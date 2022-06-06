Obustavljeno
TAK4206PK/00
Svijetle i odvažne
Zasvijetlit će svojim stilom kroz ove robusne, fleksibilne slušalice koje se stavljaju na uši! Ploče na školjkama za uši svijetle šarenim bojama, a glasnoća im je ograničena na 85 dB. Roditelji mogu nadzirati glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije za slušalice tvrtke Philips.
Bežične sluš. koje se stavljaju na uši
Svjetleće školjke za uši
Rodit. nadzor utemeljen na aplikaciji
Glasnoća ograničena na <85 dB
Od putovanja do gledanja sadržaja ili pisanja domaće zadaće, djeca će obožavati ove bežične slušalice koje se stavljaju na uši! Jedno punjenje omogućuje 28 sati reprodukcije, a za potpuno punjenje potrebna su 2 sata. Brzo punjenje od 15 minuta pruža 2 sata reprodukcije.
Posebno dizajnirane da budu sigurne za mlade uši, ove slušalice mogu se pohvaliti pogonskim jedinicama od 32 mm koje su ograničene na 85 dB. Osim toga, roditelji mogu postaviti ograničenja maksimalne glasnoće i vremena reprodukcije u aplikaciji za slušalice tvrtke Philips. Vi se možete opustiti dok se oni zabavljaju.
Na školjkama za uši su svjetleće ploče koje osiguravaju moderan stil. Može se birati između četiri varijacije: crvena svjetla, zelena svjetla, plava svjetla ili kombinacija sva tri! Jednostavno pritisnite gumb na školjki za uši kako biste prolazili kroz opcije.
3.4
od 5
8
Recenzije
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Prednosti
idealne pre dieta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Datum upotrebe 2022-02-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Datum upotrebe 2022-02-06
dobromir007
11/04/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Prednosti
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2024-03-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Prednosti
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Mane
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Datum upotrebe 2023-01-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Datum upotrebe 2023-01-20
Glasnoća ograničena na <85 dB sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.