoćom i udobne, ostalo je u potpunosti preferirano. Dakle, kako odabrati?
Zvuči očito, ali vrijedi odvojiti vrijeme da razmislite o tome kada će vaša djeca koristiti slušalice i na koju vrstu uređaja će se slušalice morati povezati. Još jedan očit, ali lako zaboravljiv savjet je provjeriti dobni raspon koji preporučuje proizvođač slušalica.
Također uvijek provjerite jesu li školjke za uši i traka za glavu ili oko vrata podesivi. Na taj način slušalice mogu ići ukorak s rastom vašeg djeteta.
Kada je u pitanju oblik slušalica, rekli bismo da najviše vole lagane slušalice koje idu na uši (on-ear) ili one koje ne prekrivaju uši (open-ear) namijenjene djeci.
Over-ear slušalice u potpunosti pokrivaju uši i mogu pružiti bolju zvučnu izolaciju nego on-ear slušalice. Iako to može spriječiti da se dijete osjeća kao da želi pojačati glasnoću - ako sluša, recimo, u bučnom autobusu - slušalice koje se stavljaju preko uha također mogu biti glomaznije i teže, što često neće biti tako udobne .
On-ear slušalice obično su manje i lakše od over-ear slušalica. Imaju ušne čašice koje se nalaze na vrhu ušiju, što može biti dobra opcija za djecu koja ne vole osjećaj da im slušalice u potpunosti prekrivaju uši.
A tu je i novi model - slušalice s otvorenim ušima dizajnirane za djecu. Također poznate kao slušalice s prijenosom zvuka preko kosti, slušalice s otvorenim ušima izvrsne su za djecu koja ne vole osjećaj bilo čega u ušima ili na njima, kao i za onu koja ne vole nositi traku za glavu. Također su bežične pa su izvrsne i za aktivnu djecu.
Ali što je sa slušalicama koje se umeću u uši? Ne bismo ih preporučili mlađoj djeci. Žičane, bežične ili potpuno bežične, slušalice moraju biti umetnute u ušni kanal, što može povećati mogućnost oštećenja sluha malog djeteta. Higijena također nije na prvom mjestu na popisu briga za mnogu malu djecu i važno je ne zaboraviti vratiti slušalice u njihovu kutiju nakon upotrebe. Ako slušalice ostanu ležati (ili gurnute u džep ili torbu) kada nisu u kutiji, dlačice i prljavština mogu se zalijepiti za njih i završiti u ušima vašeg djeteta. Tu postoji očit rizik od infekcije, koji se lako može zaobići izbjegavanjem umetaka za uši dok dijete ne postane dovoljno staro da se ne sjeti pohraniti umetke za uši u kutiju kada ih ne koristi.
Što je s onim dječjim slušalicama s otvorenim ušima koje smo spomenuli? Bežične slušalice s otvorenim ušima za djecu nova su inovacija koja privlači veliku pozornost jer su super udobne i super sigurne. Ne možemo se više složiti.
Zašto su tako sigurne? Za početak, sve je u dizajnu. Nema trake za glavu ili ušnih čašica, a korisnici ne moraju stavljati slušalicu u uho. Umjesto toga, slušalice s otvorenim ušima nalaze se izvan ušnog kanala. Naslanjaju se neposredno ispred uha i prenose zvuk preko jagodičnih kostiju pomoću tehnologije koštane provodljivosti. Ova pametna tehnologija znači da se zvuk ne pušta izravno u uši vašeg djeteta.
Što se tiče udobnosti, slušalice s otvorenim ušima ne zahtijevaju čvrsto prianjanje, tako da je manja vjerojatnost da će uzrokovati nelagodu ili iritaciju. Osim toga, činjenica da slušalice s otvorenim ušima ne ulaze u ili čak na uho, čini ih posebno higijenskim - što može biti samo bonus!
S obzirom na to da im uši ne pokrivaju jastučići za uši, druga velika sigurnosna prednost slušalica s otvorenim ušima je da djeca mogu čuti vanjske zvukove u isto vrijeme dok slušaju svoje slušalice. Ako vaše dijete želi puštati glazbu dok je vani, bit će opreznije što se događa oko njega (promet, na primjer). Unutra će vas i dalje moći čuti kako im govorite da je vrijeme za odmor!
Udobnost je važna značajka. Nema smisla kupovati slušalice koje se prilagođavaju brzom rastu vašeg djeteta ako neće biti udobne za nošenje.
Slušalice dizajnirane za djecu uvijek će biti lagane, ali ipak vrijedi usporediti različite modele kako biste pronašli najlakše. Također ćete se htjeti pobrinuti da slušalice dobro prianjaju, tako da ne padnu.
Najudobnije dječje slušalice koje se stavljaju na uho imat će mekane podesive ušne školjke, kao i podstavljenu, podesivu traku za glavu. Podstava pomaže u smanjenju pritiska na glavu ili uši, a mogućnost prilagodbe veličine znači da slušalice mogu rasti s vašim djetetom. Htjeti ćete se uvjeriti da vam slušalice odgovaraju kada su najmanje veličine, a zatim ih možete prilagoditi kako bi postale veće kako vrijeme prolazi.
Kako znati kada je vrijeme za podešavanje slušalica na ušima? Očito, ako vam dijete kaže da ga boli, vrijeme je! No, ako nema očigledne boli zbog toga što su slušalice postale pretijesne, možda neće primijetiti.
