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Vlasnik stranice

Vlasnik stranice

Ovu Internetsku stranicu pruža društvo:

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656 AE, Eindhoven

Nizozemska


Broj u Trgovačkom registru: 17001910

PDV broj: NL002065538B01

 

Imate li bilo kakve napomene u vezi s ovom Internetskom stranicom, obratite se administratoru naše Internetske stranice.

Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

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You are about to visit a Philips global content page

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Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

Razumijem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava pridržana.

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