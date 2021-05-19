Traži pojmove

    Kako rade slušalice sa blokiranjem buke?

    Jeste li se ikada uhvatili da želite stišati buku oko sebe kako biste se mogli bolje usredotočiti na ono što radite ili uživati ​​u mirnom trenutku tijekom napornog dana? Ako jeste, niste sami.

     

    Osobito urbana okruženja postaju sve bučnija, a slušalice s blokiranjem buke obećavaju da će vam omogućiti blokiranje neželjene buke kako biste mogli uroniti u glazbu—ili jednostavno uživati ​​u tišini.

     

    Ako vam se to obećanje sviđa, tada će vam slušalice za blokiranje buke vjerojatno donijeti puno zadovoljstva. Tehnologija koja stoji iza ovih modernih čuda neprestano se razvija, pa kako onda pronaći pravi par za sebe?

     

    Čitajte dalje kako biste saznali što je blokiranje buke i kako funkcionira!

     

    Uostalom, informirana odluka je dobra odluka.

    Vrijeme čitanja: 15 minuta

    Žena koja nosi Philips slušalice za blokiranje buke u gradu

    Dakle, što su slušalice s blokiranjem buke?

     

    Ako redovito putujete ili putujete na posao, vjerojatno ste već čuli za slušalice s blokiranjem buke.

     

    Slušalice s blokiranjem buke koriste tehnologiju koja se zove "Aktivno blokiranje buke" (ANC) za blokiranje ili smanjenje neželjenih zvukova iz vašeg okruženja, tako da možete bolje uživati ​​u onome što slušate. Sjajan su način da se odvojite od bučnog okruženja vlaka ili da isključite zujanje aviona i putujete uklopljeni u balon glazbe (ili stvorite prostor za slušanje svog omiljenog podcasta).

     

    Ali nisu samo za ljude u pokretu. Ako se trebate usredotočiti dok radite od kuće ili učite—ili se jednostavno želite opustiti i uroniti u
    glazbu—slušalice s blokiranjem buke vrijedne su vaše pažnje. Pompa oko ove tehnologije je opravdana, pogotovo sada kada aktivno blokiranje buke više nije u povojima.

     

     

    Slušalice za blokiranje buke 101: Izravan vodič kroz terminologiju

    Slušalice za uklanjanje buke s pozadinom zvučnih valova.

     

    Ako kupujete slušalice s blokiranjem buke, vjerojatno ste već naišli na toliko stručnih riječi i akronima da ste spremni odustati. Ne krivimo vas.

     

    Postoji aktivno blokiranje buke (ANC) — a što je s pasivnim blokiranjem buke (PNC)? Ili ste već čuli za "izolaciju buke"? Možda više od bilo koje druge tehnologije slušalica, čini se da su prednosti poništavanja buke skrivene iza žargona.

     

    Prije nego što preduboko zaronimo u načine na koje slušalice s blokiranjem buke mogu pretvoriti svijet u vaše vlastito privatno utočište za slušanje, malo ćemo razjasniti stvari.

     

    Zavežite se. Demistificirajmo ANC i PNC.

    Aktivno blokiranje buke i blokiranje buke: nema razlike!

     

    Blokiranje buke i aktivno blokiranje buke (ANC) znače potpuno istu stvar. Oba pojma odnose se na način na koji slušalice (ili slušalice) koriste pametnu elektroniku za poništavanje pozadinske i okolne buke. To se radi pomoću mikrofona i algoritama: mikrofoni hvataju zvukove iz vašeg okruženja, a algoritmi smišljaju pametne načine da ih ponište prije nego što ih čujete.

    Pasivno blokiranje buke: radi se o fizičkom dizajnu

     

    Pasivno blokiranje buke (PNC) ili 'izolacija buke' je kada fizički dizajn vaših slušalica zatvara neželjenu buku. Upotrijebljeni materijali—i način na koji čašice slušalica pokrivaju vaše uho ili na koji umeci za uho sjedaju u vaše uho— stvaraju uzorak koji smanjuje buku koju čujete iz svoje okoline.

