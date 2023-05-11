2 godine jamstva
Dostupno
Pogon. jed. od 30 mm / zat. str. dio
Slušalice koje se stavljaju na uši
Ružičasta i ljubičasta
Glasnoća ograničena na <85 dB
Jednostavna, ergonomska traka za glavu potpuno je prilagodljiva kako bi udobno pristajala glavi svakog djeteta i pratila njihov razvoj.
Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove te čist i uravnotežen zvuk.
Izdržljiv dizajn omogućuje lako odvajanje i spajanje dijelova slušalica.
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
пиванов
11/05/2023
България
Страхотни
Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.
Prednosti
Удобни, леки, звук, не спарват
Mane
почистване, омекотител на ушите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Детски слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Детски слушалки
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Zaposlenik Philipsa
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Prednosti
kolorystyka ,jakość
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci