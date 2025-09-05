Traži pojmove

Brzo i učinkovito grijanje. Osjećaj ugode.
recenzije

Serija 5000 Keramička grijalica Smart Tower

Snažno grijanje, optimalna energetska učinkovitost

Suggested retail price

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Istraži sve

Otkrijte Philips grijalice

Grijalica tvrtke Philips s brzim zagrijavanjem u roku od 2 s, za prostorije veličine 20 m²

Brzo zagrijavanje

Tehnologija CeramIQ i podesiva snaga do 2000 W pružaju trenutnu toplinu za samo 2 sekunde. Savršeno za prostorije veličine do 20 m2.

HE5545_11_PDP_Online_RGB Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Iznimno tih

Tiši od šapta

Philips grijalica​ ​ pruža ugodnu toplinu uz razinu buke od samo 24 dB(A) – tiše od šapta. Idealno za miran san, rad u uredu ili opuštanje u dnevnom boravku.

Energetska učinkovitost

Uštedite do 50 % energije

Prva električna grijalica na svijetu s umjetnom inteligencijom prilagođava se vašoj prostoriji, navikama i vremenskim prilikama. Tehnologija Eco AI pomaže vam uštedjeti do 50 % energije, istovremeno pružajući pametnu i personaliziranu ugodu. Lako je kontrolirajte s pomoću intuitivne aplikacije Air+.

Napredna sigurnost

Ugodna toplina kojoj možete vjerovati

Sve naše grijalice imaju 5 naprednih sigurnosnih značajki: zaštita od prevrtanja i pregrijavanja, utikač s VDE certifikatom, materijali koji usporavaju gorenje i automatsko isključivanje. Uživajte u ugodnoj toplini kojoj možete vjerovati.

User guide Product sheet
Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Trenutna udobnost uz 2 s zagrijavanja

Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealna za prostorije veličine do 20m2.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Prikaz temperature za laku kontrolu

Zaslon s prikazom temperature na uređaju omogućuje lako i brzo upravljanje te jednostavno praćenje i podešavanje postavki topline na željenu razinu udobnosti. Unaprijeđeni prikaz temperature osigurava višu razinu preciznosti (2). Za dodatnu udobnost jednostavno isključite svjetlo zaslona za miran ambijent.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Eco AI štedi do 50 % ener. u usporedbi sa stand. grij. s ven. (1)

Prvi asortiman električnih grijalica na svijetu koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi istovremeno uštedjele energiju i grijale prostoriju. Naša tehnologija Eco AI prilagođava se temperaturi prostorije, analizira navike upotrebe i nadzire okruženje kako bi optimizirala potrošnju energije. Jednostavno aktivirajte način rada Auto+ u aplikaciji Air+ kako biste otkrili više značajki i uživali u personaliziranoj udobnosti uz uštedu energije do 50 % (1).

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Upravljajte grijalicom s bilo kojeg mjesta uz aplikaciju Philips Air+

Uparite pročišćivač zraka s aplikacijom Air+ za praćenje kvalitete unutarnjeg i vanjskog zraka, daljinsko upravljanje i glasovne naredbe putem značajki Google i Alexa. U aplikaciji odaberite način rada Auto+ za AI tehnologiju koja se prilagođava vašoj rutini, a ujedno smanjuje buku i potrošnju energije.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

5 naprednih sigurnosnih značajki za bezbrižnost

Serija 5000 dizajnirana je primjenom 5 naprednih sigurnosnih značajki: (1) zaštita od prevrtanja, (2) zaštita od pregrijavanja na razini 85 °C, (3) sigurnosni utikač s VDE certifikatom, (4) materijali koji usporavaju gorenje i (5) sigurnosno automatsko isključivanje nakon 24 sati neaktivnosti. Toplina kojoj možete vjerovati.

Prijenosna grijalica s podesivom temperaturom između 1 i 37 °C

Svestrani načini rada

Postavite automatsko podešavanje ciljne temperature između 1 i 37 °C te prilagodite toplinu uz 3 načina rada snage – 900 W, 1200 W i 2000 W. Toplijih dana uživajte u osvježavajućem povjetarcu uz način rada ventilacije. Za optimalnu energetsku učinkovitosti aktivirajte način rada Auto+.

Grijalica s načinima rada grijanja

Grijanje savršeno prilagođeno vašim potrebama

Preuzmite kontrolu s pomoću ugrađenih intuitivnih kontrola na uređaju ili povežite s aplikacijom Air+, što vam omogućuje podešavanje, praćenje ili zakazivanje grijanja, bilo da ste kod kuće ili u pokretu.

Kompaktna keramička Philips grijalica

Brzo i učinkovito grijanje.

Energetski učinkovita grijalica tvrtke Philips upotrebljava tehnologiju Eco AI i aplikaciju.

Energetski učinkovita

Tehnologija Eco AI pomaže uštedjeti do 50 % energije

Prva električna grijalica na svijetu s umjetnom inteligencijom prilagođava se vašoj prostoriji, navikama i vremenskim prilikama. Lako je kontrolirajte s pomoću intuitivne aplikacije Air+.

Recenzije

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savjete i trikove te riješite bilo koji problem

CustomerSupport

Početna stranica podrške

Pronađite sve teme podrške i mnogo više

MagnifyingGlass

Pronađite proizvod

Pretražujte po broju modela i pronađite informacije specifične za proizvod

Usporedite grijalice tvrtke Philips

Usporedi
Serija 5000
Serija 5000
* (1) Ovaj aparat s načinom rada Auto Plus koji pokreće umjetna inteligencija može uštedjeti do 50 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja te do 25 % kWh samo uz kontrolu temperature. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe.
* (2) Uređaj je ažuriran kako bi točnije prikazivao temperaturu u prostoriji. Ipak, prikazana temperatura na njemu može se neznatno razlikovati od sobne temperature jer odražava temperaturu oko grijača.
* (3) Razina zvuka pri brzini 1, na temelju standarda IEC 60704-2-2

MyPhilips - otkrij svijet pogodnosti


Prijavi se na MyPhilips i preuzmi kod za 10% popusta

Promo kod za 10% popusta vrijedi na Philips uređaje za osobnu njegu i dom

Ekskluzivne promocije i kuponi

Predstavljanja proizvoda

* Polje je obavezno

*
Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!
Što to znači?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.