     

    Vrijedno je napomenuti da je "pasivno blokiranje buke" pomalo pogrešan naziv jer se neželjena vanjska buka prigušuje, a ne poništava. Ipak, prigušivanje je prilično učinkovito.

     

    Zapravo, sami možete čuti pasivnu izolaciju buke na djelu jednostavnim stavljanjem ruku na uši! Primjećujete li kako kad to učinite, vanjski zvukovi postaju prigušeni? Ovo je vrlo jednostavan oblik izolacije buke.

    Philips slušalice s blokiranjem buke koriste i aktivno i pasivno blokiranje buke

     

    U Philipsu sve naše slušalice za blokiranje buke koriste kombinaciju aktivnog poništavanja buke (ANC) i dizajna za izolaciju buke, ali mi ih sve nazivamo — jednostavno — slušalicama za blokiranje buke.

     

    Postoje razlike između Philips modela, o kojima ćemo govoriti u nastavku, ali svi imaju jednu zajedničku stvar: možete uključiti ili isključiti ANC. Ako kupujete slušalice i one se deklariraju kao slušalice za blokiranje buke, ali ne možete uključiti ili isključiti blokiranje buke, onda su to vjerojatno slušalice za izolaciju buke. Drugim riječima, vjerojatno se oslanjaju samo na pasivno blokiranje buke, a ne na aktivno blokiranje buke.

    Zašto je blokiranje buke važno

    Philips slušalice za blokiranje buke, na putu na posao

    Možete uživati ​​u svojim zvukovima bez pojačavanja glasnoće i ugrožavanja sluha

     

    Zamislite da ste u vlaku ili tramvaju i putujete na posao. To je vaša oaza prije nego što uronite u žurbu dana. Želite uroniti u svoju glazbu ili podcast. Ali buka tramvaja, i svi ljudi u njemu, znače da se ne možete opustiti uz glazbu. Ili, još gore, morate jako pojačati glasnoću kako biste maskirali sve ostalo, pa riskirate oštećenje sluha.

     

    Tu dolazi na scenu aktivno blokiranje buke (ANC). ANC tehnologija izvorno je razvijena kako bi pomogla pilotima da se koncentriraju maskiranjem bučnog okruženja kokpita aviona ili helikoptera—gdje je bilo od vitalnog značaja da jasno čuju komunikaciju. Dakle, možete vidjeti kako je ova tehnologija već postavljena da riješi problem vašeg bučnog putovanja na posao!

    Nekoliko riječi o slušnom maskiranju i zvučnim valovima


    Što je to, kažete... maskiranje? Da bismo razumjeli zašto slušalice za blokiranje buke koje koriste ANC mogu biti vitalne za naše slušno zdravlje, kao i za naš užitak slušanja, prvo moramo razumjeti mali koncept koji se zove maskiranje. Kada je zvuk maskiran, to je skriven drugim, glasnijim zvukovima.

     

    Evo znanstvenog dijela. Zvuk stvara izvor zvuka (kao što je zvučnik slušalica ili buka motora) koji remeti zrak u svojoj neposrednoj blizini. Ovaj poremećaj mijenja tlak zraka, uzrokujući zvučni val koji izlazi iz izvora.

     

    Zvuk mjerimo u decibelima. Decibeli su zapravo mjera promjene tlaka zraka (a time i intenziteta zvučnih valova), ali lakše je reći samo ovo: što više decibela mjerite, zvuk je glasniji.

     

    Kada nosite slušalice, čujete ono što slušate jer zvuk dolazi iz zvučnika koji je izuzetno blizu vašeg uha. Budući da je blizu, zvuk može biti relativno tih (zato ne možete čuti što netko sluša na slušalicama ako ste na drugoj strani sobe).

     

    Međutim, ako je vanjska buka - poput zvuka motora vlaka ili aviona - glasnija od vaše glazbe, nećete čuti glazbu kako treba jer dolazi do buke motora. Drugim riječima, vanjska buka prikriva zvukove koje želimo čuti bukom koju ne želimo. Zvučni valovi motora su snažniji, pa motor proizvodi više decibela od zvuka koji dolazi iz vaših slušalica. Više decibela uvijek pobjeđuje manje decibela, tako da vanjska buka pobjeđuje.

