Električne četkice

Marka broj 1 soničnih četkica za zube koju koriste dentalni stručnjaci

SenseIQ tehnologija osjeća svaki vaš pokret

Sonicare Prestige 9900 četkica za zube

Sonicare Prestige 9900 četkica za zube

Uklanja do 20x više naslaga od obične četkice za zube

  • Boja šampanjca
    Boja šampanjca
  • Midnight Blue
    Midnight Blue

Jedinstvena Sonicare tehnologija

Otkrijte izvanredan osjećaj čistoće s Philips Sonicare električnim četkicama za zube.

Učinkovita za naslage², nježna prema desnima

Uklonite naslage

Naše glave četkica pomažu vam postići ciljeve za oralno zdravlje. Četkice su dizajnirane kako bi uklanjale naslage do 20 puta učinkovitije od obične četkice za zube.

Bristles stay gentle on gums

Nježna vlakna

Naše glave četkica jedinstvenog su dizajna kako bi omogućile čišćenje kakvo trebate dok su istovremeno nježne prema desnima.

Mikromjehurići

Mikromjehurići prodiru i čiste duboko između zubi.

Nova generacija Sonicare tehnologije

Isprobajte novu generaciju Sonicare tehnologije koja omogućuje konzistentno, nježno i učinkovito čišćenje – čak i na teško dostupnim mjestima.

Visual Pressure Sensor

Vizualni senzor pritiska

Svjetlo pri dnu četkice signalizira kad je pritisak prejak. Jednostavno smanjite pritisak kad zasvijetli kako biste zaštitili svoje desni.

Choose your ideal cleaning experience

Izaberite savršeno iskustvo čišćenja

Želite li jaču snagu ili specifičan fokus, dajte čišćenju poticaj uz različite načine rada i intenziteta.

Brushing insights in the palm of your hand

Pratite četkanje na dlanu

Ostvarite ciljeve oralnog zdravlja sa Sonicare električnom četkicom za zube i aplikacijom. Oni se savršeno uparuju kako bi pružili vođeno četkanje, savjete i sadržaj prilagođen vama.

Sustainability

Održivost

100% ugljično neutralni od 2020.⁶

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja.⁷

Napomene

¹ odnosi se na uklanjanje naslaga s A3 glavom četkice
² u usporedbi s običnom četkicom za zube
³ u Gum Health načinu rada u usporedbi s običnom četkicom za zube u 2 tjedna
u teško dostupnim dijelovima u usporedbi s običnom četkicom za zube u 6 tjedana
u White načinu rada koristeći vodeću pastu za zube za izbjeljivanje u tjedan dana u usporedbi s običnom četkicom za zube
naše tvornice, naši uredi i naše lokacije diljem svijeta
naše cjelokupno poslovanje = naše tvornice, naši uredi i naša putovanja
