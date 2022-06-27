Traži pojmove

Koža bez dlačica uz aparat za uklanjanje dlačica Lumea IPL

Aparat za uklanjanje dlačica Lumea IPL

Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlačica¹

Naš najbolji

Naše najpametnije, najbrže bežično IPL rješenje

Lumea IPL serije 9900

Otkrijte naše najpametnije IPL rješenje za dugotrajno glatku kožu. S tehnologijom SenseIQ i ekskluzivnim značajkama SkinAI.
Lumea IPL

Primjenjuje nježne svjetlosne impulse koji sprječavaju rast dlačica

Lumea IPL emitira nježne svjetlosne impulse koji dopiru do korijena dlačica i sprječavaju njihov rast u trajanju od 12 mjeseci¹. Nudeći kombinaciju uravnotežene snage svjetla, boje svjetla i trajanja impulsa, naša formula SmartPulse pruža učinkovite, sigurne i nježne tretmane uklanjanja dlačica.

Zašto je Lumea IPL najbolje rješenje za vas

Lumea IPL razvijena je u suradnji s dermatolozima

Aparat Lumea IPL tvrtke Philips razvijen je u suradnji sa znanstvenicima znanstvenicima i dermatolozima​, a testiralo ga je preko 3000 žena diljem svijeta.

Do 92% manje dlačica već nakon 3 tretmana

Započnite s početnom fazom od 4 tretmana svaka dva tjedna (za razliku od modela drugih robnih marki koji se upotrebljavaju svakog tjedna). Dlačice, zatim, svakog mjeseca samo dotjerajte za održavanje rezultata iz udobnosti vašeg doma​.

Mjerenje vaše nijanse kože i prilagođavanje postavki svjetla

Mjerenje vaše nijanse kože i prilagođavanje postavki svjetla

Tehnologija SenseIQ pruža personalizirani tretman uklanjanja dlačica. Senzori se prilagođavaju vašoj nijansi kože, a nastavci aktiviraju prilagođene postavke za konkretne dijelove dijela.

Zašto odabrati uređaj Lumea umjesto…

  • Brijanja?

    Lumea IPL smanjuje urastanje dlačica kako biste uživali u istinski glatkoj koži zahvaljujući tehnologiji koja sprječava rast dlačica i smanjuje učestalost brijanja. Jednostavno zaboravite na česte postupke uklanjanja dlačica i svakodnevno brijanje zamijenite glatkom kožom bez dlačica u trajanju od 12 mjeseci.¹

  • Depiliranja voskom?

    Tehnologija IPL postupno smanjuje količinu dlačica koje rastu na vašem tijelu, ne uklanjajući ih iz korijena. Zahvaljujući nježnim svjetlosnim impulsima​ folikul dlačice prelazi u fazu mirovanja, pri čemu dolazi do prirodnog opadanja dlačice, a samim time i sprječavanja njezinog rasta.

  • Laserskog depiliranja u salonu?

    Nastao primjenom tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, nježni tretman aparatom Lumea IPL alternativno je rješenje tretmanu laserskog uklanjanja dlačica. Uživajte u rezultatima na razini salona u udobnosti svojega doma uz nemjerljivo nižu cijenu!

Tehnologija IPL i okoliš

Obnovljeni proizvodi

Isti rezultati, bolje za okoliš

Volimo udahnuti novi život u vraćene IPL aparate za uklanjanje dlačica, jer materijali i dijelovi koji upotrebljavamo za njihovu proizvodnju imaju najveći utjecaj na emisije CO2. S certifikatom o punom jamstvu u trajanju od 2 godine, ti se proizvodi pregledavaju radi potencijalnih oštećenja i čiste se, a potrebni se dijelovi zamjenjuju.

Istražite obnovljene opcije

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savjete i trikove te riješite bilo koji problem

CustomerSupport

Početna stranica podrške

Pronađite sve teme podrške i mnogo više

MagnifyingGlass

Pronađite proizvod

Pretražujte po broju modela i pronađite informacije specifične za proizvod

Izjave o odricanju odgovornosti

¹ * Počinje nakon 3 tretmana. Prosječni rezultat smanjenje je dlačica na potkoljenicama za 86 % nakon 18 mjeseci.
² Uz praćenje rasporeda tretmana, mjereno na potkoljenicama, individualni se rezultati mogu razlikovati
³ Izvor: Institut za istraživanje Market leader. Maloprodajna vrijednost (MAT), prosinac 2023., za IPL kategoriju