     

    Ako ne nosite slušalice za blokiranje buke, jedini način da čujete svoju glazbu ili podcast u ovoj situaciji je da pojačate glasnoću dok ne bude dovoljno glasna. Naravno, to je vrlo loše za vaše uši. Lupanje u bubnjiće s visokom razinom decibela na bliskim udaljenostima je prilično brz način da oštetite svoj sluh.

     

    Ako nosite slušalice s blokiranjem buke, nećete morati dramatično povećati glasnoću jer ANC sustav uklanja vanjske zvukove koji prikrivaju ono što želite čuti. Uživat ćete u glazbi, podcastu ili audioknjizi na miru—bez pucanja bubnjića.

     

    Ali kako se magija događa?

    Kako bežične slušalice za blokiranje buke poništavaju buku?


    U stvari, žičane i bežične slušalice za blokiranje buke koriste aktivno blokiranje buke (ANC) za blokiranje buke na potpuno isti način. Jedina razlika između žičanih i bežičnih slušalica je način na koji se povezuju s vašim uređajem za slušanje.

     

    Žičane slušalice za blokiranje buke povezuju se s vašim uređajem za slušanje putem kabela, a Bluetooth slušalice za blokiranje buke povezuju se s vašim uređajem putem Bluetooth veze. Obje vrste, kao što smo rekli, poništavaju šum na isti način - i iznenađujuće, način na koji se šum poništava zapravo je prilično jednostavan.

     

    Teorija koja stoji iza poništavanja buke ima veze s činjenicom da se jedan skup zvučnih valova može ‘spljoštiti’ jednakim i suprotnim valovima koji idu u drugom smjeru.

    Suprotni zvučni valovi se međusobno poništavaju!

     

    Svi valovi dolaze u vrhovima i dolovima: vrh je visoki dio, a dol je niski dio. (Napomena: učestalost kojom se ti vrhovi i dolovi ponavljaju diktira koliko je visok ili nizak zvuk. Loping bas linija ima nisku frekvenciju, dok hi-hatovi i mali bubnjevi imaju visoke frekvencije.)

    Kako radi blokiranje buke

     

    Evo pametnog detalja: vrh možete poništiti s dolom, a dol možete poništiti s vrhom.

     

    Ako ste ikada promatrali oceanske valove za vrijeme plime, možda ste vidjeli da se ovako nešto događa u prirodi. Valovi visoke plime mogu se odbiti od morskog zida ili visoke obale i poravnati vrh valova iza njih. To se događa zato što se vrhunac odbijajućeg vala susreće s nižim valom koji se kotrlja i oni se međusobno poništavaju. Sjednite tamo na taj morski zid i gledajte, i zapravo ćete vidjeti kako se valovi splašnjavaju prije nego što se razbiju.

     

    Aktivno blokiranje buke čini potpuno istu stvar sa zvučnim valovima. ANC sustav u bežičnim slušalicama s blokiranjem buke snima zvučne valove koje stvara neželjena buka, a zatim stvara jednaki i suprotni zvučni val kako bi ga izravnao. Rezultat: nećete čuti ono što ne želite čuti. Bez vrhova i dolova koji bi se registrirali kao zvuk, ti ​​neželjeni zvučni valovi jednostavno… nestaju.

    Slušalice za blokiranje buke mogu 'čuti' što se događa oko vas


    Dakle, slušalice s blokiranjem buke poništavaju zvučne valove s drugim zvučnim valovima. Ali kako sustav za aktivno blokiranje buke (ANC) zna koje zvukove poništiti?

     

    Sve slušalice s blokiranjem buke koriste mikrofone za 'osluškivanje' zvukova oko vas. U osnovi, mikrofon ili mikrofoni snimaju vanjsku buku i šalju tu snimku ANC sustavu u slušalicama. ANC sustav zatim reproducira suprotne zvučne valove kako bi poništio neželjene stvari.

     

    Položaj mikrofona na vašim slušalicama za suzbijanje buke govori vam kakav ANC sustav imate—a svaki sustav radi malo drugačije.

