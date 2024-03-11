Traži pojmove

Svjetla za vozila

Svjetla za vozila

Uđite u svijet Philips automobilskih svjetala

Istraži sve

Naša najbolja žarulja za auto farove

Vrhunske zakonom dopuštene performanse

Ultinon Pro6000 Boost

Ultinon Pro6000 Boost

Novi standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile, do 400 % svjetlije na cesti¹
Istraži sve
Vozimo budućnost svjetla s vama

Vozimo budućnost svjetla s vama

Istraživanje granica svjetlosti je uzbudljivo. Izvor je zadovoljstva, ali i dužnosti, uvijek tražiti bolju kvalitetu, bolju pouzdanost, bolje performanse i bolju sigurnost.

Najbolji proizvodi u klasi

Najbolji proizvodi u klasi

Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Visokokvalitetni materijali

Visokokvalitetni materijali

Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji.

Proizvođač originalne opreme

Proizvođač originalne opreme

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera.

Zašto baš mi?

  • Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata

    Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.

  • Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju

    Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.

  • Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila

    Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.

Saznajte više o Philips automobilskoj rasvjeti

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savjete i trikove te riješite bilo koji problem

CustomerSupport

Početna stranica podrške

Pronađite sve teme podrške i mnogo više

MagnifyingGlass

Pronađite proizvod

Pretražujte po broju modela i pronađite informacije specifične za proizvod

Više za vaša vozila

Svjetla za motocikle

Svjetla za motocikle
Svjetla za kamione

Svjetla za kamione
LED svjetla za provjeru

LED svjetla za provjeru

Odricanje od odgovornosti

¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Može varirati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.