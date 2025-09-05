Brzo i učinkovito grijanje.

* (1) Ovaj aparat s načinom rada Auto Plus koji pokreće umjetna inteligencija može uštedjeti do 50 % kWh u usporedbi s istim uređajem kojim se ručno upravlja te do 25 % kWh samo uz kontrolu temperature. Uštede se razlikuju ovisno o vremenu, zemljopisnom položaju, rasporedu prostorija i obrascima upotrebe.

* (2) Uređaj je ažuriran kako bi točnije prikazivao temperaturu u prostoriji. Ipak, prikazana temperatura na njemu može se neznatno razlikovati od sobne temperature jer odražava temperaturu oko grijača.