ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Primarna slika
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Primarna slika

Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS7807B/00

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Budite glasni! Snažan zvuk za svaku avanturu.

Ritam koji vas pokreće nosite sa sobom! Snažan i odvažan zvuk ovog vodootpornog zvučnika možete nositi bilo kamo. Vježbate u parku ili se zabavljate dok podižete kamp? Uz vrijeme reprodukcije od 24 sata i vezicu za nošenje, uvijek ćete biti spremni za pokret.

Pogledajte sve prednosti

Budite glasni! Snažan zvuk za svaku avanturu.

  • IP67 zaštita od prašine/vode

  • Snažan zvuk

  • Ugrađeni mikrofon za pozive

  • Do 24 sati glazbe

Snažan zvuk u otkačenom paketu

Snažan zvuk u otkačenom paketu

Ponesite glazbu sa sobom kamo god krenuli, od parkova do kampova! Dva woofera od 70 mm i dva visokotonca reproduciraju snažan, čist zvuk, a zvučnik pritom izgleda sjajno. Želite tulumariti još jače? Uparite dva zvučnika za stereo za tulume.

24 sati reprodukcije. Za zabavu koja ne staje.

24 sati reprodukcije. Za zabavu koja ne staje.

Uživate u glazbi? Ovaj zvučnik izdržljiv je koliko god treba biti. Potpuno napunjeni zvučnik omogućava do 24 sata reprodukcije, a funkcija prijenosnog punjača omogućava punjenje povezanih uređaja bez zaustavljanja glazbe.

IP67 otpornost na prašinu i vodu. Spreman za tulum*

IP67 otpornost na prašinu i vodu. Spreman za tulum*

Od odlaska na plažu do bazena – zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, ovaj zvučnik možete ponijeti bilo gdje. Odvojiva vezica olakšava prenošenje, a zahvaljujući dometu Bluetooth veze do 20 m nećete propustiti nijedan takt, čak i ako vam je telefon udaljen od zvučnika.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2024-08-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Prednosti

hangzás

Mane

na

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2022-02-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2022-02-13

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, pogonska jedinica zvučnika ne propušta prašinu i može izdržati do 30 minuta na dubini vode do 1 m.