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Bežične slušalice otvorenog dizajna za djecu

TAK4607PP/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Ljubičasta
Ljubičasta
Siva
Siva
Zelena
Zelena

Savršene za igranje

Uz ove bežične slušalice otvorenog dizajna, vaši će klinci čuti sve. Ograničite vrijeme reprodukcije i glasnoću putem aplikacije Philips. Zbog sigurnog, prilagođenog dizajna i podesive traka za glavu, slušalice će rasti zajedno s vašim djetetom i neće padati tijekom igre!

Pogledajte sve prednosti

Savršene za igranje

  • Bežične slušalice otvorenog dizajna

  • Prijenos preko kostiju

  • Rodit. nadzor utemeljen na aplikaciji

  • IPX5 vodootpornost

Udoban otvoreni dizajn

Udoban otvoreni dizajn

Klinci su uvijek u pokretu! Kapice ovih laganih slušalica nalaze se tik ispred uha djeteta tako da uvijek ostaju sigurne i udobne, bez obzira na to igraju li se, slušaju li online predavanje ili pjesme.

Otvoreni dizajn za potpunu usredotočenost

Otvoreni dizajn za potpunu usredotočenost

Ove slušalice rabe tehnologiju prijenosa preko kostiju i omogućavaju vašim klincima slušanje glazbe, predavanja ili igara. Zahvaljujući tome, kapice slušalica mogu stajati ispred ušiju – kako bi vaše dijete moglo čuti sve što se događa oko njega.

Roditelji mogu ograničiti glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije Philips

Roditelji mogu ograničiti glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije Philips

Jednostavno ograničite glasnoću i vrijeme reprodukcije putem aplikacije Philips. Jačina decibela u slušalicama ograničena je na 85 dB, ali možete je smanjiti ako imate osjetljive uši. Postavite vrijeme reprodukcije po danu ili tjednu i glasovni odzivnik podsjetit će djecu na istek vremena!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Prednosti

super pre dieťa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum upotrebe 2023-11-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum upotrebe 2023-11-03

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Upozorenja

  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.

  2. Glasnoća ograničena na <85 dB sukladno standardima za sigurno slušanje EN 50332.