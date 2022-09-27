Saznajte što su slušalice s prijenosom zvuka preko kosti i zašto biste ih željeli imati. Naučiti ćete kako funkcioniraju slušalice s prijenosom zvuka preko kosti, zašto su najsigurniji izbor ako trčite ili vozite bicikl—i kakvu je ulogu Beethoven odigrao u povijesti tehnologije!
Slušalice s prijenosom zvuka preko kosti, poznate i kao 'open-ear slušalice', ne idu u vaše uši poput slušalica. I ne prekrivaju vam uši niti se nalaze na vrhu ušiju kao over-ear ili on-ear slušalice, ali ove slušalice će vam omogućiti da jasno čujete svoje omiljene podcaste i popise za reprodukciju. Dakle, što su one točno? Slušalice s prijenosom zvuka preko kosti šalju zvučne valove kroz vašu lubanju umjesto kroz bubnjić. To vam omogućuje da čujete ono što slušate bez potrebe za stavljanjem malih zvučnika u ili na uho. Kao da se glazba—ili podcast—magično pojavljuje u vašoj glavi! Dakle, kako nastaje magija?
Da bismo razumjeli kako rade slušalice s prijenosom zvuka preko kosti, prvo moramo razumjeti kako čujemo. Ljudi čuju kada kosti unutarnjeg uha vibriraju. Ukupno imamo tri koščice u unutarnjem uhu, a zajedno se nazivaju slušne koščice. Ove kosti prenose zvučne vibracije kroz pužnicu, koja je struktura unutarnjeg uha u obliku puža ispunjena tekućinom. Dok vaša kohlearna tekućina vibrira, tisuće živčanih završetaka pretvaraju vibracije u električne impulse. Slušni živac zatim šalje tu informaciju u mozak, mozak prepoznaje informaciju kao zvuk - i čujete Beethovenovu petu u punom sjaju. Ili najnoviji snimak vašeg omiljenog podcast voditelja. Obično je bubnjić taj koji uzrokuje vibriranje koščica u uhu. Zvučni valovi prvi dopiru do bubnjića i potiču ga na pomicanje. Ti pokreti pokreću vibracije u slušnim koščicama - a onda se događa cijela stvar s kohlearnom tekućinom/živčanim završecima, kao što je gore opisano. Ali ne morate pokrenuti bubnjić da biste nešto čuli. Postoje i drugi načini da natjerate kosti u unutarnjem uhu da vibriraju - a tako rade slušalice s prijenosom zvuka preko kosti.
Ako ste ikada vidjeli nekoga kako trči ili vozi bicikl s nečim što izgleda kao traka za glavu inspirirana Star Trekom, onda ste vjerojatno vidjeli par slušalica s prijenosom zvuka preko kosti. Udobno se omotavaju oko stražnjeg dijela glave, a zvučnik leži na jagodičnoj kosti točno ispred uha. Zvučnik se nalazi izravno na vašem jagodičnom luku—ovo je kost koju možete osjetiti ako prijeđete prstom od ruba oka natrag do uha. Kada puštate glazbu ili podcast putem slušalica s prijenosom zvuka preko kosti, vibracije prelaze iz zvučnika kroz vaš jagodični luk u unutarnje ušne kosti — čineći ih da vibriraju tako da možete čuti ono što slušate. Briljantno, zar ne? To sve znači da možete staviti par slušalica s prijenosom zvuka preko kosti, pokrenuti svoj omiljeni podcast ili audio knjigu, a uši će vam ostati potpuno otvorene. Činjenica da u vašim ušima nema ničega također je razlog zašto se slušalice s prijenosom zvuka preko kosti ponekad nazivaju "slušalice s otvorenim ušima". Čuti ćete ono što slušate—kao i zvukove okoline oko sebe.
Pomislili biste da bi takva tehnologija slušalica u stilu Zvjezdanih staza bila nedavni izum. Zapravo, tehnologija prijenosa zvuka preko kosti postoji već dulje vrijeme. To je relativno novo za korisnike slušalica, ali u ovom ili onom obliku uređaji za prijenos zvuka preko kosti se koriste barem od 19. stoljeća.
