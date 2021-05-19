Odabir odgovarajućih sportskih slušalica

Od trčanja i dizanja do šetnji parkom, vježbanje je uvijek bolje uz zvučnu podlogu! Sportske slušalice nisu samo lijep dodatak ako želite vježbati uz glazbu ili slušati podcast dok trčite - one su esencijalna oprema. Ali želite li bežične sportske slušalice ili potpuno bežične sportske slušalice—i koja je uopće razlika između vodootpornih i otpornih na vlagu? Ako ste proveli imalo vremena gledajući opcije, znati ćete da odabir pravih sportskih slušalica može biti zastrašujuć. Ne brinite. Ovdje smo da pomognemo. Čitajte dalje kako biste otkrili više o različitim vrstama slušalica za trčanje, vožnju biciklom, opću kondiciju i druge sportove ili oblike tjelovježbe.
Različite aktivnosti dat će vam različite prioritete za ono što želite od sportskih slušalica. Ako vozite bicikl, na primjer, imati ćete pitanja vezana za sigurnost, koja nemate u teretani. Ipak, postoji nekoliko općih stvari koje treba provjeriti za bilo koji model sportskih slušalica—nazovimo ih osnovnim atributima koje vaše slušalice moraju imati ako se želite kretati dok ih nosite.
Zvuči očito, ali sportske slušalice moraju biti lagane—i moraju ostati na mjestu kada se krećete. Zato je sigurno, udobno pristajanje broj jedan na našem popisu ovdje. Nije važno što volite raditi: hoćete li raditi na svom najboljem vremenu na trčanju od 10 km, pripremate se za veliko dizanje ili brzo šetate lokalnom plažom, vaš će užitak biti uništen ako vas slušalice ne budu mogle pratiti. Dakle, koji će vam stil slušalica najpouzdanije pristajati? Ovo je uglavnom stvar osobnih preferencija. Postoje tri glavna stila sportskih slušalica: sportske slušalice s trakom za glavu, sportske slušalice s umetkom za uši i sportske slušalice s otvorenim ušima. Svaki stil ima posebne značajke dizajna kako bi sigurno pristajale—i ovih dana većina sportskih slušalica u svakom stilu je bežična.
Kad kažemo bežično, vrijedi napomenuti da postoje stupnjevi u kojima će vaše sportske slušalice odbaciti žice. Bežične sportske slušalice zapravo imaju žicu (koja se često naziva "traka za vrat") koja povezuje umetke za uši ili slušalice jedne s drugima. Sportske slušalice bez ikakvih žica poznate su kao potpuno bežične slušalice. Ako ste već vježbali sa žičanim slušalicama, vjerojatno ćete uživati u slobodi kretanja koju će vam pružiti novi par bežičnih sportskih slušalica ili potpuno bežičnih slušalica. Ali koji su specifičnosti - i za koje sportove su najbolje?
Gotovo bez iznimke, najnovije sportske slušalice su bežične. Iako se još uvijek možete povezati žično, lakše je vježbati s bežičnim sportskim slušalicama: za početak nema žica u koje biste se zapetljali! Bežične sportske slušalice povezuju se s vašim pametnim uređajima putem Bluetooth-a, koji ovih dana nudi super jaku i stabilnu vezu—vaše će pjesme svirati onoliko dugo koliko i vi.
Sportske slušalice s trakom za glavu imaju jastučiće za uši i traku za glavu koja se stavlja preko glave. Sportske slušalice s jastučićima koje okružuju vaše uho nazivaju se "over-ear" sportskim slušalicama, a modeli s jastučićima koje stoje na ušima nazivaju se 'on-ear' sportskim slušalicama.
Over-ear slušalice imaju ušne jastučiće koje potpuno obavijaju vaše uho. Neki ljudi smatraju da je to super udobno, a ušni jastučići bežičnih over-ear slušalica dizajniranih za sport obično su super lagani. Ali udobnost nije jedini razlog zbog kojeg bi vam se mogli svidjeti over-ear slušalice: jedna od glavnih prednosti slušalica je pasivna izolacija buke, što je otmjen način da se kaže da slušalice izoliraju vaše uši od nekih zvukova koji se događaju oko vas. To vam pomaže da bolje čujete svoju glazbu. Over-ear sportske slušalice veće su od bilo koje druge vrste sportskih slušalica, što znači da imaju više prostora za veće zvučnike. U modelima više klase, veći zvučnici omogućuju inspirativan zvuk, često s bogatim basom i iskričavim višim frekvencijama.
