For Gaming
Nova definicija produktivnosti tijeka rada
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Otkrijte priključne monitore tvrtke Philips koji uvode red i praktičnost u vaš digitalni radni prostor. Pozdravite se s punjačima i kabelima za napajanje!
Inovacija u svakom pikselu
Što Philips monitore čini posebnima?
Philips monitori donose živopisne vizuale, pametne značajke i elegantan dizajn — savršeni za posao i dom. Uživajte u vrhunskim performansama, jednostavnoj upotrebi i kristalno čistoj slici svakoga dana.
Philips monitori zadovoljavaju potrebe današnjih dinamičnih, svestranih profesionalaca širokim spektrom inovativnih rješenja osmišljenih za maksimalnu produktivnost, vjerne vizuale, veću dobrobit i zaštitu okoliša.
Philips monitori za kućnu upotrebu korisnicima nude bogat i raznolik izbor zaslona, inspiriran živopisnim i raznolikim stilovima života današnjice.
Evnia je inovativna i napredna. Naš pionirski i uključiv pristup ima za cilj stvoriti moderan ambijent u svijetu gaminga, istovremeno koristeći iskustvo brenda Philips.
Optimizirani za male i srednje tvrtke. Dizajnirani za uspjeh. U Philips Monitorima razumijemo jedinstvene potrebe MSP-a.
TCO Certified Edge
Odaberite TCO certificirane Philips monitore za inovacije, performanse i održivost. Namijenjeni su svima koji brinu o kvaliteti i manjem utjecaju na okoliš.
Philips monitor za videokonferencije pruža jednostavno sve-u-jednom rješenje za videopozive, s ugrađenom web-kamerom, mikrofonom i zvučnicima za potpunu audiovizualnu podršku.
Otkrijte praktičnost povezivanja jednim kabelom koje pojednostavljuje vaše radno okruženje i povećava produktivnost uz Philips USB-C monitore s docking funkcijom. Samo jednim kabelom možete produljiti trajanje baterije prijenosnog računala, bez potrebe za dodatnim adapterima za napajanje.
Doživite živopisne, prirodne boje, savršenu crnu i besprijekoran prikaz pokreta uz Philips OLED i QD-OLED monitore, dizajnirane za iznimnu kvalitetu slike i impresivan doživljaj gledanja.
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