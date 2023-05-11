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Dječje slušalice

SHK2000BL/00

4.8
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Plava
Plava
Ružičasto-ljubičasta
Ružičasto-ljubičasta
Djetetov najbolji suputnik
Prave slušalice za predstavljanje glazbenog svijeta malim ljubiteljima glazbe. Njihov čisti bas i veseli dizajn prilagođeni su djeci, a konstrukcija je dovoljno izdržljiva da se nosi sa svim situacijama. Ograničenje glasnoće do 85 dB čini glazbu zabavnom, a ipak sigurnom.
Pogledajte sve prednosti

Veličina prilagođena djeci, maksimalna glasnoća ograničena

Djetetov najbolji suputnik

  • Pogonske jed. od 32 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se stavljaju na uši

  • Plava i zelena

  • Glasnoća ograničena na &lt;85 dB

Ergonomska, prilagodljiva traka za glavu raste s djetetom

Ergonomska, prilagodljiva traka za glavu raste s djetetom

Jednostavna, ergonomska traka za glavu potpuno je prilagodljiva kako bi udobno pristajala glavi svakog djeteta i pratila njihov razvoj.

Neodimijske pogonske jedinice zvučnika od 32 mm daju uravnotežen zvuk

Neodimijske pogonske jedinice zvučnika od 32 mm daju uravnotežen zvuk

Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove te čist i uravnotežen zvuk.

Izdržljiv dizajn bez vijaka napravljen je za zahtjevnu upotrebu

Izdržljiv dizajn bez vijaka napravljen je za zahtjevnu upotrebu

Izdržljiv dizajn omogućuje lako odvajanje i spajanje dijelova slušalica.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/05/2023

България

България

Страхотни

Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.

Prednosti

Удобни, леки, звук, не спарват

Mane

почистване, омекотител на ушите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Детски слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Детски слушалки

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Zaposlenik Philipsa

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Prednosti

kolorystyka ,jakość

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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