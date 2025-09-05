Brzo i učinkovito grijanje.

Philips grijalica pruža ugodnu toplinu uz razinu buke od samo 24 dB(A) – tiše od šapta. Idealno za miran san, rad u uredu ili opuštanje u dnevnom boravku.
Prva električna grijalica na svijetu s umjetnom inteligencijom prilagođava se vašoj prostoriji, navikama i vremenskim prilikama. Tehnologija Eco AI pomaže vam uštedjeti do 50 % energije, istovremeno pružajući pametnu i personaliziranu ugodu. Lako je kontrolirajte s pomoću intuitivne aplikacije Air+.
Sve naše grijalice imaju 5 naprednih sigurnosnih značajki: zaštita od prevrtanja i pregrijavanja, utikač s VDE certifikatom, materijali koji usporavaju gorenje i automatsko isključivanje. Uživajte u ugodnoj toplini kojoj možete vjerovati.
Iskusite moćnu, trenutnu toplinu u samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealna za prostorije veličine do 20m2.
Zaslon s prikazom temperature na uređaju omogućuje lako i brzo upravljanje te jednostavno praćenje i podešavanje postavki topline na željenu razinu udobnosti. Unaprijeđeni prikaz temperature osigurava višu razinu preciznosti (2). Za dodatnu udobnost jednostavno isključite svjetlo zaslona za miran ambijent.
Prvi asortiman električnih grijalica na svijetu koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju kako bi istovremeno uštedjele energiju i grijale prostoriju. Naša tehnologija Eco AI prilagođava se temperaturi prostorije, analizira navike upotrebe i nadzire okruženje kako bi optimizirala potrošnju energije. Jednostavno aktivirajte način rada Auto+ u aplikaciji Air+ kako biste otkrili više značajki i uživali u personaliziranoj udobnosti uz uštedu energije do 50 % (1).
Uparite pročišćivač zraka s aplikacijom Air+ za praćenje kvalitete unutarnjeg i vanjskog zraka, daljinsko upravljanje i glasovne naredbe putem značajki Google i Alexa. U aplikaciji odaberite način rada Auto+ za AI tehnologiju koja se prilagođava vašoj rutini, a ujedno smanjuje buku i potrošnju energije.
Serija 5000 dizajnirana je primjenom 5 naprednih sigurnosnih značajki: (1) zaštita od prevrtanja, (2) zaštita od pregrijavanja na razini 85 °C, (3) sigurnosni utikač s VDE certifikatom, (4) materijali koji usporavaju gorenje i (5) sigurnosno automatsko isključivanje nakon 24 sati neaktivnosti. Toplina kojoj možete vjerovati.
