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  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
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  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
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  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
  • Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.

Obustavljeno

Bežične sportske slušalice

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.
Ove izdržljive, lagane bežične slušalice koje se stavljaju na uši dizajnirane su za aktivan stil života. Odvojive i perive navlake na školjkama za uši osigurat će udobnost bilo da ste na traci za trčanje ili plaži. Glazba ne prestaje uz 35 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Ostanite aktivni. Osjećajte se svježe. Uživajte u glazbi.

  • Perivi jastučići za uši

  • Lagane i robusne

  • IP55 zaštita od prašine/vode

Idite još dalje. 35 sati reprodukcije

Idite još dalje. 35 sati reprodukcije

Uz 35 sati reprodukcije iz jednog punjenja, ove će bežične slušalice koje se stavljaju na uši biti uz vas dok vježbate – i nakon toga. Do kraja će se napuniti za manje od 2 sata. Trebate dodatnu energiju? 15 minuta punjenja pružit će vam još 2 sata reprodukcije.

Za slušanje tijekom bavljenja sportom ili aktivnostima. Perivi jastučići za uši

Za slušanje tijekom bavljenja sportom ili aktivnostima. Perivi jastučići za uši

Meke, prozračne navlake jastučića za uši moguće je skinuti za lakše čišćenje, a napunjeni su rashladnim gelom. Bez obzira na to što radili dok rabite ove slušalice, uvijek ćete moći povratiti osjećaj svježine!

IP55 zaštita od prašine/vode

IP55 zaštita od prašine/vode

Zahvaljujući klasi vodootpornosti IP55, slušalice možete upotrebljavati na prašnjavim putovima ili dok pljušti kiša. Koliko god se jako znojili i kamo god išli – ništa vas neće zaustaviti!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

17

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

16/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Udobne i robusne slušalice!

Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bežične sportske slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bežične sportske slušalice

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Za prave športnike

Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.

Prednosti

Udobne, lahke, sveže

Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Brezžične športne slušalke

Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Brezžične športne slušalke

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Super výdrž

Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

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