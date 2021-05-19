Soundbar može biti sjajan način da odmah otključate više kinematografskog zvuka za vaš novi, 4K TV. Ali s toliko mnogo opcija, teško je znati odakle početi.
Provest ćemo vas kroz ključna pitanja koja trebate postaviti kako bismo vam pomogli filtrirati ono što postoji i dati vam kratko objašnjenje nekih ubojitih značajki na koje trebate obratiti pozornost.
Prije nego što počnete razmišljati o tome kako odabrati soundbar, važno je utvrditi da li je soundbar pravi izbor za vas.
Soundbar je jednostavan, učinkovit način za dodavanje dramatičnosti i jasnoće onome što gledate, često isporučujući potpuniji zvuk, bolji bas i jasniji dijalog od onoga za što su vaši TV zvučnici sposobni. Za većinu ljudi to je izvrstan izbor za nadogradnju TV zvuka.
Postoji samo nekoliko slučajeva u kojima ne bismo preporučili soundbar:
Oni već imaju posebno zvučno kućište. Umjesto toga razmislite o subwooferu, poput Fidelio FW1, ili Wi-Fi surround zvučnicima, poput Fidelio FS1.
Za to pokušajte započeti s parom Wi-Fi zvučnika kao što su Fidelio FS1 ili W6205 u stereo tehnologiji, s vašim televizorom kao središnjim kanalom. Objašnjavamo kako to funkcionira u našem članku o postavljanju kućnog kina.
Nakon što odlučite je li soundbar za vas, evo pet pitanja na koja možete sami odgovoriti kako biste suzili pretragu.
Ako između vašeg televizora i ormarića nema puno prostora, možda tražite nešto ultrakompaktno, poput B6405. Slično tome, razmislite o veličini svoje sobe. Naravno, želite ju ispuniti. Ali zidovi se ne moraju tresti.
Je li primarna svrha vašeg soundbara olakšati praćenje dijaloga? U tom slučaju razmislite o 3.1 soundbaru kao što je soundbar The One koji ima kanal posvećen dijalogu. Ili, ako želite najveći, najupečatljiviji, blockbuster zvuk, možete suziti pretragu na 5.2.1 kanalne i 7.2.1 kanalne soundbarove s Dolby Atmosom.
To nije čest problem. Većina soundbarova ima više načina povezivanja. Ali ako imate televizor s HDMI ARC ili eARC, možda biste željeli soundbar koji može maksimalno iskoristiti svoje mogućnosti za kvalitetniji surround zvuk.
Ako razmišljate o proširenju sustava kućnog kina, istražite kako je jednostavno dodati dodatne zvučnike. Svi Philips audio proizvodi dizajnirani su da rade međusobno i s vašim Ambilight televizorom. Ovo zovemo Ambilight TV surround.
Postoji mnogo opcija. Od pristupačnijih do vrhunskih. Definiranje proračuna od samog početka može vas spasiti od toga da se izgubite u pretraživanju.
Odgovaranje na ova pitanja može pomoći u fokusiranju vašeg pretraživanja i usmjeriti vas na značajke koje su vam najrelevantnije.
Brojke poput 2.1 i 5.1.2 mogle bi se činiti kao sablasni povratak na satove matematike. Ali one vam samo govore koliko zvučnika ima soundbar i što ti zvučnici rade. Općenito, što su brojke veće, to je zvuk bogatiji i impresivniji. Prvi broj označava koliko kanala ima. Drugi broj vam govori koliko subwoofera (to su zvučnici koji se brinu za niže frekvencije za kremastiji, tutnjaviji bas). Ako tamo postoji treći broj, kao u 5.1.2 ili 7.1.2, to je koliko ima zvučnika okrenutih prema gore. Oni stvaraju osjećaj kao da zvuk dolazi iznad vas, a ne samo ispred ili oko vas, za potpuni 3D efekt. Pogledajmo neke primjere.
Prvi broj označava koliko kanala ima.
Drugi broj vam govori koliko subwoofera (to su zvučnici koji se brinu za niže frekvencije za kremastiji, tutnjaviji bas).
