

Što je to, kažete... maskiranje? Da bismo razumjeli zašto slušalice za blokiranje buke koje koriste ANC mogu biti vitalne za naše slušno zdravlje, kao i za naš užitak slušanja, prvo moramo razumjeti mali koncept koji se zove maskiranje. Kada je zvuk maskiran, to je skriven drugim, glasnijim zvukovima. Evo znanstvenog dijela. Zvuk stvara izvor zvuka (kao što je zvučnik slušalica ili buka motora) koji remeti zrak u svojoj neposrednoj blizini. Ovaj poremećaj mijenja tlak zraka, uzrokujući zvučni val koji izlazi iz izvora. Zvuk mjerimo u decibelima. Decibeli su zapravo mjera promjene tlaka zraka (a time i intenziteta zvučnih valova), ali lakše je reći samo ovo: što više decibela mjerite, zvuk je glasniji. Kada nosite slušalice, čujete ono što slušate jer zvuk dolazi iz zvučnika koji je izuzetno blizu vašeg uha. Budući da je blizu, zvuk može biti relativno tih (zato ne možete čuti što netko sluša na slušalicama ako ste na drugoj strani sobe). Međutim, ako je vanjska buka - poput zvuka motora vlaka ili aviona - glasnija od vaše glazbe, nećete čuti glazbu kako treba jer dolazi do buke motora. Drugim riječima, vanjska buka prikriva zvukove koje želimo čuti bukom koju ne želimo. Zvučni valovi motora su snažniji, pa motor proizvodi više decibela od zvuka koji dolazi iz vaših slušalica. Više decibela uvijek pobjeđuje manje decibela, tako da vanjska buka pobjeđuje. Ako ne nosite slušalice za blokiranje buke, jedini način da čujete svoju glazbu ili podcast u ovoj situaciji je da pojačate glasnoću dok ne bude dovoljno glasna. Naravno, to je vrlo loše za vaše uši. Lupanje u bubnjiće s visokom razinom decibela na bliskim udaljenostima je prilično brz način da oštetite svoj sluh. Ako nosite slušalice s blokiranjem buke, nećete morati dramatično povećati glasnoću jer ANC sustav uklanja vanjske zvukove koji prikrivaju ono što želite čuti. Uživat ćete u glazbi, podcastu ili audioknjizi na miru—bez pucanja bubnjića. Ali kako se magija događa?