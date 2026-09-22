ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Savršeno uklopljen u vaš dan — kod kuće i na poslu.

Philips Monitors

Savršeno uklopljen u vaš dan — kod kuće i na poslu.

Pogledajte sve monitore

For Gaming

49M2C8900/00

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Gaming beyond innovation
Za doživljaj

Za doživljaj

Nova definicija produktivnosti tijeka rada

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Priključni monitori

Priključni monitori

Otkrijte priključne monitore tvrtke Philips koji uvode red i praktičnost u vaš digitalni radni prostor. Pozdravite se s punjačima i kabelima za napajanje!

Prikaži više
Što Philips monitore čini posebnima?

Inovacija u svakom pikselu

Što Philips monitore čini posebnima?

Philips monitori donose živopisne vizuale, pametne značajke i elegantan dizajn — savršeni za posao i dom. Uživajte u vrhunskim performansama, jednostavnoj upotrebi i kristalno čistoj slici svakoga dana.

Naše glavne kategorije

Profesionalna upotreba

Philips monitori zadovoljavaju potrebe današnjih dinamičnih, svestranih profesionalaca širokim spektrom inovativnih rješenja osmišljenih za maksimalnu produktivnost, vjerne vizuale, veću dobrobit i zaštitu okoliša.

Saznajte više
Profesionalna upotreba
Uporabu kod kuće

Uporabu kod kuće

Philips monitori za kućnu upotrebu korisnicima nude bogat i raznolik izbor zaslona, inspiriran živopisnim i raznolikim stilovima života današnjice.

Saznajte više

Poklonička zbirka igara

Evnia je inovativna i napredna. Naš pionirski i uključiv pristup ima za cilj stvoriti moderan ambijent u svijetu gaminga, istovremeno koristeći iskustvo brenda Philips.

Saznajte više
Poklonička zbirka igara
Zašto Philips monitori za male i srednje tvrtke?

Zašto Philips monitori za male i srednje tvrtke?

Optimizirani za male i srednje tvrtke. Dizajnirani za uspjeh. U Philips Monitorima razumijemo jedinstvene potrebe MSP-a.

Istražite monitore MSP
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Predani okolišu

Odaberite TCO certificirane Philips monitore za inovacije, performanse i održivost. Namijenjeni su svima koji brinu o kvaliteti i manjem utjecaju na okoliš.

Pogledajte TCO monitore

Videokonferencije

Philips monitor za videokonferencije pruža jednostavno sve-u-jednom rješenje za videopozive, s ugrađenom web-kamerom, mikrofonom i zvučnicima za potpunu audiovizualnu podršku.

Saznajte više
Videokonferencije
Docking rješenja

Docking rješenja

Otkrijte praktičnost povezivanja jednim kabelom koje pojednostavljuje vaše radno okruženje i povećava produktivnost uz Philips USB-C monitore s docking funkcijom. Samo jednim kabelom možete produljiti trajanje baterije prijenosnog računala, bez potrebe za dodatnim adapterima za napajanje.

Saznajte više

OLED/QD-OLED

Doživite živopisne, prirodne boje, savršenu crnu i besprijekoran prikaz pokreta uz Philips OLED i QD-OLED monitore, dizajnirane za iznimnu kvalitetu slike i impresivan doživljaj gledanja.

Saznajte više
OLED/QD-OLED
Tražite nadogradnje softvera za svoje proizvode?

Softver i upravljački programi

Tražite nadogradnje softvera za svoje proizvode?

Preuzmite ažuriranje softvera

    Korisnička služba i podrška

    Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savjete i trikove te riješite bilo koji problem

    Početna stranica podrške

    Pronađite sve teme podrške i mnogo više

    Pronađite proizvod

    Pretražujte po broju modela i pronađite informacije specifične za proizvod

    Kupujte dijelove i dodatnu opremu

    Pronađite dijelove i dodatnu opremu za proizvod

    Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

    • Posebne ponude
    • Prvi pristupite pogodnostima
    • Savjeti i trikovi

    Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

    • Posebne ponude
    • Prvi pristupite pogodnostima
    • Savjeti i trikovi