Ako tamo postoji treći broj, kao u 5.1.2 ili 7.1.2, to je koliko ima zvučnika okrenutih prema gore. Oni stvaraju osjećaj kao da zvuk dolazi iznad vas, a ne samo ispred ili oko vas, za potpuni 3D efekt.
Pogledajmo neke primjere.
Imaju lijevi i desni kanal i subwoofer. Sa svojim snažnim zvučnicima i dodanim subwooferom, 2.1 soundbar kao što je B7207 već bi mogao biti korak naprijed u odnosu na zvuk vašeg televizora.
3.1 soundbar, poput Soundbar The One, dodaju središnji kanal miksu. Središnji kanal preuzima sve zadaće dijaloga, tako da se dijalog odvija s hrskavom preciznošću.
Uz dodatak dva kanala usmjerena prema gore, 3.1.2 soundbarovi poput B8907 daju vam realističniji, 3D osjećaj svemirskih brodova i raketa koje tutnje iznad vas.
5.1.2 soundbar, poput B7908, nadograđuju se na 3.1.2 postavke dodavanjem dva bočna kanala—kako bi vam pružili još potpuniji surround zvučni efekt.
7.1.2 soundbar kao što je Fidelio FB1 dodaju lijeve i desne stražnje zvučnike, za najzanimljivije okruženje zvuka od 360°.
Kad gledate soundbar sa subwooferima, naići ćete na dvije vrste: one s ugrađenim bas zvučnicima i one s zasebnim, samostalnim subwooferom.
To je kada sam soundbar sadrži namjenske zvučnike za rukovanje nižim frekvencijama. Nema dodatnih žica, postavljanja ili prostora.
Neki soundbarovi, poput B8907, dolaze s zasebnim, samostojećim subwooferom. Oni se smještaju na pod i često se povezuje na vaš televizor bežično. Zvučnici u samostalnim subwooferima često su veći i snažniji, dajući vam impresivniji bas.
Budući da čuvaju sve detalje i nijanse onoga što gledate, neki su usporedili DTS:X i Dolby Atmos s 4K za vaše uši. U stvarnosti, oba su oni koji su poznati kao formati surround zvuka temeljeni na objektima. To znači da čujete ono što je na ekranu kao da se događa u prostoru oko i iznad vas. Da biste uživali u Dolby Atmosu i DTS:X, trebat će vam kompatibilan sadržaj i kompatibilan soundbar, poput Fidelio FB1, B7908 ili The One Soundbar. Sve više i više streaming servisa podržava Dolby Atmos, dok se DTS:X koristi u IMAX Enhanced certifikatu i često je format koji se koristi za fizičke Blu-ray diskove—tako da se kompatibilnost ponekad vidi kao znak koliko će vaš soundbar biti spreman za budućnost.
Ako tražite najdetaljniji, kinematografski surround zvuk koji postoji, potražite soundbar s DTS:X i Dolby Atmos.
Budući da čuvaju sve detalje i nijanse onoga što gledate, neki su usporedili DTS:X i Dolby Atmos s 4K za vaše uši. U stvarnosti, oba su oni koji su poznati kao formati surround zvuka temeljeni na objektima. To znači da čujete ono što je na ekranu kao da se događa u prostoru oko i iznad vas.
Da biste uživali u Dolby Atmosu i DTS:X, trebat će vam kompatibilan sadržaj i kompatibilan soundbar, poput Fidelio FB1, B7908 ili The One Soundbar.
Sve više i više streaming servisa podržava Dolby Atmos, dok se DTS:X koristi u IMAX Enhanced certifikatu i često je format koji se koristi za fizičke Blu-ray diskove—tako da se kompatibilnost ponekad vidi kao znak koliko će vaš soundbar biti spreman za budućnost.
