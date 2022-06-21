Obustavljeno
TAA6606BK/00
Trčite sigurno, vozite slobodno
Odaberite novi način slušanja tijekom treniranja! Ove bežične sportske slušalice za prijenos preko kostiju pružaju vam slobodu da razgovarate s kolegama sportašima, a da pritom budete potpuno svjesni svog okruženja. Vaše trčanje i vožnja upravo su unaprijeđeni.
Otvoreni dizajn
Prijenos preko kostiju
Lagane i robusne
IP67 zaštita od prašine/vode
Uz 9 sati reprodukcije nakon jednog punjenja, ove slušalice koje se postavljaju oko uha i prenose zvuk preko kostiju bit će s vama tijekom cijele utrke. Jedno punjenje traje 2 sata putem USB-C priključka. Trebate dodatnu energiju? Samo 15 minuta punjenja daje vam jedan dodatni sat reprodukcije.
Tehnologija prijenosa preko kostiju omogućuje prijenos zvuka preko kostiju lubanje, što znači da uši ostaju slobodne za zvukove iz okruženja. Možete uživati u glazbi i podcastovima, a i dalje slušati kako vam stopala udaraju o stazu. Ili čuti kad se automobil previše približi vašem stražnjem kotaču.
3.8
od 5
66
Recenzije
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Mane
Ziadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum upotrebe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Ova recenzija je napravljena za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum upotrebe 2024-04-30
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.