OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA TVRTKE PHILIPS

WKada posjetite naše web stranice, koristimo kolačiće i druge slične tehnologije (npr. šifrirane identifikatore, lokalne dijeljene objekte, flash kolačiće, HTML5 lokalnu pohranu, HTTP etagove, pixel gifove, beacone, skripte, dodatke ili API-je) na vašem pregledniku ili uređaju koji nam pomažu da omogućimo tehničko i funkcionalno upravljanje našim web stranicama (uključujući osiguravanje sigurnosti informacija), kako bismo poboljšali dizajn i performanse naših web stranica, kako bismo bolje razumjeli ponašanje posjetitelja na našim stranicama i u svrhe ciljanog oglašavanja. Ovi kolačići i druge slične tehnologije mogu prikupljati podatke i dijeliti podatke kao što su vaša IP adresa, operativni sustav, vrsta preglednika i vrsta uređaja (npr. računalo, pametni telefon) s trećim stranama.



Neki su kolačići uvijek uključeni kada posjetite naše web stranice i ne možete ih isključiti. Nazivamo ih " osnovnim kolačićima ". Bez ovih kolačića usluge koje tražite ne mogu funkcionirati kako je predviđeno. Ove kolačiće koristimo kako bismo olakšali pristup našoj web stranici ili osigurali sigurnost naših web stranica, omogućujući nam usmjeravanje informacija preko mreže i otkrivanje pogrešaka u prijenosu ili gubitka podataka. Alternativno, ovi kolačići također mogu biti neophodni za olakšavanje određene usluge koju ste zatražili na našoj web stranici (npr. gumbi "dodaj u košaricu" za praćenje vaše košarice). Pravna osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu je izvršenje ugovora, posebno pružanje usluge koju je korisnik izričito zatražio.

Kolačiće izvedbe koristimo za prikupljanje skupnih statističkih podataka o tome kako naša web stranica radi te za analizu i poboljšanje njezinih performansi u skladu s tim. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristit ćemo ih samo ako ste unaprijed pristali na njihovu upotrebu. Na primjer, koristimo ove kolačiće kako bismo dobili opći prikaz načina na koji posjetitelji koriste naše web stranice (tj. koje web stranice najčešće posjećujete, broj posjetitelja različitih dijelova web stranice). Također možemo koristiti ove kolačiće za bilježenje vaše sesije i aktivnosti na našoj web stranici kako bismo razumjeli i poboljšali korisničko iskustvo na našim web stranicama. Zakonska osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu je vaš pristanak.

Također koristimo kolačiće preferencija kako bismo podržali funkcionalnosti web stranice koje su korisne za korisnika, kao što je pamćenje korisničkih postavki pri sljedećim posjetima ili omogućavanje poboljšane funkcionalnosti kao što su usluge web chata, sustavi komentiranja i ocjenjivanja te ankete. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristit ćemo ih samo ako ste unaprijed pristali na njihovu upotrebu. Zakonska osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu je vaš pristanak.

Na kraju, koristimo ciljano oglašavanje i kolačiće društvenih medija kako bismo pratili vaše ponašanje pri surfanju na našoj web stranici i prikazivali vam personalizirane oglase relevantne za vas i vaše interese. To također uključuje kolačiće, piksele i oznake društvenih medija koji omogućuju ciljanje oglasa na te platforme i praćenje angažmana i izvedbe naših oglasa. U slučaju da nam date svoju adresu e-pošte ili telefonski broj (npr. prilikom kupnje proizvoda ili ispunjavanja obrasca na našoj web stranici), možemo ih prenijeti u šifriranom obliku na našu platformu za oglašavanje kako bismo omogućili točnije praćenje konverzija. Ovi kolačići utjecat će na sadržaj i poruke koje vidite na drugim web stranicama koje posjećujete. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristit ćemo ih samo ako ste unaprijed pristali na njihovu upotrebu. Na primjer, ako čitate članak o proizvodu tvrtke Philips, možemo vam prikazati oglase za ovaj proizvod na našem web-mjestu ili web-mjestu treće strane. Zakonska osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu je vaš pristanak.Nadalje, ako ste nam dali privolu za primanje promotivnih komunikacija, koristit ćemo podatke prikupljene iz ovih kolačića kako bismo vam poslali komunikacije prilagođene vašim željama.

Za više informacija o specifičnim kolačićima koje koristimo na ovoj web stranici, pročitajte Obavijest o kolačićima.



Svoje postavke kolačića možete prilagoditi u bilo kojem trenutku u našem upravitelju pristanka na kolačiće. Osim prilagodbe postavki kolačića na našoj web stranici, u bilo kojem trenutku možete upravljati svojim postavkama kolačića u svom pregledniku. Imajte na umu da postavke preglednika možda neće pružati lakoću upotrebe koju pruža odjeljak Postavke kolačića na našem web-mjestu. Ako jednostavno onemogućite sve kolačiće u postavkama preglednika, možda ćete otkriti da određeni odjeljci ili značajke na našoj web stranici neće raditi jer će nas vaš preglednik spriječiti u postavljanju ovih osnovnih kolačića. U nastavku možete pronaći dodatne informacije o tome kako onemogućiti kolačiće ili upravljati postavkama kolačića za sljedeće preglednike:

Google Chrome: brisanje i dopuštanje kolačića u Chromeu te upravljanje njima - Računalo - Google Chrome Pomoć

Firefox: Poboljšana zaštita od praćenja u Firefoxu za stolna računala | Pomoć za Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Upravljanje kolačićima u pregledniku Microsoft Edge: prikaz, dopuštanje, blokiranje, brisanje i upotreba - Microsoftova podrška

Safari: Upravljanje kolačićima i podacima web stranica - Safari Pomoć (apple.com)