Prva osoba koja je koristila prijenos zvuka preko kosti u vezi sa sluhom vjerojatno je bio Hieronymus Capivacci—liječnik iz 15. stoljeća iz Padove u Italiji koji je koristio materijale za prijenos zvuka preko kosti za dijagnosticiranje uzroka ozbiljnog gubitka sluha kod svojih pacijenata. Capivacci je pričvrstio metalnu šipku na žice citre (vrsta žičanog instrumenta), a pacijenti su držali šipku zubima. Ako je pacijent mogao čuti glazbu dok je svirala citra, dijagnoza je bila poremećaj bubnjića. Ako pacijent ništa nije čuo, problem je dijagnosticiran kao poremećaj slušnog živca. Slično tome, slavnog gluhog skladatelja Beethovena njegova je domaćica izvijestila da je jedan kraj olovke stegnuo među zubima, a drugim krajem dodirivao klavir dok je svirao, omogućujući vibracijama njegove glazbe da prođu u njegovo unutarnje uho preko kosti u njegovoj lubanji. (Drugi izvori kažu da je koristio metalnu šipku umjesto olovke, koja mu je bila pričvršćena za glavu). 150-ak godina kasnije, slušalice s prijenosom zvuka preko kosti rade na potpuno istom principu - vibracije mogu proći kroz kosti lubanje do unutarnjeg uha.
Smatra se da su prve komercijalno dostupne slušalice s prijenosom zvuka preko kosti bile Audio Bone—žičane slušalice dizajnirane za opću upotrebu, koje su se pojavile na tržištu 2008. Tehnologija se od tada stalno razvija, a Philips je lansirao svoje prve slušalice s otvorenim ušima s prijenosom zvuka preko kosti—A6606—2021 godine. U današnje vrijeme prednosti slušalica s prijenosom zvuka preko kosti počinje cijeniti široki krug ljudi koji uživaju u sportu poput trčanja i vožnje bicikla. Atletska zajednica s entuzijazmom je prihvatila tehnologiju prijenosa zvuka preko kosti, zahvaljujući sigurnosnim prednostima koje ostavljaju uši otvorenima za zvuk iz okoliša. Doista, England Athletics (upravno tijelo za natjecateljsku atletiku u Ujedinjenom Kraljevstvu) odlučilo je da se u cestovnim utrkama smiju koristiti samo slušalice s otvorenim ušima i prijenosom zvuka preko kosti.
|
GODINA
|
RAZVOJ
|
|
H. Werner Bottesch prijavljuje patent za slušalice s prijenosom zvuka preko kosti
|
|
Prve komercijalne (žičane) otvorene slušalice s prijenosom zvuka preko kosti dolaze na tržište
|
|
Bežične slušalice s prijenosom zvuka preko kosti počinju privlačiti pozornost atletske zajednice
|
|
England Athletics objavljuje da su slušalice s prijenosom zvuka preko kosti jedine slušalice odobrene za korištenje na svim cestovnim utrkama, prema pravilima natjecanja UK Athletics
|
|
Philips započinje razvoj slušalica s prijenosom zvuka preko kosti
|
|
Philips predstavlja A6606 bežične sportske slušalice s otvorenim ušima i prijenosom zvuka preko kosti
|
|
Philips predstavlja A7607 bežične otvorene sportske slušalice s prijenosom zvuka preko kosti
Slušalice s prijenosom zvuka preko kosti idealan su izbor za sportaše koji vode računa o sigurnosti, posebice trkače i bicikliste. Zašto ti sportovi? Razlog je prilično jednostavan: slušalice s prijenosom zvuka preko kosti omogućuju da jasno čujete zvukove prometa. Uz neprekrivene uši, ništa vas ne sprječava da čujete približavanje automobila ili mopeda ili zvuk zvona bicikla. To je razlog zašto England Athletics—člansko i razvojno tijelo za atletske i trkačke klubove u Engleskoj—dopušta biciklistima i trkačima da samo nose slušalice s prijenos zvuka preko kosti na cestovnim utrkama. Nijedna druga vrsta slušalica nije dopuštena u području gdje su ceste otvorene za promet. Znači li to da će vam slušalice s prijenosom zvuka preko kosti uvijek omogućiti da čujete vanjske zvukove? Ne. I dalje je moguće maskirati zvukove koji dolaze iz vanjskog svijeta ako previše pojačate glasnoću na slušalicama s prijenosom zvuka preko kosti. Nakon što zvuk koji generiraju slušalice dosegne glasnoću koja nadjača glasnoću zvuka prometa, možete trčati ili se voziti bez da čujete što je oko vas. Dakle, ako želite igrati na sigurno, postavite razumnu glasnoću prije nego krenete!
