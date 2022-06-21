Obustavljeno
TAA7607BK/00
Oslobodite svoje uši. Ne propustite nijedan zvuk.
Voljet ćete ih dok trčite, vozite, šećete! Lagane, udobne i izdržljive, ove bežične sportske slušalice otvorenog dizajna omogućuju vam da čujete sve što se događa oko vas i vašu glazbu. Od parkova do gradskih ulica, vaš trening upravo je unaprijeđen.
Otvoreni dizajn
Prijenos preko kostiju
Jasni pozivi
Sigurnosna LED svjetla
Tehnologija prijenosa preko kostiju zvuk prenosi preko kostiju lubanje, što znači da ne morate staviti slušalicu u uho ili nositi slušalice koje prekrivaju uši. Umjesto toga, zvuk putuje od jagodica izravno prema unutrašnjem uhu, a glazba vam se čarobno pojavljuje u glavi!
Idete na trčanje po kiši? Zahvaljujući IP66 zaštiti, prašina i kiša neće zaustaviti ove slušalice otvorenog dizajna, a moći ćete ih puniti čak i ako su se smočile. Jednostavno ih obrišite i postavite na magnetsku stanicu za punjenje.
Trčite po noći. Šećete se planinskom stazom u sumrak. Vozite bicikl šumom. Zahvaljujući svijetlom trakom s LED svjetlom na poleđini trake za vrat, bit ćete vidljivi i u uvjetima slabije vidljivosti. LED svjetlima možete upravljati putem aplikacije Philips Headphones ili putem gumba za uključivanje/isključivanje na traci za vrat.
3.8
od 5
66
Recenzije
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Mane
Ziadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.