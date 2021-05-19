Jeste li se ikada uhvatili da želite stišati buku oko sebe kako biste se mogli bolje usredotočiti na ono što radite ili uživati u mirnom trenutku tijekom napornog dana? Ako jeste, niste sami. Osobito urbana okruženja postaju sve bučnija, a slušalice s blokiranjem buke obećavaju da će vam omogućiti blokiranje neželjene buke kako biste mogli uroniti u glazbu—ili jednostavno uživati u tišini. Ako vam se to obećanje sviđa, tada će vam slušalice za blokiranje buke vjerojatno donijeti puno zadovoljstva. Tehnologija koja stoji iza ovih modernih čuda neprestano se razvija, pa kako onda pronaći pravi par za sebe? Čitajte dalje kako biste saznali što je blokiranje buke i kako funkcionira! Uostalom, informirana odluka je dobra odluka.
Jeste li se ikada uhvatili da želite stišati buku oko sebe kako biste se mogli bolje usredotočiti na ono što radite ili uživati u mirnom trenutku tijekom napornog dana? Ako jeste, niste sami.
Osobito urbana okruženja postaju sve bučnija, a slušalice s blokiranjem buke obećavaju da će vam omogućiti blokiranje neželjene buke kako biste mogli uroniti u glazbu—ili jednostavno uživati u tišini.
Ako vam se to obećanje sviđa, tada će vam slušalice za blokiranje buke vjerojatno donijeti puno zadovoljstva. Tehnologija koja stoji iza ovih modernih čuda neprestano se razvija, pa kako onda pronaći pravi par za sebe?
Čitajte dalje kako biste saznali što je blokiranje buke i kako funkcionira!
Uostalom, informirana odluka je dobra odluka.
Ako redovito putujete ili putujete na posao, vjerojatno ste već čuli za slušalice s blokiranjem buke. Slušalice s blokiranjem buke koriste tehnologiju koja se zove "Aktivno blokiranje buke" (ANC) za blokiranje ili smanjenje neželjenih zvukova iz vašeg okruženja, tako da možete bolje uživati u onome što slušate. Sjajan su način da se odvojite od bučnog okruženja vlaka ili da isključite zujanje aviona i putujete uklopljeni u balon glazbe (ili stvorite prostor za slušanje svog omiljenog podcasta). Ali nisu samo za ljude u pokretu. Ako se trebate usredotočiti dok radite od kuće ili učite—ili se jednostavno želite opustiti i uroniti u
glazbu—slušalice s blokiranjem buke vrijedne su vaše pažnje. Pompa oko ove tehnologije je opravdana, pogotovo sada kada aktivno blokiranje buke više nije u povojima.
Ako redovito putujete ili putujete na posao, vjerojatno ste već čuli za slušalice s blokiranjem buke.
Slušalice s blokiranjem buke koriste tehnologiju koja se zove "Aktivno blokiranje buke" (ANC) za blokiranje ili smanjenje neželjenih zvukova iz vašeg okruženja, tako da možete bolje uživati u onome što slušate. Sjajan su način da se odvojite od bučnog okruženja vlaka ili da isključite zujanje aviona i putujete uklopljeni u balon glazbe (ili stvorite prostor za slušanje svog omiljenog podcasta).
Ali nisu samo za ljude u pokretu. Ako se trebate usredotočiti dok radite od kuće ili učite—ili se jednostavno želite opustiti i uroniti u
Ako kupujete slušalice s blokiranjem buke, vjerojatno ste već naišli na toliko stručnih riječi i akronima da ste spremni odustati. Ne krivimo vas. Postoji aktivno blokiranje buke (ANC) — a što je s pasivnim blokiranjem buke (PNC)? Ili ste već čuli za "izolaciju buke"? Možda više od bilo koje druge tehnologije slušalica, čini se da su prednosti poništavanja buke skrivene iza žargona. Prije nego što preduboko zaronimo u načine na koje slušalice s blokiranjem buke mogu pretvoriti svijet u vaše vlastito privatno utočište za slušanje, malo ćemo razjasniti stvari. Zavežite se. Demistificirajmo ANC i PNC.
Ako kupujete slušalice s blokiranjem buke, vjerojatno ste već naišli na toliko stručnih riječi i akronima da ste spremni odustati. Ne krivimo vas.
Postoji aktivno blokiranje buke (ANC) — a što je s pasivnim blokiranjem buke (PNC)? Ili ste već čuli za "izolaciju buke"? Možda više od bilo koje druge tehnologije slušalica, čini se da su prednosti poništavanja buke skrivene iza žargona.
