I prije nego što sam rodila, znala sam za kvalitetu Philips Aventa, no oduševili su me i sjajna funkcionalnost te predivan dizajn. Najviše me razveselio videomonitor, koji mi je omogućio da se posvetim sebi u vrijeme kad je Fabijan spavao. Dotad sam neprestano provjeravala je li sve u redu s njim, a s videomonitorom sam u svakom trenutku bila mirna jer sam ga mogla vidjeti i čuti u svakom kutku stana.