Neki ljudi smatraju da nepropusnost oko uha koju stvaraju ušni jastučići na over-ear slušalicama mogu uzrokovati zagrijavanje vaših ušiju, osobito ako vježbate. Neke od najnovijih over-ear sportskih slušalica imaju značajke osmišljene za suzbijanje navedenog zagrijavanja—kao što je Philips A4216, koji ima prozračne ušne školjke ispunjene gelom za hlađenje koji vam pomažu da se rashladite. I također se mogu ukloniti za brzo i jednostavno čišćenje. U usporedbi s modelima koji nisu dizajnirani za vježbanje, sportske slušalice koje se stavljaju preko uha obično su i izdržljivije—nude značajke poput otpornosti na prskanje/znoj. Bežične over-ear sportske slušalice idealan su izbor za vježbe s malim opterećenjem poput hodanja ili nekih vježbanja u teretani. A ako vam se sviđa faktor udobnosti jastučića za uši, onda su one odličan način da slušate vježbe disanja i dok meditirate. Ipak, malo je vjerojatno da će pristajanje preko uha zadovoljiti vaše potrebe ako ste trkač. Kretanje trčanja neizbježno će natjerati čak i najsigurnije postavljene slušalice koje se nalaze preko uha da trčkaraju gore-dolje na vašoj glavi.
Općenito manje i laganije, bežične sportske slušalice koje se stavljaju na uho prikladnije su za nešto intenzivnije aktivnosti od modela koji se stavljaju preko uha. Ako ih nosite u teretani, manja je vjerojatnost da će se pomicati dok radite čučnjeve, mrtvo dizanje ili se lagano krećete na traci za trčanje. Međutim, slušalice na ušima mogu i dalje kliziti niz vašu glavu kada radite vježbe koje vas stavljaju potrbuške ili u ležeći položaj—kao što su neki pilates pokreti ili potisak s klupe. Opet, kao i njihovi rođaci koji se nose preko uha, možete kupiti sportske slušalice na uho s uklonjivim ušnim jastučićima koje su također napunjene rashladnim gelom—kao što je Philips A4216. Volite sportske slušalice s trakom za glavu ako: volite hodanje ili tjelovježbu niskog intenziteta ili želite traku za glavu za teretanu.
To ne znači da su sportske slušalice s umetkom za uši jedini izbor. Vaša osobna preferencija uvijek bi trebala igrati ulogu u vašoj odluci. Neki ljudi jednostavno ne vole imati slušalice u ušima (ako ne volite ništa u uhu, možete pogledati naše odjeljke o sportskim slušalicama s trakom za glavu, iznad, i otvorenim sportskim slušalicama, dolje).
Međutim, ako ste savršeno odgovara da imate slušalicu u uhu - tada ćete imati mnogo modela za odabir. Doista, svijet sportskih slušalica raste tako brzo da odabir može brzo postati zbunjujući.
Za početak, postoje dvije vrste za odabir: umetci za uši s vrhovima za uši koji ulaze u ušni kanal (također se nazivaju in-ear sportske slušalice)—i umetci za uši koji se nalaze u vanjskom uhu. Vrijedno je razumjeti nešto više o ta dva načina stavljanja, jer svaki ima specifične atribute koji mogu utjecati na vaš izbor.
Kad se za slušalice kaže da se stavljaju "u uho", to znači da vrh umetka za uho leži unutar otvora ušnog kanala. Vidjet ćete da mnoge sportske slušalice za uho dolaze s izborom mekanih slušalica za uho -navlake za vrhove, tako da možete kombinirati kako biste savršeno pristajali. Ne postoje dva ista uha, pa ćete morati eksperimentirati: možda ćete otkriti da želite jednu veličinu navlake za jedno uho, a drugu veličina u drugom.
