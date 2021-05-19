Kako izgraditi svoje kućno kino

Želite to epsko, blockbuster iskustvo, iz udobnosti svog kauča? Provest ćemo vas kroz naš vodič, korak po korak, za izgradnju vašeg kućnog kina. I, ako imate Ambilight TV, objasnite kako to sve postaviti.
Kućno kino je pokušaj ponovnog stvaranja tog osjećaja sjedenja u kinu, kod kuće.
Ne postoji jedan pravi način za izgradnju kućnog kina. Nema pravog reda. Nema prave opreme. To je nešto što možete učiniti na svoj način i vlastitim tempom - obično imajući na umu dvije stvari: izvrsnu sliku i izvrstan zvuk.
Za ovaj ćemo vodič napraviti nekoliko pretpostavki:
Iz tog razloga, nećemo govoriti o idealnim veličinama prostorija, visinama stropova ili kako dodati dodatni suhi zid za optimalnu zvučnu izolaciju. Umjesto toga, usredotočit ćemo se na to da maksimalno iskoristimo ono što imate i gradimo dalje.
Nakon što odlučite je li soundbar za vas, evo pet pitanja na koja možete sami odgovoriti kako biste suzili pretragu.
Ako između vašeg TV-a i ormarića nema puno prostora, možda tražite nešto ultrakompaktno, poput B6405. Slično tome, razmislite o veličini svoje sobe. Naravno, želite ju ispuniti. Ali zidovi se ne moraju tresti.
Je li primarna svrha vašeg soundbara olakšati praćenje dijaloga? U tom slučaju razmislite o 3.1 soundbaru poput soundbara The One koji ima kanal posvećen dijalogu
Ovo nije čest problem. Većina soundbarova ima više načina povezivanja. Ali ako imate TV s HDMI ARC ili eARC, možda biste željeli soundbar koji može maksimalno iskoristiti svoje mogućnosti za kvalitetniji surround zvuk.
Ako razmišljate o proširenju sustava kućnog kina, istražite kako je jednostavno dodati dodatne zvučnike. Svi zvučni Philips proizvodi dizajnirani su da rade međusobno i s vašim Ambilight TV-om. Ovo zovemo Ambilight TV surround.
Postoji mnogo opcija. Od pristupačnijih do premium. Definiranje proračuna od samog početka može vas spasiti od gubitka u listanju.
Odgovaranje na ova pitanja može pomoći u fokusiranju vašeg pretraživanja i usmjeriti vas na značajke koje su vam najrelevantnije.
Već imate jedan? Preskoči naprijed. Ako još odlučujete, evo nekoliko stvari koje bi vam mogle pomoći da stvari učinite dodatno filmskim.
S četiri puta većim brojem piksela od standardnog HD zaslona, 4K televizori daju vam oštriju, detaljniju sliku sa življim bojama.
Kada postavljate televizor, pokušajte ga postaviti točno ispred sebe, pod kutom od najviše 15 stupnjeva iznad ili ispod vas. Kako biste smanjili odsjaj, izbjegavajte postavljanje televizora na izravnu sunčevu svjetlost. Ako imate Ambilight TV, preporučujemo da ga postavite između 15-20 cm od zida za najširi i najživlji sjaj.
High Dynamic Range je tehnologija slike koja proizvodi širi raspon boja, svjetlije bijele i dublje crne—za više detalja u najsvjetlijim i najtamnijim dijelovima scene.
TV, sortirano. Sljedeći korak obično je odabir želite li staviti zvučnu traku ispod njega ili par zvučnika s lijeve i desne strane. Jedina iznimka od ovoga je ako imate Ambilight TV, poput OLED+ ili The Xtra, sa zvukom Bowers & Wilkins. Oni već imaju posebno zvučno kućište. Dakle, ako imate jedan od njih, prijeđite na korak 3.
Za većinu ljudi soundbar je jednostavan, zadovoljavajući izbor. Poboljšava zvuk vašeg TV-a dodatnim detaljima i dramatičnošću te osigurava jasan dijalog. Za najdetaljniji, kinematografski učinak potražite soundbar sa zvučnicima okrenutim prema gore i Dolby Atmos, poput Fidelia FB1 ili B7908. Oni precizno postavljaju predmete u prostor oko i iznad vas. Dakle, jata ptica i zujanje helikoptera zvučat će kao da lebde iznad glave.
Neki soundbarovi dolaze i sa samostalnim subwooferom. U nastavku ćemo objasniti zašto je to zgodno. Želite savjete o tome gdje započeti pretragu soundbara? Pogledajte naš članak o tome kako odabrati soundbar za sebe.