Prije nego što preduboko zaronimo u načine na koje slušalice s blokiranjem buke mogu pretvoriti svijet u vaše vlastito privatno utočište za slušanje, malo ćemo razjasniti stvari.
Zavežite se. Demistificirajmo ANC i PNC.
Blokiranje buke i aktivno blokiranje buke (ANC) znače potpuno istu stvar. Oba pojma odnose se na način na koji slušalice (ili slušalice) koriste pametnu elektroniku za poništavanje pozadinske i okolne buke. To se radi pomoću mikrofona i algoritama: mikrofoni hvataju zvukove iz vašeg okruženja, a algoritmi smišljaju pametne načine da ih ponište prije nego što ih čujete.
Blokiranje buke i aktivno blokiranje buke (ANC) znače potpuno istu stvar. Oba pojma odnose se na način na koji slušalice (ili slušalice) koriste pametnu elektroniku za poništavanje pozadinske i okolne buke. To se radi pomoću mikrofona i algoritama: mikrofoni hvataju zvukove iz vašeg okruženja, a algoritmi smišljaju pametne načine da ih ponište prije nego što ih čujete.
Pasivno blokiranje buke (PNC) ili 'izolacija buke' je kada fizički dizajn vaših slušalica zatvara neželjenu buku. Upotrijebljeni materijali—i način na koji čašice slušalica pokrivaju vaše uho ili na koji umeci za uho sjedaju u vaše uho— stvaraju uzorak koji smanjuje buku koju čujete iz svoje okoline. Vrijedno je napomenuti da je "pasivno blokiranje buke" pomalo pogrešan naziv jer se neželjena vanjska buka prigušuje, a ne poništava. Ipak, prigušivanje je prilično učinkovito. Zapravo, sami možete čuti pasivnu izolaciju buke na djelu jednostavnim stavljanjem ruku na uši! Primjećujete li kako kad to učinite, vanjski zvukovi postaju prigušeni? Ovo je vrlo jednostavan oblik izolacije buke.
Pasivno blokiranje buke (PNC) ili 'izolacija buke' je kada fizički dizajn vaših slušalica zatvara neželjenu buku. Upotrijebljeni materijali—i način na koji čašice slušalica pokrivaju vaše uho ili na koji umeci za uho sjedaju u vaše uho— stvaraju uzorak koji smanjuje buku koju čujete iz svoje okoline.
Vrijedno je napomenuti da je "pasivno blokiranje buke" pomalo pogrešan naziv jer se neželjena vanjska buka prigušuje, a ne poništava. Ipak, prigušivanje je prilično učinkovito.
Zapravo, sami možete čuti pasivnu izolaciju buke na djelu jednostavnim stavljanjem ruku na uši! Primjećujete li kako kad to učinite, vanjski zvukovi postaju prigušeni? Ovo je vrlo jednostavan oblik izolacije buke.
U Philipsu sve naše slušalice za blokiranje buke koriste kombinaciju aktivnog poništavanja buke (ANC) i dizajna za izolaciju buke, ali mi ih sve nazivamo — jednostavno — slušalicama za blokiranje buke. Postoje razlike između Philips modela, o kojima ćemo govoriti u nastavku, ali svi imaju jednu zajedničku stvar: možete uključiti ili isključiti ANC. Ako kupujete slušalice i one se deklariraju kao slušalice za blokiranje buke, ali ne možete uključiti ili isključiti blokiranje buke, onda su to vjerojatno slušalice za izolaciju buke. Drugim riječima, vjerojatno se oslanjaju samo na pasivno blokiranje buke, a ne na aktivno blokiranje buke.
U Philipsu sve naše slušalice za blokiranje buke koriste kombinaciju aktivnog poništavanja buke (ANC) i dizajna za izolaciju buke, ali mi ih sve nazivamo — jednostavno — slušalicama za blokiranje buke.
Postoje razlike između Philips modela, o kojima ćemo govoriti u nastavku, ali svi imaju jednu zajedničku stvar: možete uključiti ili isključiti ANC. Ako kupujete slušalice i one se deklariraju kao slušalice za blokiranje buke, ali ne možete uključiti ili isključiti blokiranje buke, onda su to vjerojatno slušalice za izolaciju buke. Drugim riječima, vjerojatno se oslanjaju samo na pasivno blokiranje buke, a ne na aktivno blokiranje buke.
