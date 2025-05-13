Održivost

100% ugljično neutralni od 2020.⁶

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja.⁷