Dakle, koja je korist od navlake za slušalicu? Pa, prvo stvara savršenu brtvu u vašem unutarnjem uhu. Ova brtva vam pomaže u izolaciji od vanjskog zvuka, tako da ćete čuti svoju glazbu, a ne vaše kolege koji idu u teretanu Također, brtva savršeno drži slušalicu na mjestu, što je odlično ako trčite. Ako volite vježbanje visokog intenziteta, vrijedi potražiti sportske slušalice za uši koje dolaze s nekom vrstom stabilizatora. Stabilizator je umetak za uho ili "krilce" i često se isporučuju u više veličina kako biste mogli pronaći svoj idealan oblik. Općenito, stabilizatori se pričvršćuju na okrugli dio slušalice i uvlače u nabore vanjskog uha kako bi držali slušalicu na mjestu. Ako sportske slušalice koje gledate nemaju stabilizatore, možda se isporučuju s kukicama za uši, koje se motaju preko vrha uha kako bi sve držale stabilno. S postavljenim umetkom za uho i stabilizatorima (ili kukicama za uši) možete skakati, vrtjeti se, savijati unatrag ili samo izvoditi svoje najbolje plesne pokrete: vaše slušalice neće nikamo otići.
Druge sportske slušalice koje se umeću u uši, pristaju u vaše uho, bez uguravanja u ušni kanal. Pristaju poput slušalica koje ste nekada dobivali uz svaki pametni telefon—i uz svaki Walkman, Discman i MP3 player. Ako ste dovoljno stari, mogli bi vam biti poznati! A ako nemate pojma o čemu pričamo, ali znate da ne volite osjećaj da vam vrhovi za uši ulaze u ušni kanal – onda ćete vjerojatno smatrati starinski stil umetka za uši udobnijim. Ipak, pripazite: ako ne nađete ovakve sportske slušalice koje također dolaze sa stabilizatorima ili kukicama za uši, mogle bi vam se pomaknuti kada radite u teretani ili trčite. Ako su pliometrija ili skakanje redovito na vašem izborniku za vježbanje, igrajte pametno: bit će vam bolje sa slušalicama koje se stavljaju u uši (bubice s kapicama za uši, o kojima smo govorili gore) ili slušalicama s otvorenim ušima (možete pročitati više o njima ispod).
Spremni za više? Zaronimo malo dublje u razliku između bežičnih i potpuno bežičnih sportskih slušalica. Ovisno o tome što želite od svojih sportskih slušalica, oboje ima prednosti i mane.
Bežične sportske slušalice i dalje imaju žicu (ili kabel) koja povezuje dvije slušalice. Ova žica čini okovratnu traku koja se omata oko stražnjeg dijela vašeg vrata. Kada trčite, skačete ili plešete, okovratna traka će se pomaknuti. To obično nije problem, čak i ako to stvarno želite.
Potražite praktične značajke dizajna, kao što su kopče za košulju koje vam omogućuju pričvršćivanje kabela oko vrata na mjesto—i reflektirajući kabeli za dodatnu sigurnost tijekom večernjih i noćnih trčanja. Ili ona ranojutarnja zimska trčanja!
Potpuno bežične sportske slušalice imaju umetke za uši bez ikakvih žica. Stavite umetak u svako uho i—to je to—spremni ste za rad!
Što kada jurite niz stazu ili radite trbušnjake? Za razliku od potpuno bežičnih slušalica dizajniranih za svakodnevnu upotrebu, one dizajnirane za sport obično imaju nastavke za uši i ušne kukice—ili stabilizatore (ušno krilce ili ušne kukice)—da ih drže na mjestu dok se krećete. Neki modeli, poput Philips A7306, čak dolaze s izborom odvojivih kukica za uši ili krilca tako da ih možete prilagoditi svojim potrebama i postići nevjerojatno sigurno pristajanje.
