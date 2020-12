Uvjeti upotrebe

15. Anticipatorna izjava u skladu sa Zakonom o reformi parničnih postupaka u vezi s privatnim sigurnosnim papirima iz 1995. (engl. Safe Harbor' Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995)



Informacije na ovoj Internetskoj stranici mogu sadržavati određene anticipatorne izjave u pogledu financijskog stanja, rezultata djelovanja i poslovanja društva Philips te pojedinih planova i ciljeva društva Philips u pogledu navedenih stavaka. Upozoravamo čitatelje na to da nijedna anticipatorna izjava nije jamstvo budućeg djelovanja te da se stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od rezultata sadržanih u anticipatornim izjavama. Primjeri anticipatornih izjava obuhvaćaju dane izjave o našoj strategiji, procjenama rasta prodaje, budućoj EBITA-i te uštedama, budućim razvojima našeg organskog poslovanja kao i o prednostima budućih akvizicija te o našem kapitalnom položaju. Po svojoj prirodi, anticipatorne izjave uključuju rizik i nesigurnost jer se odnose na buduće događaje i okolnosti te postoje brojni čimbenici zbog kojih se stvarni rezultati i napretci mogu znatno razlikovati onih iskazanih ili impliciranih u anticipatornim izjavama. Anticipatorne izjave, među ostalim, ovise o nacionalnim i globalnim gospodarskim i poslovnim uvjetima, uspješnoj provedbi naše strategije, našoj sposobnosti da utvrdimo i dovršimo uspješne akvizicije te da te akvizicije uključimo u svoje poslovanje, o preferencijama korisnika kad je riječ o našim postojećim i novim proizvodima, našoj sposobnosti da razvijemo nove proizvode i stavimo ih na tržište, našoj sposobnosti ostvarivanja koristi od ove strategije, o politikama i mjerama vladinih i regulatornih tijela, promjenama u zakonodavstvu i o učinku konkurencije – brojni od navedenih čimbenika izvan su naše kontrole. Posljedično, naši stvarni budući rezultati mogu se znatno razlikovati od planova, ciljeva i očekivanja navedenih u takvim anticipatornim izjavama. Dodatni rizici i čimbenici utvrđuju se u našim dokumentima koje predajemo ili dostavljamo Komisiji za vrijednosnice i burzu Sjedinjenih Američkih Država (engl. U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), uključujući najnovije Godišnje izvješće koje se predaje na obrascu 20-F dostupnom na Internetskoj stranici SEC-a (www.sec.gov). Svaka anticipatorna izjava koju damo ili koja bude dana u naše ime odnosi se samo na razdoblje od datuma kada je sastavljena. Ne obvezujemo se ažurirati anticipatorne izjave kako bi one odražavale promjene u očekivanjima u pogledu navedenoga ili bilo kakve promjene u vezi s događajima, uvjetima ili okolnostima na kojima se te izjave temelje. Stoga bi čitatelj trebao pročitati i ostale informacije koje smo naveli u dokumentima koje smo dostavili SEC-u ili informacije koje bismo mogli navesti u dokumentima koje ćemo tek dostaviti SEC-u.