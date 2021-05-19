Kako izgraditi svoje kućno kino

3. Dodajte subwoofer



Budući da prednji zvučnici nisu na putu, možda biste trebali dati malo ljubavi nižim frekvencijama. Za to će vam trebati subwoofer. Subwooferi su ono što vam daje taj bogati, tutnjavi bas, koji se obično bavi frekvencijama između 20-200Hz. Obično idu na pod, lijevo ili desno od TV-a. Kada razmišljamo o subwooferima, skloni smo zamisliti raketne potisnike i praskave eksplozije. I istina je, subwoofer može učiniti takve scene važnima. Ali također su izvrsni za stvaranje atmosfere u mirnijim trenucima. A dopuštajući subwooferu da se uhvati u koštac s najnižim frekvencijama, olakšavate život svojim ostalim zvučnicima, dopuštajući im da budu učinkovitiji. Ponekad samostalni subwoofer može doći uz vaš soundbar—kao što je to slučaj sa soundbarom The One. Ako je to slučaj, nema potrebe kupovati zasebni subwoofer, osim ako ih ne želite udvostručiti.