Ako ste netko tko ne voli osjećaj da vam se bilo što nalazi u ušima ili iznad njih, otvorene sportske slušalice s otvorenim ušima koje provode zvuk preko kosti mogu biti ostvarenje vašeg sna.Umjesto da idu u vaše uho, zvučnici na slušalicama koje provode zvuk preko kosti nalaze se na vašim jagodicama—ispred svakog uha. Mekana, fleksibilna traka za vrat omotava se oko stražnjeg dijela vaše glave kako bi nježno, ali čvrsto držala zvučnike na mjestu na vašim jagodicama, a kukice za uši idu preko vaših ušiju kako bi spriječile njihovo klizanje (ako ste biciklist, traka za vrat sjedi dovoljno nisko da se može nositi kaciga).
Bez obzira tražite li slušalice za trčanje ili biciklističke slušalice, slušalice s otvorenim ušima koje provode zvuk preko kosti imaju visoku ocjenu za sigurnost. Čuti ćete automobile ako vozite bicikl otvorenim cestama. I čuti ćete biciklističko zvono ako vas ruta trčanja također vodi uz - ili na - cestu. (Ako želite dublje zaroniti u funkcioniranje slušalica koje provode zvuk preko kosti, pogledajte naš članak ovdje.) Što se tiče zvuka, sportske slušalice koje provode zvuk preko kosti su kompromis. I dalje ćete čuti svoju glazbu, ali nećete dobiti sve detalje ili basove koje biste dobili od sportskih slušalica za umetanje u uho ili sportskih slušalica u stilu trake za glavu. Podcasti i audioknjige su ono gdje slušalice koje provode zvuk preko kosti dobro prolaze: vaš najnoviji triler može zvučati prilično sjajno dok tapkate po pločniku ili pedalirate dodatnih 10 tisuća! Volite sportske slušalice s otvorenim ušima ako: trčite ili vozite bicikl i želite čuti vanjski svijet radi sigurnosti. Ili ako jednostavno ne želite ništa u ili na ušima.
Od toga se ne može pobjeći: tjelovježba je a) sjajna i b) potencijalno opasna. A to sigurnost čini stvarima koje ne možete jednostavno zanemariti.
Kada se krećete brzo, prilično je važno da možete čuti stvari koje biste mogli udariti. Ili koje bi vas mogle pogoditi. Sportske slušalice s otvorenim ušima jedan su od načina za to, ali nisu jedina opcija u gradu. Ako se ne natječete na amaterskoj ili profesionalnoj razini gdje su slušalice s otvorenim ušima jedine koje smijete nositi na utrci, tada je najsigurniji način treniranja sa sportskim slušalicama koje imaju blokadu buke (Active Noise Cancellation - ANC). Ako ste u posljednje dvije ili tri godine istraživali bilo koju vrstu slušalica, gotovo ste sigurno naišli na ovaj pojam. Ova tehnologija koja se neprestano razvija, koristi mikrofone i algoritme za poništavanje buke za selektivno blokiranje vanjske buke. Nećemo sada ulaziti preduboko u ANC (za veliki, sveobuhvatni pogled na poništavanje buke pogledajte naš članak o tome ovdje), ali bit je: možete koristiti ANC za blokiranje vanjskih zvukova koje ne koristite želite čuti i možete ga upotrijebiti za slušanje zvukova iz okoline. Što se tiče sigurnosti, sposobnost slušanja zvukova iz okoline je ono što se stvarno računa. Philips ANC sportske slušalice s Awareness Mode opcijom omogućuju vam upravo to. Ako tijekom trčanja naiđete na prometno raskrižje, možete aktivirati način rada i odmah čuti promet. Kad trenirate vani, također želite da vas netko vidi. Mnoge Philips sportske slušalice imaju pomagala za vidljivost—kao što su trkaća svjetla i reflektirajuće trake oko vrata. Očito, ako trčite, hodate ili vozite bicikl na slabo osvijetljenim mjestima, trebali biste nositi i drugu reflektirajuću opremu. Ali vrijedi provjeriti nude li sportske slušalice u vašem užem izboru dodatne značajke poput ovih.
