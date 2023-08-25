Kratki vodič za slušalice za djecu

Što su slušalice s otvorenim ušima za djecu?



Što je s onim dječjim slušalicama s otvorenim ušima koje smo spomenuli? Bežične slušalice s otvorenim ušima za djecu nova su inovacija koja privlači veliku pozornost jer su super udobne i super sigurne. Ne možemo se više složiti.



Zašto su tako sigurne? Za početak, sve je u dizajnu. Nema trake za glavu ili ušnih čašica, a korisnici ne moraju stavljati slušalicu u uho. Umjesto toga, slušalice s otvorenim ušima nalaze se izvan ušnog kanala. Naslanjaju se neposredno ispred uha i prenose zvuk preko jagodičnih kostiju pomoću tehnologije koštane provodljivosti. Ova pametna tehnologija znači da se zvuk ne pušta izravno u uši vašeg djeteta.



Što se tiče udobnosti, slušalice s otvorenim ušima ne zahtijevaju čvrsto prianjanje, tako da je manja vjerojatnost da će uzrokovati nelagodu ili iritaciju. Osim toga, činjenica da slušalice s otvorenim ušima ne ulaze u ili čak na uho, čini ih posebno higijenskim - što može biti samo bonus!



S obzirom na to da im uši ne pokrivaju jastučići za uši, druga velika sigurnosna prednost slušalica s otvorenim ušima je da djeca mogu čuti vanjske zvukove u isto vrijeme dok slušaju svoje slušalice. Ako vaše dijete želi puštati glazbu dok je vani, bit će opreznije što se događa oko njega (promet, na primjer). Unutra će vas i dalje moći čuti kako im govorite da je vrijeme za odmor!

