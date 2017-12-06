Uvjeti upotrebe

6. Suradnik



Predajom bilo kakva Korisničkog sadržaja na ovu Internetsku stranicu potvrđujete da će materijal biti primjeren, konstruktivan i relevantan te da neće sadržavati nikakve stavke koje mogu biti nezakonite ili na drugi način neprimjerene za objavu, uključujući, ali bez ograničenja, stavke koje (1) mogu biti klevetničke ili štetne za drugu osobu ili subjekt, (2) mogu naštetiti bilo kojoj osobi ili imovini, ili na drugi način oklevetati ili uznemiravati osobu ili organizaciju, (3) mogu povrijediti bilo koje zakonsko pravo bilo koje osobe (uključujući pravo na privatnost ili javnost), (4) su pornografske, opscene, profane, vulgarne, nepristojne ili prijeteće, (5) su za osudu zbog kulturnih, etničkih ili drugih razloga, ili (6) predlažu ili potiču bilo kakvu nelegalnu aktivnost. Uložit ćete razumne napore kako biste prije predaje skenirali sav materijal te uklonili sve viruse i druge značajke kojima je materijal zaražen ili koje ga mogu oštetiti. Na Internetskoj stranici također nećete predavati poruke koje je potrebno prosljeđivati dalje, piramidalne sheme, ankete ni zahtjeve. Također nećete krivotvoriti zaglavlja ili manipulirati identificirajućim ili drugim podacima kako biste sakrili podrijetlo bilo kakva sadržaja ili Korisničkog sadržaja koji se objavljuje na našoj Internetskoj stranici ili kako biste manipulirali svojom prisutnosti na Internetskoj stranici. Nećete ometati ili onemogućivati naše stranice, poslužitelje ili mreže niti poduzimati radnje koje našu infrastrukturu opterećuju nerazumno ili nesrazmjerno velikim učitavanjem. Potvrđujete, izjavljujete i jamčite da Korisnički sadržaj koji ste predali na našoj Internetskoj stranici ne krši nijedno vlasničko pravo druge osobe, kao što je, ali bez ograničenja, autorsko pravo trgovački naziv ili patent ili bilo koja obveza povjerljivosti. Prihvaćate i suglasni ste s time da se bilo kojom vašom idejom, poslanim materijalom ili raspravom ili bilo kojim drugim Korisničkim materijalom koji ostavite na Internetskoj stranici, a koji ne podliježe zaštiti prava intelektualnog vlasništva, može koristiti drugi suradnik bez naknade ili pripisivanja. Ovime Philipsu, njegovim podružnicama, povezanim društvima, korisnicima licencije brenda i ostalim partnerima dodjeljujete neopozivu, neekskluzivnu licenciju bez naknade koja važi diljem svijeta, može se podlicencirati i prenositi. Licencija služi za upotrebu, reprodukciju, pripremu izvedenih radova, distribuciju, javno izvođenje, javno prikazivanje prenošenje i objavu Korisničkog sadržaja koji ste vi objavili na ovoj Internetskoj stranici ili bilo kojoj drugoj Philipsovoj internetskoj stranici ili na drugim Philipsovim marketinškim materijalima ili materijalima za odnose s javnošću u bilo kojem mediju. Isključivo ste odgovorni za vlastiti Korisnički sadržaj i posljedice njegove predaje i/ili objave. Philips može, iako nije obvezan, pregledati i pratiti Korisnički sadržaj prije i/ili nakon njegova slanja. Međutim, razumijete da ne možemo pratiti ili pregledati sav Korisnički sadržaj. Bez ograničenja, Philips, njegove podružnice, povezana društva, partneri, davatelji licencije, korisnici licencije brenda i dobavljači neće se i ne mogu se smatrati odgovornima za točnost, potpunost, kvalitetu ili valjanost Korisničkog sadržaja koje na mrežnoj stranici objave treće strane. Philips ne podržava nikakav Korisnički sadržaj kao ni bilo kakvo mišljenje, preporuku ili savjet izrečen u takvu sadržaju te Philips izričito odbacuje svaku odgovornost u vezi s Korisničkim sadržajem. Philips ima isključivo pravo i mogućnost uređivanja i/ili uklanjanja poruka ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji je nepoželjan, neprimjeren ili koji na drugi način krši ove Uvjete upotrebe iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku te bez obavijesti ili pristanka i po vlastitu nahođenju. Pozivamo sve korisnike koji smatraju da je objavljeni Korisnički sadržaj nepoželjan ili neprimjeren da se odmah obrate Philipsu porukom e-pošte na adresu . Nakon što dobijemo takvu obavijest, uložit ćemo razumne napore kako bismo reagirali na način koji smatramo potrebnim u razumnom vremenskom razdoblju. Budući da je to ručni postupak, obavještavamo vas da možda nećemo odmah moći ukloniti ili urediti sporni Korisnički sadržaj.