Zamislite da ste u vlaku ili tramvaju i putujete na posao. To je vaša oaza prije nego što uronite u žurbu dana. Želite uroniti u svoju glazbu ili podcast. Ali buka tramvaja, i svi ljudi u njemu, znače da se ne možete opustiti uz glazbu. Ili, još gore, morate jako pojačati glasnoću kako biste maskirali sve ostalo, pa riskirate oštećenje sluha. Tu dolazi na scenu aktivno blokiranje buke (ANC). ANC tehnologija izvorno je razvijena kako bi pomogla pilotima da se koncentriraju maskiranjem bučnog okruženja kokpita aviona ili helikoptera—gdje je bilo od vitalnog značaja da jasno čuju komunikaciju. Dakle, možete vidjeti kako je ova tehnologija već postavljena da riješi problem vašeg bučnog putovanja na posao!
Zamislite da ste u vlaku ili tramvaju i putujete na posao. To je vaša oaza prije nego što uronite u žurbu dana. Želite uroniti u svoju glazbu ili podcast. Ali buka tramvaja, i svi ljudi u njemu, znače da se ne možete opustiti uz glazbu. Ili, još gore, morate jako pojačati glasnoću kako biste maskirali sve ostalo, pa riskirate oštećenje sluha.
Tu dolazi na scenu aktivno blokiranje buke (ANC). ANC tehnologija izvorno je razvijena kako bi pomogla pilotima da se koncentriraju maskiranjem bučnog okruženja kokpita aviona ili helikoptera—gdje je bilo od vitalnog značaja da jasno čuju komunikaciju. Dakle, možete vidjeti kako je ova tehnologija već postavljena da riješi problem vašeg bučnog putovanja na posao!
Evo znanstvenog dijela. Zvuk stvara izvor zvuka (kao što je zvučnik slušalica ili buka motora) koji remeti zrak u svojoj neposrednoj blizini. Ovaj poremećaj mijenja tlak zraka, uzrokujući zvučni val koji izlazi iz izvora. Zvuk mjerimo u decibelima. Decibeli su zapravo mjera promjene tlaka zraka (a time i intenziteta zvučnih valova), ali lakše je reći samo ovo: što više decibela mjerite, zvuk je glasniji. Kada nosite slušalice, čujete ono što slušate jer zvuk dolazi iz zvučnika koji je izuzetno blizu vašeg uha. Budući da je blizu, zvuk može biti relativno tih (zato ne možete čuti što netko sluša na slušalicama ako ste na drugoj strani sobe). Međutim, ako je vanjska buka - poput zvuka motora vlaka ili aviona - glasnija od vaše glazbe, nećete čuti glazbu kako treba jer dolazi do buke motora. Drugim riječima, vanjska buka prikriva zvukove koje želimo čuti bukom koju ne želimo. Zvučni valovi motora su snažniji, pa motor proizvodi više decibela od zvuka koji dolazi iz vaših slušalica. Više decibela uvijek pobjeđuje manje decibela, tako da vanjska buka pobjeđuje. Ako ne nosite slušalice za blokiranje buke, jedini način da čujete svoju glazbu ili podcast u ovoj situaciji je da pojačate glasnoću dok ne bude dovoljno glasna. Naravno, to je vrlo loše za vaše uši. Lupanje u bubnjiće s visokom razinom decibela na bliskim udaljenostima je prilično brz način da oštetite svoj sluh. Ako nosite slušalice s blokiranjem buke, nećete morati dramatično povećati glasnoću jer ANC sustav uklanja vanjske zvukove koji prikrivaju ono što želite čuti. Uživat ćete u glazbi, podcastu ili audioknjizi na miru—bez pucanja bubnjića. Ali kako se magija događa?
Što je to, kažete... maskiranje? Da bismo razumjeli zašto slušalice za blokiranje buke koje koriste ANC mogu biti vitalne za naše slušno zdravlje, kao i za naš užitak slušanja, prvo moramo razumjeti mali koncept koji se zove maskiranje. Kada je zvuk maskiran, to je skriven drugim, glasnijim zvukovima.
Evo znanstvenog dijela. Zvuk stvara izvor zvuka (kao što je zvučnik slušalica ili buka motora) koji remeti zrak u svojoj neposrednoj blizini. Ovaj poremećaj mijenja tlak zraka, uzrokujući zvučni val koji izlazi iz izvora.
Zvuk mjerimo u decibelima. Decibeli su zapravo mjera promjene tlaka zraka (a time i intenziteta zvučnih valova), ali lakše je reći samo ovo: što više decibela mjerite, zvuk je glasniji.
Kada nosite slušalice, čujete ono što slušate jer zvuk dolazi iz zvučnika koji je izuzetno blizu vašeg uha. Budući da je blizu, zvuk može biti relativno tih (zato ne možete čuti što netko sluša na slušalicama ako ste na drugoj strani sobe).
