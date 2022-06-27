Obnovljeni proizvodi

Isti rezultati, bolje za okoliš

Volimo udahnuti novi život u vraćene IPL aparate za uklanjanje dlačica, jer materijali i dijelovi koji upotrebljavamo za njihovu proizvodnju imaju najveći utjecaj na emisije CO2. S certifikatom o punom jamstvu u trajanju od 2 godine, ti se proizvodi pregledavaju radi potencijalnih oštećenja i čiste se, a potrebni se dijelovi zamjenjuju.