Druga opcija, za one koji žele najširu zvučnu kulisu i najbolje odvajanje zvuka, je započeti s parom bežičnih zvučnika. Postavite ih s obje strane televizora i uživat ćete u širem omotaču zvuka i jasnijem razlikovanju koji detalji odakle dolaze. Kao i za gledanje filmova, ova postavka je najbolja za one koji žele slušati glazbu i prepoznati različite instrumente u miksu, kao što bi to učinili na koncertu. Kao i kod soundbara, potražite Wi-Fi zvučnike s visinskim kanalima, poput Fidelia FS1, kako biste uživali u Dolby Atmosu. A ako imate Ambilight TV, razmislite o paru s ugrađenim LED diodama, poput W6205, koji se sinkroniziraju s akcijom i proširuju svjetlosni šou kroz prostoriju.
Dodatak ove postavke, ako je vaš TV podržava, je da omogućuje korištenje zvučnika vašeg TV-a kao središnjeg kanala. To znači da vaš TV preuzima sve zadaće dijaloga. Dakle, osim u širem, prostranijem zvuku iz vaših Wi-Fi zvučnika, uživat ćete u dijalogu koji se probija oštrim i jasnim.
Subwooferi su ono što vam daje taj bogati, tutnjavi bas, koji se obično bavi frekvencijama između 20-200Hz. Obično idu na pod, lijevo ili desno od TV-a. Kada razmišljamo o subwooferima, skloni smo zamisliti raketne potisnike i praskave eksplozije. I istina je, subwoofer može učiniti takve scene važnima. Ali također su izvrsni za stvaranje atmosfere u mirnijim trenucima. A dopuštajući subwooferu da se uhvati u koštac s najnižim frekvencijama, olakšavate život svojim ostalim zvučnicima, dopuštajući im da budu učinkovitiji. Ponekad samostalni subwoofer može doći uz vaš soundbar—kao što je to slučaj sa soundbarom The One. Ako je to slučaj, nema potrebe kupovati zasebni subwoofer, osim ako ih ne želite udvostručiti.
Posljednji korak? Dodavanje pravog surround zvuka s parom stražnjih zvučnika. Ovo su Wi-Fi zvučnici koji se nalaze iza vašeg kauča, na otprilike istoj visini kao vaš soundbar ili prednji Wi-Fi zvučnici. Osim što vam daju potpuni omotač zvuka, stražnji zvučnici izvrsni su za stvaranje atmosfere jer pojačavaju ambijentalne zvukove u miksu, bez ometanja dijaloga. U šumskoj sceni, na primjer, ti ambijentalni zvukovi mogu biti kreket žaba ili cvrčanje cvrčaka ili žubor dalekog potoka. Usmjereni zvuk također mijenja igru za igrače, dajući vam bolju ideju o tome gdje potražiti zaklon kada čujete približavanje neprijateljskih koraka. Kao i kod prednjih Wi-Fi zvučnika, kada birate stražnje zvučnike, obratite pažnju na one sa zvučnicima usmjerenim prema gore, kako biste uživali u tim kanalima dodatne visine. Vrijedno je spomenuti da se Philips Wi-Fi zvučnici poput W6205 mogu koristiti i kao prednji i kao stražnji zvučnici.
Obećali smo na početku ovog članka da vam nećemo reći da napravite komoru za zvučnu izolaciju u svojoj dnevnoj sobi. Ali postoji nekoliko načina da blokirate svjetlo i zvuk izvana. Najlakše je s parom debelih zavjesa. Mekani namještaj, poput tepiha ili tepisona, kao i namještaj poput polica za knjige, također mogu spriječiti neželjenu jeku i zaustaviti curenje zvuka u druge dijelove vaše kuće. Nakon toga preostaje samo da se udobno smjestite i odlučite što ćete gledati.
Kada stvarate svoje kućno kino, možda nećete htjeti učiniti sve odjednom. Dakle, dobro je znati da će što god kupite raditi zajedno bez ikakvih problema. Zato su svi Philips soundbarovi, zvučnici i subwooferi dizajnirani da besprijekorno rade jedni s drugima i izvuku maksimum iz vašeg Ambilight TV-a. Ovo zovemo Ambilight TV Surround. Pokreće ga DTS Play-Fi, omogućuje vam zvuk u visokoj kvaliteti, do 24-bita/192 kHz, putem Wi-Fi veze.
To je to. Sada možete uživati u kinematografskom zvuku sa svog Ambilight TV-a.