Međutim, ako je vanjska buka - poput zvuka motora vlaka ili aviona - glasnija od vaše glazbe, nećete čuti glazbu kako treba jer dolazi do buke motora. Drugim riječima, vanjska buka prikriva zvukove koje želimo čuti bukom koju ne želimo. Zvučni valovi motora su snažniji, pa motor proizvodi više decibela od zvuka koji dolazi iz vaših slušalica. Više decibela uvijek pobjeđuje manje decibela, tako da vanjska buka pobjeđuje.
Ako ne nosite slušalice za blokiranje buke, jedini način da čujete svoju glazbu ili podcast u ovoj situaciji je da pojačate glasnoću dok ne bude dovoljno glasna. Naravno, to je vrlo loše za vaše uši. Lupanje u bubnjiće s visokom razinom decibela na bliskim udaljenostima je prilično brz način da oštetite svoj sluh.
Ako nosite slušalice s blokiranjem buke, nećete morati dramatično povećati glasnoću jer ANC sustav uklanja vanjske zvukove koji prikrivaju ono što želite čuti. Uživat ćete u glazbi, podcastu ili audioknjizi na miru—bez pucanja bubnjića.
Ali kako se magija događa?
U stvari, žičane i bežične slušalice za blokiranje buke koriste aktivno blokiranje buke (ANC) za blokiranje buke na potpuno isti način. Jedina razlika između žičanih i bežičnih slušalica je način na koji se povezuju s vašim uređajem za slušanje. Žičane slušalice za blokiranje buke povezuju se s vašim uređajem za slušanje putem kabela, a Bluetooth slušalice za blokiranje buke povezuju se s vašim uređajem putem Bluetooth veze. Obje vrste, kao što smo rekli, poništavaju šum na isti način - i iznenađujuće, način na koji se šum poništava zapravo je prilično jednostavan. Teorija koja stoji iza poništavanja buke ima veze s činjenicom da se jedan skup zvučnih valova može ‘spljoštiti’ jednakim i suprotnim valovima koji idu u drugom smjeru.
U stvari, žičane i bežične slušalice za blokiranje buke koriste aktivno blokiranje buke (ANC) za blokiranje buke na potpuno isti način. Jedina razlika između žičanih i bežičnih slušalica je način na koji se povezuju s vašim uređajem za slušanje.
Žičane slušalice za blokiranje buke povezuju se s vašim uređajem za slušanje putem kabela, a Bluetooth slušalice za blokiranje buke povezuju se s vašim uređajem putem Bluetooth veze. Obje vrste, kao što smo rekli, poništavaju šum na isti način - i iznenađujuće, način na koji se šum poništava zapravo je prilično jednostavan.
Teorija koja stoji iza poništavanja buke ima veze s činjenicom da se jedan skup zvučnih valova može ‘spljoštiti’ jednakim i suprotnim valovima koji idu u drugom smjeru.
Svi valovi dolaze u vrhovima i dolovima: vrh je visoki dio, a dol je niski dio. (Napomena: učestalost kojom se ti vrhovi i dolovi ponavljaju diktira koliko je visok ili nizak zvuk. Loping bas linija ima nisku frekvenciju, dok hi-hatovi i mali bubnjevi imaju visoke frekvencije.)
Svi valovi dolaze u vrhovima i dolovima: vrh je visoki dio, a dol je niski dio. (Napomena: učestalost kojom se ti vrhovi i dolovi ponavljaju diktira koliko je visok ili nizak zvuk. Loping bas linija ima nisku frekvenciju, dok hi-hatovi i mali bubnjevi imaju visoke frekvencije.)
Evo pametnog detalja: vrh možete poništiti s dolom, a dol možete poništiti s vrhom. Ako ste ikada promatrali oceanske valove za vrijeme plime, možda ste vidjeli da se ovako nešto događa u prirodi. Valovi visoke plime mogu se odbiti od morskog zida ili visoke obale i poravnati vrh valova iza njih. To se događa zato što se vrhunac odbijajućeg vala susreće s nižim valom koji se kotrlja i oni se međusobno poništavaju. Sjednite tamo na taj morski zid i gledajte, i zapravo ćete vidjeti kako se valovi splašnjavaju prije nego što se razbiju. Aktivno blokiranje buke čini potpuno istu stvar sa zvučnim valovima. ANC sustav u bežičnim slušalicama s blokiranjem buke snima zvučne valove koje stvara neželjena buka, a zatim stvara jednaki i suprotni zvučni val kako bi ga izravnao. Rezultat: nećete čuti ono što ne želite čuti. Bez vrhova i dolova koji bi se registrirali kao zvuk, ti neželjeni zvučni valovi jednostavno… nestaju.
