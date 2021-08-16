2 godine jamstva
Obustavljeno
Perivi jastučići za uši
Lagane i robusne
IP55 zaštita od prašine/vode
Uz 35 sati reprodukcije iz jednog punjenja, ove će bežične slušalice koje se stavljaju na uši biti uz vas dok vježbate – i nakon toga. Do kraja će se napuniti za manje od 2 sata. Trebate dodatnu energiju? 15 minuta punjenja pružit će vam još 2 sata reprodukcije.
Meke, prozračne navlake jastučića za uši moguće je skinuti za lakše čišćenje, a napunjeni su rashladnim gelom. Bez obzira na to što radili dok rabite ove slušalice, uvijek ćete moći povratiti osjećaj svježine!
Zahvaljujući klasi vodootpornosti IP55, slušalice možete upotrebljavati na prašnjavim putovima ili dok pljušti kiša. Koliko god se jako znojili i kamo god išli – ništa vas neće zaustaviti!
4.6
od 5
17
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dominik91
16/08/2021
Hrvatska
Udobne i robusne slušalice!
Wow, kvaliteta izrade, odličan zvuk, poštena cijena! Ugodno iznenađen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bežične sportske slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bežične sportske slušalice
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Za prave športnike
Izredno lahke naglavne slušalke za rekreacijo. Blazinice slušalk so tudi med intenzivno vadbo hladne, ker so polnjene s hladilnim gelom, enostavne za čiščenje, pralne. Enostaven preklop med glasbo in klicem.
Prednosti
Udobne, lahke, sveže
Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Brezžične športne slušalke
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Super výdrž
Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá