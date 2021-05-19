Jesu li Wi-Fi zvučnici bolji od Bluetooth zvučnika?

Ako tražite novi bežični zvučnik, vaš prvi korak je odabrati između zvučnika koji se povezuju s vašim uređajima putem Bluetootha ili Wi-Fi veze.

Način na koji par zvučnika radi utječe na kvalitetu zvuka, prenosivost i domet, kao i na to koliko su čvrsti i kojim pametnim značajkama su napunjeni.

Koji je bolji ovisi o tome za što ih koristite. Wi-Fi zvučnici općenito su bolji za kod kuće. Pametni su, daju zvuk visoke rezolucije i izvrsni su za uparivanje s televizorom.

Bluetooth zvučnici su, s druge strane, robusni i super-prijenosni—idealni za vrijeme kada ste vani. Objasniti ćemo sve detaljnije u nastavku."