Evo pametnog detalja: vrh možete poništiti s dolom, a dol možete poništiti s vrhom.
Ako ste ikada promatrali oceanske valove za vrijeme plime, možda ste vidjeli da se ovako nešto događa u prirodi. Valovi visoke plime mogu se odbiti od morskog zida ili visoke obale i poravnati vrh valova iza njih. To se događa zato što se vrhunac odbijajućeg vala susreće s nižim valom koji se kotrlja i oni se međusobno poništavaju. Sjednite tamo na taj morski zid i gledajte, i zapravo ćete vidjeti kako se valovi splašnjavaju prije nego što se razbiju.
Aktivno blokiranje buke čini potpuno istu stvar sa zvučnim valovima. ANC sustav u bežičnim slušalicama s blokiranjem buke snima zvučne valove koje stvara neželjena buka, a zatim stvara jednaki i suprotni zvučni val kako bi ga izravnao. Rezultat: nećete čuti ono što ne želite čuti. Bez vrhova i dolova koji bi se registrirali kao zvuk, ti neželjeni zvučni valovi jednostavno… nestaju.
Dakle, slušalice s blokiranjem buke poništavaju zvučne valove s drugim zvučnim valovima. Ali kako sustav za aktivno blokiranje buke (ANC) zna koje zvukove poništiti? Sve slušalice s blokiranjem buke koriste mikrofone za 'osluškivanje' zvukova oko vas. U osnovi, mikrofon ili mikrofoni snimaju vanjsku buku i šalju tu snimku ANC sustavu u slušalicama. ANC sustav zatim reproducira suprotne zvučne valove kako bi poništio neželjene stvari. Položaj mikrofona na vašim slušalicama za suzbijanje buke govori vam kakav ANC sustav imate—a svaki sustav radi malo drugačije.
Dakle, slušalice s blokiranjem buke poništavaju zvučne valove s drugim zvučnim valovima. Ali kako sustav za aktivno blokiranje buke (ANC) zna koje zvukove poništiti?
Sve slušalice s blokiranjem buke koriste mikrofone za 'osluškivanje' zvukova oko vas. U osnovi, mikrofon ili mikrofoni snimaju vanjsku buku i šalju tu snimku ANC sustavu u slušalicama. ANC sustav zatim reproducira suprotne zvučne valove kako bi poništio neželjene stvari.
Položaj mikrofona na vašim slušalicama za suzbijanje buke govori vam kakav ANC sustav imate—a svaki sustav radi malo drugačije.
Pa koji je pravi za vas?
Postoje dvije vrste učinkovitih sustava za aktivno blokiranje buke (ANC): povratni i hibridni. Sustav s povratnom spregom nudi osnovno blokiranje buke, dok hibridni sustav poništava veći raspon frekvencija i može se sam ispraviti.
Pa koji je pravi za vas?
Sustavi povratne informacije: Budući da mikrofon smješten unutar ušne školjke ili umetka za uho može detektirati što vaše uho čuje kada nosite slušalice, sustav povratnih informacija može provjeriti vlastitu učinkovitost. Ako vanjski zvukovi postanu različiti, sustav se lakše prilagođava i zadržava buku otkazivanje učinkovito djeluje. S druge strane, povratni ANC sustav ne poništava srednje frekvencije (poput govora) vrlo brzo. Taj mikrofon unutar slušalica koje smo upravo spomenuli? Mora pričekati da zvuk prođe kroz fizičko tijelo slušalice prije nego što ga može detektirati. Dakle, postoji mala odgoda između trenutka kada se pojavi zvuk i trenutka kada ga mikrofon uhvati. Zvuk se ne može poništiti dok ga mikrofon ne 'čuje', što znači da biste mogli čuti šum prije nego što ga ANC sustav riješi. Kako bi se tome suprotstavili, audio inženjeri su miksu dodali vanjski mikrofon—stvarajući hibridni aktivni sustav za blokiranje buke.
ANC sustav s povratnom spregom ima mikrofon (ili mikrofone) za
blokiranje buke smješten unutar ušne školjke ili umetka (za slušalice za blokiranje buke koje se stavljaju u uho).
Sustavi povratne informacije:
Budući da mikrofon smješten unutar ušne školjke ili umetka za uho može detektirati što vaše uho čuje kada nosite slušalice, sustav povratnih informacija može provjeriti vlastitu učinkovitost. Ako vanjski zvukovi postanu različiti, sustav se lakše prilagođava i zadržava buku otkazivanje učinkovito djeluje.
