Obustavljeno
TAA5608BK/00
Vi se krećete, ali one neće
Pratite ritam uz bežične slušalice koje neće ispasti bez obzira na to kako se krećete! Ove sportske slušalice otvorenog dizajna izuzetno su lagane, vrlo udobne i izdržljive. Osim toga, omogućuju vam da čujete sve što se događa oko vas.
Otvoreni dizajn
Prijenos preko kostiju
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Sigurnosna LED svjetla
Trčite, skačite, vozite se! Ove slušalice otvorenog dizajna neće ispasti dok se krećete. Traka za vrat obavija se oko potiljka i zatim preko gornjeg dijela ušiju, za udobno zadržavanje slušalica na mjestu: neće se pomicati, čak ni kad se žustro krećete. Osim toga, toliko su lagane da ćete ih jedva osjetiti.
Tehnologija prijenosa preko kostiju zvuk prenosi preko kostiju lubanje, što znači da ne morate staviti slušalicu u uho ili nositi slušalice koje prekrivaju uši. Umjesto toga, zvuk putuje od jagodica izravno prema unutrašnjem uhu, a glazba vam se čarobno pojavljuje u glavi!
Dok razgovarate, mikrofoni koji oblikuju zrake precizno hvataju zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!
Nagrade
3.8
od 5
66
Recenzije
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Mane
Ziadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.