Postoje različiti načini povezivanja vašeg soundbara s televizorom, ovisno o tome koje veze podržava. Nisu sve veze jednake. HDMI ARC i eARC omogućuju prijenos ogromnih količina nekomprimiranih podataka brzinom munje. To je ono što omogućuje potpuno iskustvo surround zvuka. HDMI eARC najnoviji je od ta dva. Omogućuje slanje do 32 audio kanala s televizora na zvučni sustav, uključujući 8-kanalne, 24-bitne/192 kHz nekomprimirane tokove podataka do 38 Mbps. To vam omogućuje da uživate u svim tim sočnim Dolby Atmos i DTS:X benefitima, kao i u formatima visoke brzine prijenosa kao što su Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio koji su dostupni na Blu-ray diskovima i sve većem broju streaming servisa. Vrijedno je provjeriti sadrži li vaš televizor HDMI eARC ili ARC utor. Ako sadrži, preporučujemo da barem razmislite o soundbaru koji ga također podržava, poput Fidelio FB1, B7908 ili The One Soundbar.
Postoje različiti načini povezivanja vašeg soundbara s televizorom, ovisno o tome koje veze podržava.
Nisu sve veze jednake. HDMI ARC i eARC omogućuju prijenos ogromnih količina nekomprimiranih podataka brzinom munje. To je ono što omogućuje potpuno iskustvo surround zvuka.
HDMI eARC najnoviji je od ta dva. Omogućuje slanje do 32 audio kanala s televizora na zvučni sustav, uključujući 8-kanalne, 24-bitne/192 kHz nekomprimirane tokove podataka do 38 Mbps.
To vam omogućuje da uživate u svim tim sočnim Dolby Atmos i DTS:X benefitima, kao i u formatima visoke brzine prijenosa kao što su Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio koji su dostupni na Blu-ray diskovima i sve većem broju streaming servisa.
Vrijedno je provjeriti sadrži li vaš televizor HDMI eARC ili ARC utor. Ako sadrži, preporučujemo da barem razmislite o soundbaru koji ga također podržava, poput Fidelio FB1, B7908 ili The One Soundbar.
Za neke će soundbar biti odgovor na sve njihove potrebe za zvukom. Za druge će to biti samo početak epskog postavljanja kućnog kina. Ako mislite da biste u budućnosti mogli dodati audio proizvode, zgodno je znati da će svi raditi zajedno. Zato su svi Philips soundbarovi, zvučnici i subwooferi dizajnirani da besprijekorno rade zajedno i izvuku maksimum iz vašeg Ambilight TV-a. Ovo zovemo Ambilight TV Surround. To znači da ako želite dodati dodatni subwoofer ili par Wi-Fi zvučnika, kao što je W6205, s LED diodama koje reagiraju na Ambilight, možete to učiniti, uvjereni da neće izazvati nikakvu pometnju.
Za neke će soundbar biti odgovor na sve njihove potrebe za zvukom.
Za druge će to biti samo početak epskog postavljanja kućnog kina.
Ako mislite da biste u budućnosti mogli dodati audio proizvode, zgodno je znati da će svi raditi zajedno.
Zato su svi Philips soundbarovi, zvučnici i subwooferi dizajnirani da besprijekorno rade zajedno i izvuku maksimum iz vašeg Ambilight TV-a. Ovo zovemo Ambilight TV Surround.
To znači da ako želite dodati dodatni subwoofer ili par Wi-Fi zvučnika, kao što je W6205, s LED diodama koje reagiraju na Ambilight, možete to učiniti, uvjereni da neće izazvati nikakvu pometnju.
Evo ga: naša analiza o tome kako odabrati najbolji soundbar za vas. Započnite s jasnom idejom kamo će vaš soundbar ići, čemu služi i što vam je najvažnije. A onda možete u nastavku pogledati naše omiljene soundbarove.
|
Model
|
Kanali
|
Vrsta subwoofera
|
RMS (W)
|
Formati surround zvuka
|
Povezivost
|
Fidelio FB1
|
7.1.2
|
Ugrađeni
|
310
|
Dolby Atmos DTS:X
|
eARC/ARC
|
5.1.2
|
Samostalan
|
370
|
Dolby Atmos DTS Virtual:X
|
eARC/ARC
|
3.1.2
|
Samostalan
|
300
|
Dolby Atmos
|
eARC/ARC
Soundbar 3.1.2 s bežičnim niskotoncem
TAB8907/10
Soundbar 3.1 s bežičnim niskotoncem
TAB8507/10