Ako postoji jedna stvar koja je zajednička svim sportskim slušalicama, to je da su napravljene da budu čvrste. Da biste saznali koliko su čvrste, trebate provjeriti IP zaštitu koja vam govori koliko su slušalice otporne na vodu i/ili prašinu. Označava se ovako: Prvi broj u IP zaštiti vaših slušalica uvijek će biti prilično visok, jer se odnosi na to koliko dobro vanjsko kućište slušalica štiti njihov unutarnji rad od krutih tvari. Visoki brojevi pokazuju da je proizvod zaštićen od slučajnog ulaska sitnih čestica (tj. prašine), dok niski brojevi pokazuju da je proizvod zaštićen od slučajnog upada mnogo većih stvari (kao što su prsti ili odvijači). Drugi broj vam govori koliko su vaše slušalice vodootporne. U osnovi, što su brojke veće, to su slušalice otpornije na prašinu ili vodu. A kad kažemo voda – to uključuje i znoj!
Ako se želite pridržavati rasporeda treninga unatoč kiši ili Na primjer, IPX5 ocjena više je nego dovoljna za bilo koju aktivnost koja vas tjera na znojenje ili za trening po kiši (dakle, više nećete imati izgovor za odustajanje od trčanja jer je vani malo mokro). A IP55 ocjena omogućit će vam da izađete vani i znojite se na kiši i prašini! Potpuno bežične sportske slušalice Philips A7507 imaju ocjenu IPX5, što znači da nisu ocijenjene za zaštitu od prašine, ali su učinkovite protiv vodenog mlaza—tako da možete sretno trčati po kiši dok ih nosite. A naglavne slušalice Philips A4216 imaju ocjenu IP55, što znači da im prašina uopće neće smetati, a sigurne su i na kiši. Važno je napomenuti da ako želite plivati sa sportskim slušalicama, trebate biti sigurni da kupujete posebno namijenjene slušalice za plivanje. Ako na slušalicama ne piše "Za plivanje", nemojte ići u vodu dok ih nosite - čak ni ako imaju visoku IP ocjenu.
Mogu li vam slušalice za trčanje ili biciklizam pomoći da bolje trčite ili vozite—mogu li vas sportske slušalice koje su idealne za upotrebu u teretani inspirirati da postignete bolje dizanje? Očito, postoji smisao u kojem vam sportske slušalice pomažu da bolje trenirate. Daju vam glazbu koja vam održava energiju i gura vas dalje. Vaš popis za reprodukciju za vježbanje može se razlikovati od nečijeg – to je ljepota osobnog ukusa – ali kladimo se da se zbog glazbe osjećate moćno i spremni ste zakoračiti, koračati ili voziti svoj put do svoje sljedeće prekretnice u vježbanju. A tu su i podcasti i audio knjige koje možete No, osim glazbe i podcasta—postoje i druge prednosti kupnje sportskih slušalica.
Naši satovi nam mogu reći koliko je kisika u našoj krvi. Naši hladnjaci nas mogu podsjetiti da naručimo još soka od naranče. Ali što je sa sportskim slušalicama? Neke sportske slušalice — poput Philips A7306 — imaju pametne funkcije koje su kompatibilne s popularnim aplikacijama za vježbanje. Ove potpuno bežične slušalice mogu se pohvaliti ugrađenim monitorom otkucaja srca, koji je kompatibilan s aplikacijom Philips Headphones, kao i s nekim aplikacijama za vježbanje. Ako vaša odabrana aplikacija podržava ažuriranje uživo, dobit ćete očitanja otkucaja srca koja vam se izgovaraju u uho dok trenirate. Ako želite trenirati pametnije forsirajući se u pravo vrijeme, funkcija poput ove može vam pomoći.
Druge sportske slušalice pakiraju neku pametnu tehnologiju u svoje kutije za punjenje. Poput potpuno bežičnih slušalica Philips A7306: kada umetke vratite u njihovu kutiju nakon vježbanja, ciklus UV čišćenja uklanja 99% bakterija. Izvadite slušalice prije sljedećeg treninga i bit će potpuno napunjene i čiste—spremne da se ponovno znojite.
Sjećate se kako smo pričali o tome da su skoro sve sportske slušalice bežične - i da su sportske slušalice bežične ili potpuno bežične - i koliko je to bilo sjajno za sport i vježbanje svih vrsta? Bilo da hodate svakodnevno ili ozbiljno idete u teretanu, bežične sportske slušalice daju vam obilje slobode kretanja. Ali također vam daju nezavidan posao pokušaja da shvatite što sve te brojke o trajanju baterije znače!
