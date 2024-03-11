Istraživanje granica svjetlosti je uzbudljivo.
Izvor je zadovoljstva, ali i dužnosti, uvijek tražiti bolju kvalitetu, bolju pouzdanost, bolje performanse i bolju sigurnost.
Najbolji proizvodi u klasi
Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.
Visokokvalitetni materijali
Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji.
Proizvođač originalne opreme
Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.
Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate
Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera.
Zašto baš mi?
Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata
Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.
Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju
Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.
Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila
Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.