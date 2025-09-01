Traži pojmove

    Serija 3000 Uređaj za čišćenje mrlja

    XW3193/11

    Brže uklanjanje mrlja uz manje truda

    Teško vam je održavati dom bez mrlja, naročito kada imate djecu i kućne ljubimce? Philipsov uređaj za čišćenje mrlja serije 3000 trenutno uklanja širok raspon mrlja s pomoću deterdženta profesionalne formule.

    Tapecirane površine stručno očišćene u manje poteza

    • Čisti razne meke površine
    • Uklanja, mrlje i prolivene tekućine
    • Osvježava
    • Lako spremanje i u najmanje kuhinjske ormariće
    • Široka četka za brže čišćenje većih područja
    Čisti razne meke površine

    Kauč, madrac, tepih ili sjedalo automobila. Usisni nastavak 3 u 1 uklanja mrlje s raznih vrsta mekih površina.

    Uklanja, mrlje i prolivene tekućine

    Manje brinite o dječjoj igri na kauču! Snažni motor učinkovito uklanja širok raspon mrlja.

    Osvježava

    Deterdžent profesionalne formule, Philipsov uređaj za čišćenje mrlja i velika usisna snaga uklanjaju tvrdokorne mrlje i pružaju svježinu.

    Široka četka za čišćenje većih površina

    Šira putanja čišćenja za 67 %¹ brže čišćenje velikih područja, kao što su tepisi.

    Zaslon za pametnu kontrolu

    Intuitivni LED zaslon lako vas vodi kroz postupak čišćenja mrlja i obavještava vas kada treba promijeniti vodu u spremniku ili kada je aktivirana funkcija Delayed Shut Off.

    Automatsko čišćenje

    Nema potrebe za ručnim čišćenjem crijeva. Samo stavite poklopac na usisni nastavak i pritisnite gumb kako biste isprali prljavštinu iz crijeva.

    Kompaktno za spremanje

    Visina od samo 32,5 cm olakšava spremanje i u najmanje kuhinjske ormariće.

    Duža upotreba bez premještanja

    Uz 6,5 metara od utikača do usisnog nastavka, čistite duže bez premještanja uređaja.

    Čisti samo čistom vodom

    PowerCyclone Aqua osigurava čišćenje čistom vodom s deterdžentom iz jednog spremnika, dok se prljava voda preusmjerava u drugi spremnik za vodu.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Razina buke (standardna)
      81 dB
      Napon
      220 – 240 V
      Frekvencija
      50 – 60 Hz
      Jamstvo
      2 godine
      Baterija
      Ne

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      26,2 cm
      Širina proizvoda
      39,7 cm
      Visina proizvoda
      32,3 cm
      Duljina paketa
      29,3 cm
      Širina paketa
      45,7 cm
      Visina paketa
      35,7 cm
      Masa paketa
      7,114 kg
      Masa proizvoda
      6,628 kg

    • Tehnički podaci

      Snaga
      400 W

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    • ¹U usporedbi sa standardnim usisnim nastavkom 3 u 1.
