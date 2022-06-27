Primjenjuje nježne svjetlosne impulse koji sprječavaju rast dlačica
Lumea IPL emitira nježne svjetlosne impulse koji dopiru do korijena dlačica i sprječavaju njihov rast u trajanju od 12 mjeseci¹. Nudeći kombinaciju uravnotežene snage svjetla, boje svjetla i trajanja impulsa, naša formula SmartPulse pruža učinkovite, sigurne i nježne tretmane uklanjanja dlačica.
Zašto je Lumea IPL najbolje rješenje za vas
Lumea IPL razvijena je u suradnji s dermatolozima
Aparat Lumea IPL tvrtke Philips razvijen je u suradnji sa znanstvenicima znanstvenicima i dermatolozima, a testiralo ga je preko 3000 žena diljem svijeta.
Do 92% manje dlačica već nakon 3 tretmana
Započnite s početnom fazom od 4 tretmana svaka dva tjedna (za razliku od modela drugih robnih marki koji se upotrebljavaju svakog tjedna). Dlačice, zatim, svakog mjeseca samo dotjerajte za održavanje rezultata iz udobnosti vašeg doma.
Mjerenje vaše nijanse kože i prilagođavanje postavki svjetla
Tehnologija SenseIQ pruža personalizirani tretman uklanjanja dlačica. Senzori se prilagođavaju vašoj nijansi kože, a nastavci aktiviraju prilagođene postavke za konkretne dijelove dijela.
Zašto odabrati uređaj Lumea umjesto…
Brijanja?
Lumea IPL smanjuje urastanje dlačica kako biste uživali u istinski glatkoj koži zahvaljujući tehnologiji koja sprječava rast dlačica i smanjuje učestalost brijanja. Jednostavno zaboravite na česte postupke uklanjanja dlačica i svakodnevno brijanje zamijenite glatkom kožom bez dlačica u trajanju od 12 mjeseci.¹
Depiliranja voskom?
Tehnologija IPL postupno smanjuje količinu dlačica koje rastu na vašem tijelu, ne uklanjajući ih iz korijena. Zahvaljujući nježnim svjetlosnim impulsima folikul dlačice prelazi u fazu mirovanja, pri čemu dolazi do prirodnog opadanja dlačice, a samim time i sprječavanja njezinog rasta.
Laserskog depiliranja u salonu?
Nastao primjenom tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, nježni tretman aparatom Lumea IPL alternativno je rješenje tretmanu laserskog uklanjanja dlačica. Uživajte u rezultatima na razini salona u udobnosti svojega doma uz nemjerljivo nižu cijenu!
Obnovljeni proizvodi
Isti rezultati, bolje za okoliš
Volimo udahnuti novi život u vraćene IPL aparate za uklanjanje dlačica, jer materijali i dijelovi koji upotrebljavamo za njihovu proizvodnju imaju najveći utjecaj na emisije CO2. S certifikatom o punom jamstvu u trajanju od 2 godine, ti se proizvodi pregledavaju radi potencijalnih oštećenja i čiste se, a potrebni se dijelovi zamjenjuju.