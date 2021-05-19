Odabir odgovarajućih sportskih slušalica

Kod bežičnih i potpuno bežičnih sportskih slušalica, slušalice se obično pune u svojoj kutiji — sama kutija služi i kao punjač. Za sada je tako jednostavno. Ono što može biti zbunjujuće je da na kutiji nećete vidjeti jednu oznaku vremena za punjenje, ali vidjet ćete ono što izgleda kao jednostavan zbroj: nešto poput 6 + 18. I baš kao i kod IP ocjena, potrebno je razumijeti kako čitati brojeve. Prije nego što dođemo do toga, može biti korisno znati da je kućište za punjenje u biti "power bank" u kojem se nalaze vaše slušalice. To znači da samo kućište također treba punjenje—kao i bilo koji drugi "power bank". Kućišta za punjenje obično se pune putem kabela ili bežičnog punjača. Nakon što je vaša kutija za punjenje potpuno napunjena, ona sadrži više energije nego što je potrebno za jedno punjenje vaših slušalica. Dodatna snaga koju sadrži kućište za punjenje razlog je zašto ćete na kutiji pronaći dvije brojke vremena (koje izgledaju kao zbroj). Manja brojka vam govori koliko dugo potpuno napunjene slušalice trebaju raditi prije nego što se moraju vratiti u kutiju za punjenje. Veća brojka vam govori koliko dodatnih sati reprodukcije možete staviti u svoje slušalice ponovnim punjenjem. Recimo da vaše odabrane sportske slušalice imaju 6+18 sati reprodukcije. To znači da će jedno potpuno punjenje omogućiti slušalicama da sviraju otprilike 6 sati. A potpuno napunjeno kućište izdržat će dodatnih 18 sati energije. Dakle, ako potpuno napunite slušalice—i napunite kućište do kraja—možete krenuti znajući da imate do 24 sata vremena za vježbanje (6 sati u slušalicama, plus dodatnih 18 sati u kućištu ). Što znači da možete vježbati 2 sata, vratiti slušalice u kućište i ponoviti 12 puta prije nego što budete morali ponovo puniti kućište!