S druge strane, povratni ANC sustav ne poništava srednje frekvencije (poput govora) vrlo brzo. Taj mikrofon unutar slušalica koje smo upravo spomenuli? Mora pričekati da zvuk prođe kroz fizičko tijelo slušalice prije nego što ga može detektirati. Dakle, postoji mala odgoda između trenutka kada se pojavi zvuk i trenutka kada ga mikrofon uhvati. Zvuk se ne može poništiti dok ga mikrofon ne 'čuje', što znači da biste mogli čuti šum prije nego što ga ANC sustav riješi.
Kako bi se tome suprotstavili, audio inženjeri su miksu dodali vanjski mikrofon—stvarajući hibridni aktivni sustav za blokiranje buke.
Hibridni sustavi: Hibridni ANC sustav može brže prepoznati i maskirati širi raspon frekvencija jer unutarnji i vanjski mikrofoni rade zajedno. Vanjski mikrofon (ili mikrofoni) 'čuju' zvukove u vašem okruženju čim se proizvedu. Unutarnji mikrofon (ili mikrofoni) tada 'slušaju' ono što vaše uho zapravo čuje, baš kao u sustavu povratne sprege. Ako se čini da je bilo što iz vanjskog svijeta procurilo u miks, hibridni ANC sustav ispravlja se kako bi vam pružio najbolje moguće iskustvo slušanja. Hibridni ANC sustavi obično se pojavljuju na vrhunskim slušalicama za blokiranje buke kao što su Philips H6509 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju ili T3509 Potpuno bežične slušalice.
Ako slušalice za blokiranje buke imaju mikrofon (ili mikrofone)
izvan ušne školjke ili umetka za uho, uz mikrofon (ili mikrofone) iznutra, tada koristi hibridni ANC sustav.
Hibridni sustavi:
Hibridni ANC sustav može brže prepoznati i maskirati širi raspon frekvencija jer unutarnji i vanjski mikrofoni rade zajedno.
Vanjski mikrofon (ili mikrofoni) 'čuju' zvukove u vašem okruženju čim se proizvedu. Unutarnji mikrofon (ili mikrofoni) tada 'slušaju' ono što vaše uho zapravo čuje, baš kao u sustavu povratne sprege. Ako se čini da je bilo što iz vanjskog svijeta procurilo u miks, hibridni ANC sustav ispravlja se kako bi vam pružio najbolje moguće iskustvo slušanja.
Hibridni ANC sustavi obično se pojavljuju na vrhunskim slušalicama za blokiranje buke kao što su Philips H6509 Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju ili T3509 Potpuno bežične slušalice.
Točno koliko su dobre slušalice za blokiranje buke u poništavanju vanjske buke ne ovisi samo o tome koji se aktivni sustav za blokiranje buke ili raspored mikrofona koristi, već i o inteligenciji algoritama programiranih u čipsetu slušalica. Nepotrebno je reći da programiranje čipseta slušalica tajni recept u performansama potiskivanja buke bilo koje marke, ali općenito, što je algoritam finije podešen, ANC je moćniji i svestraniji.
Algoritmi za blokiranje buke koje koriste Bluetooth slušalice za blokiranje buke obično su izvrsni u poništavanju niskofrekventnih zvukova, posebno zujanja, stalne buke poput motora vlaka. Također postaju sve bolji i bolji u poništavanju čak i više zvukova srednjih i visokih frekvencija, poput buke užurbanih uredskih okruženja ili zračne luke. No teže im je poništiti nestalne ili iznenadne zvukove poput pada stvari ili iznenadnog podizanja glasa ljudi u blizini. Također je važno zapamtiti da slušalice s blokiranjem buke kombiniraju aktivno blokiranje buke i pasivnu izolaciju buke. Pasivna izolacija buke vrlo je dobra u prigušivanju zvukova s kojima se bore sustavi za aktivno blokiranje buke. I najbolje slušalice za blokiranje buke, naravno, koriste najbolje materijale za pasivnu izolaciju buke. Vrhunske slušalice za blokiranje buke mogu prikriti većinu zvukova koji bi inače mogli proći. Bit ćete obavijeni prekrasnom tišinom u koju samo vaša glazba ili podcast mogu upasti. Ali s vremena na vrijeme možete primijetiti da se nešto događa oko vas: možda lavež psa ili nekome ispušten pladanj u kafiću.
Algoritmi za blokiranje buke koje koriste Bluetooth slušalice za blokiranje buke obično su izvrsni u poništavanju niskofrekventnih zvukova, posebno zujanja, stalne buke poput motora vlaka. Također postaju sve bolji i bolji u poništavanju čak i više zvukova srednjih i visokih frekvencija, poput buke užurbanih uredskih okruženja ili zračne luke. No teže im je poništiti nestalne ili iznenadne zvukove poput pada stvari ili iznenadnog podizanja glasa ljudi u blizini.
