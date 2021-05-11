Obustavljeno
Prekrasna glazba
Reproducirajte omiljenu glazbu s pomoću Bluetooth zvučnika koji izgleda fantastično u svakom okruženju. Uživajte u 20 sati reprodukcije uz bogati zvuk i ugodne basove. Sadrži funkciju prijenosnog punjača za punjenje mobilnih telefona, a vunena tkanina čini ga elegantnim.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena funkcija eksterne baterije
Od jutarnjeg treninga do večere na balkonu, ovaj Bluetooth zvučnik reproducira glazbu sa stilom. Graviranim gumbima upravljate s reprodukcijom, tehnologijom Bluetooth i još mnogo toga. Otvor za vezicu na zvučniku praktičan je kada želite koristiti traku za nošenje.
Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.
Jedno punjenje osigurava 20 h reprodukcije, a bežični domet je 20 m. Punjenje zvučnika priloženim USB-C kabelom traje 4,5 sati.
Nagrade
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Eleganten zvočnik, kot popolno darilo
Zvočnik dobil kot darilo, kar mi je takoj bilo všeč je, da je precej bolj elegantne in umirjene barve, in je brez motečih utripajočih led lučk, se pravi primeren za zrelejše uporabnike. Super uporabna je tudi funkcija sprejema klicev.
Prednosti
zvok, izgled, eleganca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7505 Brezžični zvočnik
Datum upotrebe 2020-05-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7505 Brezžični zvočnik
Datum upotrebe 2020-05-11
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Prednosti
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Mane
brak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2023-07-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2023-07-05
Zalánka
15/06/2022
Magyarország
Meglepő
Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag
Prednosti
méret, hordozhatóság, hang
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2021-05-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2021-05-15
Zaštita IPX7 znači da je pogonsku jedinicu zvučnika moguće uroniti na dubinu od 1 m u trajanju do 30 minuta. Tkanina na zvučniku nije vodonepropusna, no može odoljeti kapljicama vode.