Ako gledate sportske slušalice s trakom za glavu, prilično je jednostavno razumjeti koliko dugo će trajati od jednog punjenja. Vidjet ćete jednu brojku na kutiji, koja označava vrijeme reprodukcije koju možete očekivati od korištenja slušalica unutar normalnih parametara. Nakon što prekoračite ovu brojku, baterija će se isprazniti i morat ćete priključiti kabel za punjenje kako biste ih ponovno napunili. Koliko vremena za reprodukciju imate ovisi o raznim stvarima, uključujući imaju li vaše slušalice opciju blokiranja buke (Active Noise Cancellation - ANC)—i utječe li ANC na trajanje baterije na tom određenom modelu (u nekim slučajevima neće). Standardno je oko 20 sati reprodukcije između punjenja, ali neke sportske slušalice s trakom za glavu mogu se pohvaliti čudovišnim brojkama od preko 30 sati. Što znači da možete trenirati cijeli tjedan prije nego što uopće morate razmišljati o ponovnom punjenju! Slušalice s otvorenim ušima su iste: vidjet ćete jednu brojku koja označava koliko vremena možete očekivati između punjenja. Također je vrijedno pažnje koliko će vremena biti potrebno vašim
Kod bežičnih i potpuno bežičnih sportskih slušalica, slušalice se obično pune u svojoj kutiji — sama kutija služi i kao punjač. Za sada je tako jednostavno. Ono što može biti zbunjujuće je da na kutiji nećete vidjeti jednu oznaku vremena za punjenje, ali vidjet ćete ono što izgleda kao jednostavan zbroj: nešto poput 6 + 18. I baš kao i kod IP ocjena, potrebno je razumijeti kako čitati brojeve. Prije nego što dođemo do toga, može biti korisno znati da je kućište za punjenje u biti "power bank" u kojem se nalaze vaše slušalice. To znači da samo kućište također treba punjenje—kao i bilo koji drugi "power bank". Kućišta za punjenje obično se pune putem kabela ili bežičnog punjača. Nakon što je vaša kutija za punjenje potpuno napunjena, ona sadrži više energije nego što je potrebno za jedno punjenje vaših slušalica. Dodatna snaga koju sadrži kućište za punjenje razlog je zašto ćete na kutiji pronaći dvije brojke vremena (koje izgledaju kao zbroj). Manja brojka vam govori koliko dugo potpuno napunjene slušalice trebaju raditi prije nego što se moraju vratiti u kutiju za punjenje. Veća brojka vam govori koliko dodatnih sati reprodukcije možete staviti u svoje slušalice ponovnim punjenjem. Recimo da vaše odabrane sportske slušalice imaju 6+18 sati reprodukcije. To znači da će jedno potpuno punjenje omogućiti slušalicama da sviraju otprilike 6 sati. A potpuno napunjeno kućište izdržat će dodatnih 18 sati energije. Dakle, ako potpuno napunite slušalice—i napunite kućište do kraja—možete krenuti znajući da imate do 24 sata vremena za vježbanje (6 sati u slušalicama, plus dodatnih 18 sati u kućištu ). Što znači da možete vježbati 2 sata, vratiti slušalice u kućište i ponoviti 12 puta prije nego što budete morali ponovo puniti kućište!
Nema sumnje da su ove male kutijice za punjenje vrlo praktične, ali vrijedi provjeriti imaju li slušalice koje razmatrate također i značajku brzog punjenja. Obično je potrebno oko dva sata da se komplet bežičnih ili potpuno bežičnih sportskih slušalica u potpunosti napuni kada ih vratite u kutiju. Dosta vremena između korištenja! Ali što ako biste držali slušalice u ušima nakon jutarnjeg vježbanja kako biste mogli uživati u melodijama na povratku iz teretane...i onda ih koristite tijekom pauze za ručak, a sada želite ići na večernje trčanje? Tu slušalice sa značajkom brzog punjenja mogu spasiti dan! To će vam omogućiti dodatnih sat ili dva vremena za reprodukciju jednostavnim stavljanjem slušalica natrag u kućište za punjenje na kratko vrijeme (obično oko 15 minuta).
