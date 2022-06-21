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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Bežične sportske slušalice za postavljanje oko uha

TAA5608BK/00

3.8

| (66) Recenzije

1 nagrada

Vi se krećete, ali one neće

Pratite ritam uz bežične slušalice koje neće ispasti bez obzira na to kako se krećete! Ove sportske slušalice otvorenog dizajna izuzetno su lagane, vrlo udobne i izdržljive. Osim toga, omogućuju vam da čujete sve što se događa oko vas.

Pogledajte sve prednosti

Vi se krećete, ali one neće

  • Otvoreni dizajn

  • Prijenos preko kostiju

  • Jasniji pozivi dok ste u pokretu

  • Sigurnosna LED svjetla

Otvoreni dizajn. Prepustite se pokretima

Otvoreni dizajn. Prepustite se pokretima

Trčite, skačite, vozite se! Ove slušalice otvorenog dizajna neće ispasti dok se krećete. Traka za vrat obavija se oko potiljka i zatim preko gornjeg dijela ušiju, za udobno zadržavanje slušalica na mjestu: neće se pomicati, čak ni kad se žustro krećete. Osim toga, toliko su lagane da ćete ih jedva osjetiti.

Prijenos preko kostiju. Zvuk bez slušalica na ušima

Prijenos preko kostiju. Zvuk bez slušalica na ušima

Tehnologija prijenosa preko kostiju zvuk prenosi preko kostiju lubanje, što znači da ne morate staviti slušalicu u uho ili nositi slušalice koje prekrivaju uši. Umjesto toga, zvuk putuje od jagodica izravno prema unutrašnjem uhu, a glazba vam se čarobno pojavljuje u glavi!

Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Dok razgovarate, mikrofoni koji oblikuju zrake precizno hvataju zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za TPV_PBTAWARD70

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.8

od 5

66

Recenzije

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2021-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Prednosti

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Mane

Ziadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2022-02-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Datum upotrebe 2022-02-07

30/05/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum upotrebe 2024-04-30

Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Datum upotrebe 2024-04-30

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