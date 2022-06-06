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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Dječje bežične slušalice koje se stavljaju na uši

TAK4206PK/00

3.4

| (8) Recenzije

Dostupno

Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta

Svijetle i odvažne

Zasvijetlit će svojim stilom kroz ove robusne, fleksibilne slušalice koje se stavljaju na uši! Ploče na školjkama za uši svijetle šarenim bojama, a glasnoća im je ograničena na 85 dB. Roditelji mogu nadzirati glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije za slušalice tvrtke Philips.

Pogledajte sve prednosti

Svijetle i odvažne

  • Bežične sluš. koje se stavljaju na uši

  • Svjetleće školjke za uši

  • Rodit. nadzor utemeljen na aplikaciji

  • Glasnoća ograničena na <85 dB

Nema kabela, nema zapetljanja. 28 sati reprodukcije

Nema kabela, nema zapetljanja. 28 sati reprodukcije

Od putovanja do gledanja sadržaja ili pisanja domaće zadaće, djeca će obožavati ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši! Jedno punjenje omogućuje 28 sati reprodukcije, a za potpuno punjenje potrebna su 2 sata. Brzo punjenje od 15 minuta pruža 2 sata reprodukcije.

Uvijek sigurne, uvijek zabavne. Roditeljski nadzor

Posebno dizajnirane da budu sigurne za mlade uši, ove slušalice mogu se pohvaliti pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Osim toga, roditelji mogu postaviti ograničenja maksimalne glasnoće i vremena reprodukcije u aplikaciji za slušalice tvrtke Philips. Vi se možete opustiti dok se oni zabavljaju.

Privlačne, živopisne svjetleće ploče na školjkama za uši

Privlačne, živopisne svjetleće ploče na školjkama za uši

Na školjkama za uši su svjetleće ploče koje osiguravaju moderan stil. Može se birati između četiri varijacije: crvena svjetla, zelena svjetla, plava svjetla ili kombinacija sva tri! Jednostavno pritisnite gumb na školjki za uši kako biste prolazili kroz opcije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.4

od 5

8

Recenzije

3
2

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Prednosti

idealne pre dieta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Datum upotrebe 2022-02-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Datum upotrebe 2022-02-06

11/04/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Prednosti

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2024-03-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2024-03-11

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Prednosti

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Mane

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Datum upotrebe 2023-01-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Datum upotrebe 2023-01-20

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Upozorenja

  1. Glasnoća ograničena na <85 dB sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.

  2. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.