    Vrste sustava za aktivno blokiranje buke


    Postoje dvije vrste učinkovitih sustava za aktivno blokiranje buke (ANC): povratni i hibridni. Sustav s povratnom spregom nudi osnovno blokiranje buke, dok hibridni sustav poništava veći raspon frekvencija i može se sam ispraviti.

     

    Pa koji je pravi za vas?

    Aktivno blokiranje buke s povratnom spregom: osnovni sustav


    ANC sustav s povratnom spregom ima mikrofon (ili mikrofone) za
    blokiranje buke smješten unutar ušne školjke ili umetka (za slušalice za blokiranje buke koje se stavljaju u uho).

     

    Sustavi povratne informacije:

    • Otkrijte vanjsku buku s vrlo malim kašnjenjem u nekim frekvencijskim rasponima
    • Recite ANC sustavu što je mikrofon 'čuo'
    • Proizvedite suprotni zvučni val kako biste poništili neželjenu buku
    • ‘Slušajte’ što čujete kako biste provjerili je li blokiranje buke točno

     

    Budući da mikrofon smješten unutar ušne školjke ili umetka za uho može detektirati što vaše uho čuje kada nosite slušalice, sustav povratnih informacija može provjeriti vlastitu učinkovitost. Ako vanjski zvukovi postanu različiti, sustav se lakše prilagođava i zadržava buku otkazivanje učinkovito djeluje.

     

    S druge strane, povratni ANC sustav ne poništava srednje frekvencije (poput govora) vrlo brzo. Taj mikrofon unutar slušalica koje smo upravo spomenuli? Mora pričekati da zvuk prođe kroz fizičko tijelo slušalice prije nego što ga može detektirati. Dakle, postoji mala odgoda između trenutka kada se pojavi zvuk i trenutka kada ga mikrofon uhvati. Zvuk se ne može poništiti dok ga mikrofon ne 'čuje', što znači da biste mogli čuti šum prije nego što ga ANC sustav riješi.

     

    Kako bi se tome suprotstavili, audio inženjeri su miksu dodali vanjski mikrofon—stvarajući hibridni aktivni sustav za blokiranje buke.

    Hibridno aktivno blokiranje buke: Sofisticiranije blokiranje buke


    Ako slušalice za blokiranje buke imaju mikrofon (ili mikrofone)
    izvan ušne školjke ili umetka za uho, uz mikrofon (ili mikrofone) iznutra, tada koristi hibridni ANC sustav.

     

    Hibridni sustavi:

    • Reagirajte brzo i točno na vanjske zvukove
    • Reagirajte na širi raspon frekvencija

     

    Hibridni ANC sustav može brže prepoznati i maskirati širi raspon frekvencija jer unutarnji i vanjski mikrofoni rade zajedno.

     

    Vanjski mikrofon (ili mikrofoni) 'čuju' zvukove u vašem okruženju čim se proizvedu. Unutarnji mikrofon (ili mikrofoni) tada 'slušaju' ono što vaše uho zapravo čuje, baš kao u sustavu povratne sprege. Ako se čini da je bilo što iz vanjskog svijeta procurilo u miks, hibridni ANC sustav ispravlja se kako bi vam pružio najbolje moguće iskustvo slušanja.

     

    Hibridni ANC sustavi obično se pojavljuju na vrhunskim slušalicama za blokiranje buke kao što su Philips H6509 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju ili T3509 Potpuno bežične slušalice.

    Uklanjaju li slušalice s blokiranjem buke svu vanjsku buku?

    Žena nosi Philips slušalice preko uha sa funkcijom za blokiranje buke, u bučnoj prostoriji

    Nije potpuna tišina, ali je blizu


    Točno koliko su dobre slušalice za blokiranje buke u poništavanju vanjske buke ne ovisi samo o tome koji se aktivni sustav za blokiranje buke ili raspored mikrofona koristi, već i o inteligenciji algoritama programiranih u čipsetu slušalica. Nepotrebno je reći da programiranje čipseta slušalica tajni recept u performansama potiskivanja buke bilo koje marke, ali općenito, što je algoritam finije podešen, ANC je moćniji i svestraniji.

