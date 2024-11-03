Obustavljeno
Dostupno
Savršene za igranje
Uz ove bežične slušalice otvorenog dizajna, vaši će klinci čuti sve. Ograničite vrijeme reprodukcije i glasnoću putem aplikacije Philips. Zbog sigurnog, prilagođenog dizajna i podesive traka za glavu, slušalice će rasti zajedno s vašim djetetom i neće padati tijekom igre!
Bežične slušalice otvorenog dizajna
Prijenos preko kostiju
Rodit. nadzor utemeljen na aplikaciji
IPX5 vodootpornost
Klinci su uvijek u pokretu! Kapice ovih laganih slušalica nalaze se tik ispred uha djeteta tako da uvijek ostaju sigurne i udobne, bez obzira na to igraju li se, slušaju li online predavanje ili pjesme.
Ove slušalice rabe tehnologiju prijenosa preko kostiju i omogućavaju vašim klincima slušanje glazbe, predavanja ili igara. Zahvaljujući tome, kapice slušalica mogu stajati ispred ušiju – kako bi vaše dijete moglo čuti sve što se događa oko njega.
Jednostavno ograničite glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije Philips. Jačina decibela u slušalicama ograničena je na 85 dB, ali možete je smanjiti ako imate osjetljive uši. Postavite vrijeme reprodukcije po danu ili tjednu i glasovni odzivnik podsjetit će djecu na istek vremena!
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Prednosti
super pre dieťa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum upotrebe 2023-11-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum upotrebe 2023-11-03
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.
Glasnoća ograničena na <85 dB sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.