Naravno, na otvorenoj cesti, ali ne samo tamo, možete doslovno naići (ili se voziti!) na situacije u kojima morate čuti što se događa oko vas. Zamislite ovu scenu: trčite šumom ili lokalnim parkom. Nekako mrziš malo trčati danas. Pada kiša. I dok ocjena IP66 na vašim slušalicama s prijenosom zvuka preko kosti može podnijeti vlagu, radije biste bili kod kuće. Dakle, pustite podcast ili audio knjigu da skrenete misli s napora, boli u bedrima i vode koja vam se slijeva niz čelo. Gubite se u zavrzlamama trilera koji slušate ili najnovijeg komentara vašeg omiljenog podcasta na najnovije filmove... A onda pokraj vas projuri bicikl, zbog čega skočite u grm kako biste se spasili. Samo što to ne morate učiniti, naravno, jer nosite slušalice s prijenosom zvuka preko kosti. Što znači da ste zapravo čuli zvono na koje je biciklist zvonio i pažljivo ste zakoračili na jednu stranu prije nego što se uopće dovoljno približio da vam predstavlja opasnost. Ili, vi ste biciklist. Okretali ste pedale pola sata. Kiša vam pada po leđima i kosa vam je mokra—iako je suđeno ljeto. Koristite mikrofon na slušalicama s prijenosom zvuka preko kosti da nazovete partnera i kažete mu/joj da ćete kasniti...? Auto se previše približi vašem stražnjem kotaču, ali vi to odmah čujete i pomaknete se u stranu. Još jedan biciklist staje pokraj vas na semaforu. Razmjenjujete komentare o lošem vremenu. Zatim pritisnete pedalu kad vaš telefonski poziv završi i vaš se podcast automatski ponovno pokrene—ali i dalje možete čuti drugog biciklista kako vam želi sretan put kući dok dolazi dalje svojim putem.
Postoje dvije stvari koje svi želimo od bežičnih slušalica: moraju biti udobne i moraju ostati na mjestu - kako god se želimo kretati. Tko želi stati i namjestiti svoje slušalice usred trčanja ili vožnja? Faktor oblika slušalica s otvorenim ušima i s prijenosom zvuka preko kosti nudi briljantno sigurno prianjanje. Tajni recept? To je način na koji se slušalice s prijenosom zvuka preko kosti omotaju oko vaše glave. Philips slušalice s prijenosom zvuka preko kosti dizajnirane su s čvrstom, fleksibilnom okovratnom trakom omotanom udobnom gumom. Ova okovratna traka ima elastičnu jezgru od titana, koja slušalicama s prijenosom zvuka preko kosti omogućuje da ‘zagrle’ vašu glavu, držeći zvučnike nježno, ali čvrsto na mjestu na vašim jagodicama. Slušalice se također stavljaju preko vrhova ušiju, tako da se ne morate brinuti da će vam ispasti. Ali čekajte - što ako nosite biciklističku kacigu? Bez brige. Prianjanje na ovim slušalicama je idealno za bicikliste kao i za trkače: okovratna traka je dovoljno niska da možete nositi kacigu.