Također je važno zapamtiti da slušalice s blokiranjem buke kombiniraju aktivno blokiranje buke i pasivnu izolaciju buke. Pasivna izolacija buke vrlo je dobra u prigušivanju zvukova s kojima se bore sustavi za aktivno blokiranje buke. I najbolje slušalice za blokiranje buke, naravno, koriste najbolje materijale za pasivnu izolaciju buke.
Vrhunske slušalice za blokiranje buke mogu prikriti većinu zvukova koji bi inače mogli proći. Bit ćete obavijeni prekrasnom tišinom u koju samo vaša glazba ili podcast mogu upasti. Ali s vremena na vrijeme možete primijetiti da se nešto događa oko vas: možda lavež psa ili nekome ispušten pladanj u kafiću.
|
Zvuk
|
Je li ga obično maskirao ANC?
|
Kontinuirana buka motora
|
|
Zvukovi prometa u pozadini
|
|
Razgovorni žamor
|
|
Lavež psa
|
|
Automobilska sirena
|
|
Glasno vikanje
|
Da. Žičane ili bežične slušalice s blokiranjem buke obično će vam omogućiti odabir između različitih razina poništavanja buke. Općenito govoreći, najniža razina je prikladna za blokiranje buke u prilično tihim okruženjima. Srednja razina prikladna je za blokiranje buke u manje tihim okruženjima, a visoka razina bi bila najbolja za blokiranje buke na glasnim mjestima. Obično sami možete kružiti kroz različite jačine pomoću kontrola na dodir na školjkama ili umetcima za uši slušalica ili možete koristiti aplikaciju za slušalice na svom pametnom uređaju. Ili—ako imate par adaptivnih slušalica s blokiranjem buke—možete pustiti da vaše slušalice obave težak posao umjesto vas.
Da. Žičane ili bežične slušalice s blokiranjem buke obično će vam omogućiti odabir između različitih razina poništavanja buke.
Općenito govoreći, najniža razina je prikladna za blokiranje buke u prilično tihim okruženjima. Srednja razina prikladna je za blokiranje buke u manje tihim okruženjima, a visoka razina bi bila najbolja za blokiranje buke na glasnim mjestima.
Obično sami možete kružiti kroz različite jačine pomoću kontrola na dodir na školjkama ili umetcima za uši slušalica ili možete koristiti aplikaciju za slušalice na svom pametnom uređaju. Ili—ako imate par adaptivnih slušalica s blokiranjem buke—možete pustiti da vaše slušalice obave težak posao umjesto vas.
U Philips slušalicama s blokiranjem buke s ugrađenim prilagodljivim blokiranjem buke, sofisticirani algoritmi otkrivaju promjene u zvukovima oko vas i prilagođavaju razinu poništavanja buke u stvarnom vremenu.
Prilagodljivo blokiranje buke funkcionira tako da inteligentno reagira na to gdje se nalazite i prilagođava razinu buke u skladu s tim. Drugim riječima: ne mijenjate sami razinu poništavanja buke jer sve to rade vaše slušalice.
Recimo da šetate parkom u vrijeme ručka, a zatim se vraćate u ured na posao—vaše će se slušalice neprimjetno prilagoditi varijacijama u vanjskoj razini buke između ulice i parka, tako da ćete uvijek savršeno čuti svoju glazbu.
U Philips slušalicama s blokiranjem buke s ugrađenim prilagodljivim blokiranjem buke, sofisticirani algoritmi otkrivaju promjene u zvukovima oko vas i prilagođavaju razinu poništavanja buke u stvarnom vremenu.
Većina slušalica s blokiranjem buke omogućit će vam pauziranje aktivnog sustava za blokiranje buke na trenutak kada želite jasnije čuti vanjski zvuk. Na Philips slušalicama s blokiranjem buke ova se značajka naziva Awareness Mode – i može se aktivirati (i deaktivirati) trenutno jednostavnim pritiskom na tipku ili školjku za uho ili slušalicu osjetljivu na dodir.
Ako imate uključeno adaptivno blokiranje buke, vaše slušalice će pretpostaviti da želite maskirati najveću moguću buku u vašem trenutnom okruženju. Ali što je s onim trenucima kada želite više svijesti o situaciji?