Jednostavan način da budete sigurni da slušalice ne stvaraju previše pritiska na njihove rastuće uši je da ih vaše dijete kratko vrijeme nosi i zatim provjeri ima li crvenila ili tragova pritiska. Ako postoje, morat ćete prilagoditi košarice i/ili traku za glavu na veću veličinu.
Slušalice s otvorenim ušima za djecu dolaze s velikom ugrađenom prednošću udobnosti: nema naglavka za uho ili preko uha. Ako vaše dijete ne voli osjećaj pokrivenih ušiju, otvorene slušalice su savršene.
Očito je da je glava djeteta manja od glave odrasle osobe, zbog čega je važno kupiti slušalice s otvorenim ušima posebno dizajnirane za djecu. Uz to ograničenje glasnoće od 85 dB, dječje slušalice s otvorenim ušima izrađene su tako da čvrsto zagrle djetetovu glavu. Slušalice s otvorenim ušima za odrasle će odmah pasti.
Philips dječje slušalice s otvorenim ušima imaju fleksibilnu okovratnu traku s elastičnom jezgrom od titana. To omogućuje slušalicama da "zagrle" glavu vašeg djeteta - držeći ih nježno, ali čvrsto na mjestu. Traka oko vrata također se navlači preko ušiju, tako da slušalice neće skliznuti.
Bilo da se odlučite za slušalice koje pokrivaju uši ili slušalice s otvorenim ušima, isplati se zapamtiti da su djeca djeca i da nisu uvijek pažljiva sa svojom opremom!
Podijeliti svoje slušalice s prijateljima? Naravno. Baciti ih u ruksak prije nego što na vrh stave druge stvari? Zašto ne. Slučajno prolijete piće po njima kad se školski autobus ili vaš automobil naglo zaustavi? Događa se.
Ako je važno provjeriti jesu li slušalice vašeg djeteta ograničene glasnoće i koje su udobne, svakako će biti važno i pobrinuti se da budu dovoljno robusne da izdrže njihovo korištenje.
Doduše, može biti teško reći koliko su slušalice jake dok ih ne držite u ruci.
Ako kupujete online, neke stvari na koje trebate obratiti pozornost kada razmišljate hoće li par slušalica biti dovoljno čvrste uključuju:
Isplati se razgovarati s djecom o tome što žele! Možda mislite da znate, ali znate li zapravo? Možda ste prilično sigurni da bi mlađe dijete željelo par jarkih boja, samo da biste otkrili da misli da su jarke boje "previše djetinjaste". Ili da im se omiljena boja promijenila od jučer. I tko zna želi li starije dijete ništa više od slušalica koje svijetle ili će tinejdžeri početi misliti da su modeli sa žicom opet cool!
Također je pametno provjeriti jesu li slušalice koje vaša djeca žele kompatibilne s njihovim uređajima. Na kraju krajeva, dijete bi moglo zatražiti žičani model, a da ne shvati da uređaji koje koristi nemaju priključak za slušalice.
Dakle, eto ga! Slušalice za djecu dolaze u svim vrstama dizajna - za uho, na uho, za otvoreno uho, bežične i žičane. Slušalice namijenjene djeci uvijek bi trebale biti ograničene glasnoćom, a sve dok im ograničavate vrijeme slušanja, one će biti sigurne za uši djece.
Udobnost znači da se sada dobro osjećaju i mogu se prilagođavati kako vaše dijete raste. Za mlađu djecu savjetujemo modele koji idu na uho jer su općenito udobniji (i higijenski u slučaju slušalica s otvorenim ušima!).
Ako želite da traju, najbolje je odabrati par dječjih slušalica koje su čvrste i fleksibilne. Što se tiče izbora boja, žao nam je što moramo reći da ste tu sami. Najbolje je da pitate djecu.
|
|
On-Ear
|
Open Ear
|
Sigurnost
|
Glasnoća ograničena na <85 dB.
|
Glasnoća ograničena na <85 dB.
|
Udobnost
|
Podesive trake za glavu omogućuju da slušalice rastu s djecom.
|
S obzirom da ništa ne pokriva uho, slušalice s otvorenim ušima su lakše i manje ograničavaju kretanje glave.
|
Svijest o okolini
|
Slušalice koje ste stavljaju na uho blokiraju neke vanjske zvukove zbog ušnih školjki.
|
Slušalice s otvorenim ušima omogućuju djeci da čuju sve što se događa oko njih.
|
Izdržljivost
|
Izgrađeno imajući djecu na umu.
|
Izgrađeno imajući djecu na umu.
|
Dizajn
|
Šarene slušalice koje svijetle na nekim modelima.
|
Jednostavne i futurističkog izgleda!
|
Kvaliteta zvuka
|
Dobar zvuk s uravnoteženim zvučnim profilom (bez previše basa!).
|
Kvaliteta zvuka može biti niža nego kod slušalica koje se stavljaju na uho. Bas neće biti prejak.
|
Jednostavnost korištenja
|
Jednostavne za korištenje.
|
Jednostavne za korištenje.
Bežične slušalice otvorenog dizajna za djecu
TAK4607GY/00
Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši
TAK4206BL/00
Dječje slušalice
SHK2000PK/00