     

    Algoritmi za blokiranje buke koje koriste Bluetooth slušalice za blokiranje buke obično su izvrsni u poništavanju niskofrekventnih zvukova, posebno zujanja, stalne buke poput motora vlaka. Također postaju sve bolji i bolji u poništavanju čak i više zvukova srednjih i visokih frekvencija, poput buke užurbanih uredskih okruženja ili zračne luke. No teže im je poništiti nestalne ili iznenadne zvukove poput pada stvari ili iznenadnog podizanja glasa ljudi u blizini.

     

    Također je važno zapamtiti da slušalice s blokiranjem buke kombiniraju aktivno blokiranje buke i pasivnu izolaciju buke. Pasivna izolacija buke vrlo je dobra u prigušivanju zvukova s ​​kojima se bore sustavi za aktivno blokiranje buke. I najbolje slušalice za blokiranje buke, naravno, koriste najbolje materijale za pasivnu izolaciju buke.

     

    Vrhunske slušalice za blokiranje buke mogu prikriti većinu zvukova koji bi inače mogli proći. Bit ćete obavijeni prekrasnom tišinom u koju samo vaša glazba ili podcast mogu upasti. Ali s vremena na vrijeme možete primijetiti da se nešto događa oko vas: možda lavež psa ili nekome ispušten pladanj u kafiću.

    Koje zvukove može maskirati sustav aktivnog uklanjanja buke?

    Zvuk

    Je li ga obično maskirao ANC?

    Kontinuirana buka motora

    Da

    Zvukovi prometa u pozadini

    Da

    Razgovorni žamor

    Da

    Lavež psa

    br

    Automobilska sirena

    br

    Glasno vikanje

    Ne

    Mogu li promijeniti razinu blokiranja buke?

     

    Da. Žičane ili bežične slušalice s blokiranjem buke obično će vam omogućiti odabir između različitih razina poništavanja buke.

     

    Općenito govoreći, najniža razina je prikladna za blokiranje buke u prilično tihim okruženjima. Srednja razina prikladna je za blokiranje buke u manje tihim okruženjima, a visoka razina bi bila najbolja za blokiranje buke na glasnim mjestima.

     

    Obično sami možete kružiti kroz različite jačine pomoću kontrola na dodir na školjkama ili umetcima za uši slušalica ili možete koristiti aplikaciju za slušalice na svom pametnom uređaju. Ili—ako imate par adaptivnih slušalica s blokiranjem buke—možete pustiti da vaše slušalice obave težak posao umjesto vas. 

    Prilagodljive slušalice s blokiranjem buke automatski postavljaju razinu poništavanja buke


    Prilagodljivo blokiranje buke funkcionira tako da inteligentno reagira na to gdje se nalazite i prilagođava razinu buke u skladu s tim. Drugim riječima: ne mijenjate sami razinu poništavanja buke jer sve to rade vaše slušalice.

     

    U Philips slušalicama s blokiranjem buke s ugrađenim prilagodljivim blokiranjem buke, sofisticirani algoritmi otkrivaju promjene u zvukovima oko vas i prilagođavaju razinu poništavanja buke u stvarnom vremenu.


    Recimo da šetate parkom u vrijeme ručka, a zatim se vraćate u ured na posao—vaše će se slušalice neprimjetno prilagoditi varijacijama u vanjskoj razini buke između ulice i parka, tako da ćete uvijek savršeno čuti svoju glazbu.

    Što je s vanjskim zvukovima koje želite čuti?


    Ako imate uključeno adaptivno blokiranje buke, vaše slušalice će pretpostaviti da želite maskirati najveću moguću buku u vašem trenutnom okruženju. Ali što je s onim trenucima kada želite više svijesti o situaciji?

     

    Većina slušalica s blokiranjem buke omogućit će vam pauziranje aktivnog sustava za blokiranje buke na trenutak kada želite jasnije čuti vanjski zvuk. Na Philips slušalicama s blokiranjem buke ova se značajka naziva Awareness Mode – i može se aktivirati (i deaktivirati) trenutno jednostavnim pritiskom na tipku ili školjku za uho ili slušalicu osjetljivu na dodir.

