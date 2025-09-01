XW3193/11
Brže uklanjanje mrlja uz manje truda
Teško vam je održavati dom bez mrlja, naročito kada imate djecu i kućne ljubimce? Philipsov uređaj za čišćenje mrlja serije 3000 trenutno uklanja širok raspon mrlja s pomoću deterdženta profesionalne formule.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Kauč, madrac, tepih ili sjedalo automobila. Usisni nastavak 3 u 1 uklanja mrlje s raznih vrsta mekih površina.
Manje brinite o dječjoj igri na kauču! Snažni motor učinkovito uklanja širok raspon mrlja.
Deterdžent profesionalne formule, Philipsov uređaj za čišćenje mrlja i velika usisna snaga uklanjaju tvrdokorne mrlje i pružaju svježinu.
Šira putanja čišćenja za 67 %¹ brže čišćenje velikih područja, kao što su tepisi.
Intuitivni LED zaslon lako vas vodi kroz postupak čišćenja mrlja i obavještava vas kada treba promijeniti vodu u spremniku ili kada je aktivirana funkcija Delayed Shut Off.
Nema potrebe za ručnim čišćenjem crijeva. Samo stavite poklopac na usisni nastavak i pritisnite gumb kako biste isprali prljavštinu iz crijeva.
Visina od samo 32,5 cm olakšava spremanje i u najmanje kuhinjske ormariće.
Uz 6,5 metara od utikača do usisnog nastavka, čistite duže bez premještanja uređaja.
PowerCyclone Aqua osigurava čišćenje čistom vodom s deterdžentom iz jednog spremnika, dok se prljava voda preusmjerava u drugi spremnik za vodu.