Većina slušalica s blokiranjem buke omogućit će vam pauziranje aktivnog sustava za blokiranje buke na trenutak kada želite jasnije čuti vanjski zvuk. Na Philips slušalicama s blokiranjem buke ova se značajka naziva Awareness Mode – i može se aktivirati (i deaktivirati) trenutno jednostavnim pritiskom na tipku ili školjku za uho ili slušalicu osjetljivu na dodir.
Recimo da ste u uredu, radite dok ste uronjeni u svoje melodije, kada kolega dolazi razgovarati s vama. Uz Awareness Mode ne morate skidati slušalice: možete jednostavno pritisnuti kako biste na trenutak pauzirali sustav za blokiranje buke, razgovarati s kolegom, a zatim ponovno pritisnuti za ponovno aktiviranje poništavanja buke i povratak glazbi. Ili ste možda u kafiću i uživate u kavi. Uključili ste blokiranje buke i svijet se isključio — ali konobar dolazi do vašeg stola, očito želeći postaviti pitanje. Aktivirate način Awareness Mode, naručite pecivo, a zatim se radosno vratite u ono što slušate.
Želite li jednostavno utišati vanjsku buku—ili želite isključiti svijet i uroniti u mjehurić gotovo savršene tišine gdje jedino što možete čuti su melodije koje volite? Odabir pravih slušalica za blokiranje buke može biti zastrašujući, osobito s obzirom da se tehnologija neprestano razvija. Iako se nadamo da će naša gornja objašnjenja pomoći, shvaćamo da i dalje može biti zbunjujuće. Pogotovo kada čitate o svim sjajnim stvarima koje mogu učiniti nove slušalice ili bubice. Dakle, kako odabrati?
Želite li jednostavno utišati vanjsku buku—ili želite isključiti svijet i uroniti u mjehurić gotovo savršene tišine gdje jedino što možete čuti su melodije koje volite?
Odabir pravih slušalica za blokiranje buke može biti zastrašujući, osobito s obzirom da se tehnologija neprestano razvija. Iako se nadamo da će naša gornja objašnjenja pomoći, shvaćamo da i dalje može biti zbunjujuće. Pogotovo kada čitate o svim sjajnim stvarima koje mogu učiniti nove slušalice ili bubice.
Dakle, kako odabrati?
Ovdje u Philipsu osmislili smo tri razine poništavanja buke, tako da uvijek znate što dobivate—bilo da tražite prave bežične slušalice koje vam se stavljaju u uho ili bežične slušalice koje se stavljaju u uho. Kliknite ovdje kako biste vidjeli naš cijeli asortiman slušalica s blokiranjem buke.
Dobra vijest je da kada se radi o tome koliko je dobro aktivno blokiranje buke na slušalicama, faktor oblika nema puno veze s tim—slobodni ste odabrati stil koji preferirate.
Ovdje u Philipsu osmislili smo tri razine poništavanja buke, tako da uvijek znate što dobivate—bilo da tražite prave bežične slušalice koje vam se stavljaju u uho ili bežične slušalice koje se stavljaju u uho.
Kliknite ovdje kako biste vidjeli naš cijeli asortiman slušalica s blokiranjem buke.
Tablica ispod je vaš brzi put do savršenog izbora. Ovo su naše najbolje slušalice s blokiranjem buke za uživanje, fokus i sport!
Uobičajeno je da želite slušalice s blokiranjem buke za određenu svrhu. Možda tražite najbolje slušalice za blokiranje buke za posao ili učenje, ili najbolje slušalice za blokiranje buke za trčanje. Ili ste možda ozbiljno u glazbi i želite slušalice s blokiranjem buke podešene za pružanje prekrasno uravnoteženog zvuka...bez obzira je li blokiranje buke uključeno ili isključeno.
Tablica ispod je vaš brzi put do savršenog izbora. Ovo su naše najbolje slušalice s blokiranjem buke za uživanje, fokus i sport!
|
|
H8506 —Bežične slušalice
|
H6509 —Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju
|
T3509 —Potpuno bežične slušalice
|
Sustav za blokiranje buke
|
Blokiranje buke Pro
|
Blokiranje buke Pro
|
Blokiranje buke Pro
|
Vrsta poništavanja buke
|
Hibridni ANC
|
Hibridni ANC
|
Hibridni ANC
|
Funkcija "Awareness mode"?
|
|
|
|
Adaptive noise cancellation?
|
|
|
|
Vrijeme reprodukcije
|
60 sati (45 sata s uključenim ANC-om)
|
70 sati (45 sata s uključenim ANC-om)
|
8+16 sati (6+12 sata s uključenim ANC-om)
Bežične slušalice
TAH8506BK/00
3000 series
Potpuno bežične slušalice
TAT3509GY/00
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.