Osim sigurnog pristajanja, reprodukcija glasa je ono gdje slušalice s prijenosom zvuka preko kosti zaista blistaju—i za podcaste/audio knjige i za pozive! Ljudski glas obuhvaća manji dio frekvencijskog spektra od orkestra ili rock pjesme, tako da vaše slušalice s prijenosom zvuka preko kosti ne moraju filtrirati veliki raspon frekvencija kroz vaše kosti da bi reproducirale izgovorenu riječ. Štoviše, vašem je mozgu lakše razumjeti govor nego glazbu kada slušate u pozadini vanjskih zvukova. (Razmislite o tome kako je lako voditi razgovor na ulici: tako je lako pratiti što se događa u vašem podcastu kada nosite slušalice s prijenosom zvuka preko kosti.)
Ako prihvatite poziv dok nosite Philips slušalice s prijenosom zvuka preko kosti, osoba s kojom razgovarate jasno će vas čuti - čak i ako ste vani i puše vjetar.
Philips slušalice s prijenosom zvuka preko kosti koriste jedinstvenu kombinaciju AI mikrofona—koji pomažu u uklanjanju buke iz okoliša—i mikrofona s prijenosom zvuka preko kosti koji se fokusira na vibracije vašeg glasa. Ako ste spremni trčati ili voziti bicikl i razgovarati u isto vrijeme, samo naprijed! Vjetar neće prekinuti vaš poziv. Možete čak i prihvatiti poziv po oluji, a osoba s druge strane neće čuti ništa osim vašeg glasa. Jedina stvar koju trebate imati na umu ako primate poziv dok nosite slušalice s prijenosom zvuka preko kosti je da ljudi koji su u vašoj blizini mogu čuti što vam druga osoba govori. Kao što bi netko u teretani mogao čuti vašu glazbu ako vježba pokraj vas. Dakle, ako želite potpunu privatnost, možda biste trebali telefonirati negdje privatno.
Slušalice s otvorenim ušima nisu rezervirane samo za trkače i bicikliste. Slušalice s prijenosom zvuka preko kosti također se preporučuju ako vam se jednostavno ne sviđa osjećaj da vam slušalica ulazi u ušni kanal, ili da se slušalica stavlja preko cijelog uha. Tko nije poželio da može raditi kućanske poslove, ljuljati se uz svoju glazbu i još uvijek čuti dostavljača na vratima? Ili slušati podcast bez ometanja vremena za svoju djece? Pa, sa slušalicama s otvorenim ušima...možete.
Kao i sve, vrsta slušalica koju odaberete na kraju će se svesti na ono što vam je najvažnije. Ako vam je sigurnost na trčanju i vožnji prioritet, ali i dalje želite slušati podcaste i glazbu, slušalice s otvorenim ušima s prijenosom zvuka preko kosti su za tebe. Bežične "in-ear" slušalice—earbuds—mogu imati prednost ako tražite najbolju kvalitetu zvuka koju možete dobiti za svoju investiciju, a ipak želite sigurno pristajanje. Ali ništa ne može dotaći faktor oblika bežičnih slušalica s otvorenim ušima i prijenosom zvuka preko kosti kada je u pitanju kombinacija sigurnog pristajanja, ukupne sigurnosti i još uvijek pristojnog zvuka. (Za detaljan pregled najboljih slušalica za sport, pogledajte naš članak ovdje.)
Sigurne, udobne, prianjajuće - otkrili ste prednosti slušalica s prijenosom zvuka preko kosti za sport (osobito trčanje i biciklizam). Otkrili ste zanimljivu povijest tehnologije - od Beethovenove olovke do današnjih bežičnih slušalica s prijenosom zvuka preko kosti otpornih na znoj i vodu! I vidjeli ste kako su slušalice s prijenosom zvuka preko kosti izvrsne ako volite slušati podcaste i audio knjige - ili želite biti u mogućnosti odgovarati na pozive dok ste vani na trčanju. Ako ste odlučili da će slušalice s prijenosom zvuka preko kosti biti vaše sljedeće sportske slušalice, pogledajte našu trenutnu ponudu.
