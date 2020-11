Jednostavan dodatak

za održavanje zdravlja





Dosljedna upotreba zubnog konca može predstavljati problem. Sve do sada! Predstavljamo novi aparat za čišćenje prostora između zubi Sonicare AirFloss, koji je jedinstveni čistač interdentalnog prostora te doseže do mjesta do kojih vaša četkica za zube ne može doprijeti. Ako ne koristite redovito zubni konac, aparat za čišćenje prostora između zubi Sonicare AirFloss Ultra osigurati će sve što vam je potrebno za bolje zdravlje desni.

Saznajte više o aparatu za čišćenje prostora između zuba Sonicare AirFloss Ultra