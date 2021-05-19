Jesu li Wi-Fi zvučnici bolji od Bluetooth zvučnika?

Ako tražite novi bežični zvučnik, vaš prvi korak je odabrati između zvučnika koji se povezuju s vašim uređajima putem Bluetootha ili Wi-Fi veze. Način na koji par zvučnika radi utječe na kvalitetu zvuka, prenosivost i domet, kao i na to koliko su čvrsti i kojim pametnim značajkama su napunjeni. Koji je bolji ovisi o tome za što ih koristite. Wi-Fi zvučnici općenito su bolji za kod kuće. Pametni su, daju zvuk visoke rezolucije i izvrsni su za uparivanje s televizorom. Bluetooth zvučnici su, s druge strane, robusni i super-prijenosni—idealni za vrijeme kada ste vani. Objasniti ćemo sve detaljnije u nastavku."
Prvo, definirajmo što svaki od njih znači. Bluetooth zvučnici su zvučnici koji se povezuju s vašim uređajima putem Bluetootha. Ne spajaju se na internet. Wi-Fi zvučnici povezuju se preko Wi-Fi mreže vašeg doma. Međutim, oni također mogu podržavati Bluetooth. Zbunjujuće, Wi-Fi zvučnici se nazivaju i bežični zvučnici. Nastavit ćemo ih zvati Wi-Fi zvučnicima kako bismo bili jasniji.
Bluetooth zvučnici uparuju se izravno s vašim uređajima putem Bluetootha. Sav zvuk s tog uređaja dolazi kroz zvučnik. To je u redu ako samo želite slušati glazbu. Ali to čini Bluetooth zvučnike manje prikladnima za multitasking. Neki Bluetooth zvučnici podržavaju uparivanje s više točaka, što znači da se možete povezati s više uređaja u isto vrijeme. Dakle, ako prijeđete s tableta na prijenosno računalo, vaš bi zvuk trebao slijediti inteligentno.
Ostali zvukovi s vašeg uređaja neće se reproducirati. Dakle, ako dobijete obavijest ili želite pogledati video ili odgovoriti na poziv dok slušate, vaša glazba nastavlja, bez prekida. Wi-Fi zvučnici se mogu povezati s drugim pametnim uređajima na istoj mreži i njima se može upravljati: telefonima, računalima, tabletima, čak i televizorom. Neki su čak kompatibilni s glasovnim pomoćnicima, poput Google Assistant, Alexa i Siri.
Bluetooth zvučnici su ultra-prijenosni. Često se napajaju punjivom baterijom, a neki, poput S7505, mogu čak puniti vaše uređaje. Wi-Fi zvučnike, s druge strane, nije tako lako premještati. Zahtijevaju stabilnu Wi-Fi vezu i često se napajaju iz električne mreže, pa ćete ih morati priključiti u zid. To znači da su Wi-Fi zvučnici izvrsni za bežično povezivanje s izvorima koji se neće pomaknuti predaleko, kao što je vaš TV, ili tamo gdje znate da ćete uvijek željeti zvuk - vaša dnevna soba, na primjer.
Wi-Fi zvučnici rade gdje god postoji dobra Wi-Fi veza. Sve dok su i vaš zvučnik i uređaj povezani na istu mrežu, spremni ste. To je zgodno jer znači da možete postaviti zvučnike u bilo koju prostoriju i upravljati njima gdje god se nalazili. Ako želite promijeniti sobu - recimo da puštate glazbu s telefona u dnevnoj sobi i želite ići u kupaonicu - možete ponijeti telefon sa sobom bez prekidanja zvuka.
Od ova dva, Bluetooth općenito ima kraći domet, često oko 10-20 m, a zidovi i namještaj mogu to dodatno smanjiti. Dakle, Bluetooth zvučnici najbolje rade kada je vaš uređaj u blizini.
Bluetooth zvučnici zvuče sjajno. Ali, kada se reproducira preko Bluetootha, audio podaci često budu komprimirani. U tom procesu, neki se izgube, što znači da vaš sadržaj možda neće zvučati oštro ili jasno kao što bi mogao biti preko Wi-Fi veze. Wi-Fi veća propusnost znači da možete slušati u visokoj razlučivosti, do 24-bita/192 kHz. Wi-Fi je također manje osjetljiv na ispadanje i kašnjenje. To je posebno važno ako gledate televiziju, gdje želite da zvuk bude u toku s radnjom.
I Wi-Fi i Bluetooth zvučnici mogu se povezati s drugim zvučnicima ako se želite proširiti. Neki Bluetooth zvučnici, poput GO 7807, uparuju se u stereo, dajući vam više snage i bolji osjećaj gdje se nalaze zvukovi i instrumenti u prostoru oko vas. Drugi, poput X7207 party zvučnika, omogućuju uparivanje do 50 zvučnika, stvarajući zid zvuka i raznobojnog svjetla. Također možete međusobno povezati Wi-Fi zvučnike na istoj mreži. To je zanimljivo ako želite izgraditi bežični surround zvuk za svoj televizor. Jedan od načina na koji bi to moglo funkcionirati je postavljanje Wi-Fi zvučnika, poput W6205, s obje strane vašeg TV-a kao lijevi i desni kanal. Zatim možete dodati još dva iza kauča, za surround zvuk. To detaljnije objašnjavamo u našem članku o izgradnji kućnog kina. Još nešto za što se Wi-Fi zvučnici mogu koristiti je multiroom. Ovdje imate postavljene zvučnike u različitim sobama u vašem domu. Možete puštati zvuk odvojeno ili zajedno, u bilo kojoj kombinaciji. Možete čak uključiti svoj TV u akciju i pratiti komentare utakmice dok perete suđe ili kuhate šalicu čaja.
Bluetooth zvučnici napravljeni su da se kreću. Općenito, napravljeni su robusnije, otporni na prašinu i vodu. Zvučnici GO 7807, na primjer, imaju ocjenu IP67, što znači da su otporni na prašinu i mogu izdržati uranjanje u 1 metar vode do 30 minuta. Budući da su dizajnirani za sport, imaju i gumirani premaz za bolje prianjanje ako se znojite. To ne znači da Wi-Fi zvučnici nisu čvrsti. Oni jednostavno nisu stvoreni da se stave u ruksak. Naprotiv, dizajnirani su da se lijepo uklope u vaš dom. Kao dio Ambilight TV Surround obitelji, Philips bežični zvučnici poput Fidelio FS1 također imaju ugrađene LED diode koje se sinkroniziraju s bojama na vašem Ambilight TV-u i proširuju efekt kroz cijelu prostoriju.
Kada je riječ o odabiru između Wi-Fi i Bluetooth zvučnika, zapamtite da ni jedan nije bolji sam po sebi. Ili bolje rečeno, oba su, ovisno o tome za što vam trebaju. Ako tražite par zvučnika za dom, koje ćete staviti u sobu i priključiti, možda ih spojiti na TV—i želite uživati u najboljoj kvaliteti zvuka, pametnim značajkama i diskretnom dizajnu , onda su Wi-Fi zvučnici za vas. S druge strane, ako tražite par neuništivih, vodootpornih, ultra-prijenosnih zvučnika otpornih na prašinu koje ćete ponijeti sa sobom u park, na plažu ili na zabave, radije odaberite Bluetooth zvučnik.
