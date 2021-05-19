Što su DTS:X i Dolby Atmos soundbarovi?



Ako tražite najdetaljniji, kinematografski surround zvuk koji postoji, potražite soundbar s DTS:X i Dolby Atmos. Budući da čuvaju sve detalje i nijanse onoga što gledate, neki su usporedili DTS:X i Dolby Atmos s 4K za vaše uši. U stvarnosti, oba su oni koji su poznati kao formati surround zvuka temeljeni na objektima. To znači da čujete ono što je na ekranu kao da se događa u prostoru oko i iznad vas. Da biste uživali u Dolby Atmosu i DTS:X, trebat će vam kompatibilan sadržaj i kompatibilan soundbar, poput Fidelio FB1, B7908 ili The One Soundbar. Sve više i više streaming servisa podržava Dolby Atmos, dok se DTS:X koristi u IMAX Enhanced certifikatu i često je format koji se koristi za fizičke Blu-ray diskove—tako da se kompatibilnost ponekad vidi kao znak koliko će vaš soundbar biti spreman za budućnost.