    Žena koja koristi mod svjesnosti u uredu

    Recimo da ste u uredu, radite dok ste uronjeni u svoje melodije, kada kolega dolazi razgovarati s vama. Uz Awareness Mode ne morate skidati slušalice: možete jednostavno pritisnuti kako biste na trenutak pauzirali sustav za blokiranje buke, razgovarati s kolegom, a zatim ponovno pritisnuti za ponovno aktiviranje poništavanja buke i povratak glazbi. Ili ste možda u kafiću i uživate u kavi. Uključili ste blokiranje buke i svijet se isključio — ali konobar dolazi do vašeg stola, očito želeći postaviti pitanje. Aktivirate način Awareness Mode, naručite pecivo, a zatim se radosno vratite u ono što slušate.

    Philips slušalice s blokiranjem buke: Koje su prave za vas?  

    Asortiman Philips slušalica za blokiranje buke

    Želite li jednostavno utišati vanjsku buku—ili želite isključiti svijet i uroniti u mjehurić gotovo savršene tišine gdje jedino što možete čuti su melodije koje volite?

     

    Odabir pravih slušalica za blokiranje buke može biti zastrašujući, osobito s obzirom da se tehnologija neprestano razvija. Iako se nadamo da će naša gornja objašnjenja pomoći, shvaćamo da i dalje može biti zbunjujuće. Pogotovo kada čitate o svim sjajnim stvarima koje mogu učiniti nove slušalice ili bubice.

     

    Dakle, kako odabrati?

    "Over-ear" ili "in-ear" slušalice s blokiranjem buke—koje su najbolje?


    Dobra vijest je da kada se radi o tome koliko je dobro aktivno blokiranje buke na slušalicama, faktor oblika nema puno veze s tim—slobodni ste odabrati stil koji preferirate.

     

    Ovdje u Philipsu osmislili smo tri razine poništavanja buke, tako da uvijek znate što dobivate—bilo da tražite prave bežične slušalice koje vam se stavljaju u uho ili bežične slušalice koje se stavljaju u uho.

     

    • Philips Noise Canceling Pro+ slušalice. Naš najbolji sustav za blokiranje buke u kombinaciji s našim najluksuznijim materijalima za prigušivanje buke za vrhunsko iskustvo slušanja.
    • Philips Noise Canceling Pro slušalice. Izvrsno blokiranje buke radi u tandemu s visokokvalitetnim materijalima za filtriranje vanjske buke.
    • Philips slušalice s blokiranjem buke. Naš početni sustav za blokiranje buke jednostavno smanjuje razinu buke u vašem okruženju, tako da možete čuti više svojih popisa za reprodukciju ili podcasta.

     

    Kliknite ovdje kako biste vidjeli naš cijeli asortiman slušalica s blokiranjem buke.

    Naš odabir slušalica s blokiranjem buke za fokusiranje, sport i još mnogo toga

     


    Uobičajeno je da želite slušalice s blokiranjem buke za određenu svrhu. Možda tražite najbolje slušalice za blokiranje buke za posao ili učenje, ili najbolje slušalice za blokiranje buke za trčanje. Ili ste možda ozbiljno u glazbi i želite slušalice s blokiranjem buke podešene za pružanje prekrasno uravnoteženog zvuka...bez obzira je li blokiranje buke uključeno ili isključeno.

     

    Tablica ispod je vaš brzi put do savršenog izbora. Ovo su naše najbolje slušalice s blokiranjem buke za uživanje, fokus i sport!

    H8506 —Bežične slušalice

    H6509 —Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

    T3509 —Potpuno bežične slušalice

    Sustav za blokiranje buke

    Blokiranje buke Pro

    Blokiranje buke Pro

    Blokiranje buke Pro

    Vrsta poništavanja buke

    Hibridni ANC

    Hibridni ANC

    Hibridni ANC

    Funkcija "Awareness mode"?

    Da

    Da

    Da

    Adaptive noise cancellation?

    Da

    Da

    Da

    Vrijeme reprodukcije

    60 sati (45 sata s uključenim ANC-om)

    70 sati (45 sata s uključenim ANC-om)

    8+16 sati (6+12 sata s uključenim ANC-om)

