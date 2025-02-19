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Budite glasni! Snažan zvuk za svaku avanturu.
Ritam koji vas pokreće nosite sa sobom! Snažan i odvažan zvuk ovog vodootpornog zvučnika možete nositi bilo kamo. Vježbate u parku ili se zabavljate dok podižete kamp? Uz vrijeme reprodukcije od 24 sata i vezicu za nošenje, uvijek ćete biti spremni za pokret.
IP67 zaštita od prašine/vode
Snažan zvuk
Ugrađeni mikrofon za pozive
Do 24 sati glazbe
Ponesite glazbu sa sobom kamo god krenuli, od parkova do kampova! Dva woofera od 70 mm i dva visokotonca reproduciraju snažan, čist zvuk, a zvučnik pritom izgleda sjajno. Želite tulumariti još jače? Uparite dva zvučnika za stereo za tulume.
Uživate u glazbi? Ovaj zvučnik izdržljiv je koliko god treba biti. Potpuno napunjeni zvučnik omogućava do 24 sata reprodukcije, a funkcija prijenosnog punjača omogućava punjenje povezanih uređaja bez zaustavljanja glazbe.
Od odlaska na plažu do bazena – zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, ovaj zvučnik možete ponijeti bilo gdje. Odvojiva vezica olakšava prenošenje, a zahvaljujući dometu Bluetooth veze do 20 m nećete propustiti nijedan takt, čak i ako vam je telefon udaljen od zvučnika.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2024-08-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Prednosti
hangzás
Mane
na
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2022-02-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2022-02-13
Zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, pogonska jedinica zvučnika ne propušta prašinu i može izdržati do 30 minuta na dubini vode do 1 m.