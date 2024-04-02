Svjetla za kamione

Traži pojmove

Naša najbolja žarulja za kamione

Napravljeno da traje

MasterDuty

MasterDuty

Vidite dalje i reagirajte brže uz do 130 % jarkije svjetlo¹
Vozimo budućnost svjetla s vama

Vozimo budućnost svjetla s vama

Istraživanje granica svjetlosti je uzbudljivo. Izvor je zadovoljstva, ali i dužnosti, uvijek tražiti bolju kvalitetu, bolju pouzdanost, bolje performanse i bolju sigurnost.

Kvarcno staklo sa UV zaštitom

Kvarcno staklo sa UV zaštitom

Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 ºC i staklo 800 ºC) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Robusnu dvostruku žarnu nit radi vrhunske zaštite

Robusnu dvostruku žarnu nit radi vrhunske zaštite

Zahvaljujući minimalnom broju kvarova, naše žarulje osiguravaju produktivnost i aktivnost vašeg voznog parka skraćivanjem vremenski zahtjevnih zastoja.

ECE homologirano za javne ceste

ECE homologirano za javne ceste

Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

Maksimalna otpornost na vibracije

Maksimalna otpornost na vibracije

Izdržljiva svjetla s većom otpornošću na vibracije

Philips MasterDuty ima povećanu krutost nosača i baze radi postizanja vrhunske zaštite od mehaničkih udaraca, kao i robusnu dvostruku žarnu nit dizajniranu da bude otporna na jake vibracije i ostane stabilna.

Zašto baš mi?

  • Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata

    Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.

  • Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju

    Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.

  • Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila

    Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.

Odricanje od odgovornost

¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom, odnosi se na H1, H4, H7 i H11
² Vijek trajanja razlikuje se ovisno o vrsti, indikacija je samo za H7
