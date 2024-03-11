Svjetla za motocikle

Traži pojmove

Uđite u svijet Philips svjetala za motocikle

Naša najbolja žarulja za motore

Nevjerojatne performanse zakonski dopuštene žarulje

Nevjerojatne performanse poboljšati vaše iskustvo vožnje - Do 200 % jarkije svjetlo¹
Istraživanje granica svjetlosti je uzbudljivo. Izvor je zadovoljstva, ali i dužnosti, uvijek tražiti bolju kvalitetu, bolju pouzdanost, bolje performanse i bolju sigurnost.

Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 ºC i staklo 800 ºC) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Jedinstvene patentirane tehnike gradacije i premazivanja sitotiskom ovim žaruljama omogućuju projiciranje veće količine svjetlosti na cestu, što poboljšava vašu vidljivost tijekom noćne vožnje.

Vozači usmjereni na performanse mogu uživati u svijetloj, živopisnoj i legalnoj žarulji koja je usklađena s mjerodavnim propisima.

S iznimno snažnim prednjim svjetlom Philips moto vidite više ceste ispred sebe. Ranije uočite potencijalne opasnosti, reagirajte brže i bolje postavite automobil na cesti.

Zašto baš mi?

  • Posjedujemo 420 patentnih obitelji i svake godine podnosimo 50 novih patenata

    Naš prvi istraživačko-razvojni laboratorij pretvorili smo u muzej, tako da se uvijek možemo sjetiti gdje je sve počelo.

  • Svaki proizvod se provjerava više od 30 puta prije puštanja u prodaju

    Toliko smo pažljivi i opsjednuti svakim detaljem da je čak i ambalaža koja štiti izvor svjetlosti podvrgnuta najtežim testovima.

  • Poboljšavamo sigurnost sudionika u prometu opremajući 5,5 milijuna automobila

    Zamolili smo više od 10 000 korisnika za povratne informacije kako bismo se poboljšali i pružili još bolje inovacije.

Saznajte više o Philips automobilskoj rasvjeti

¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom
