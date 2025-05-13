Philips Sonicare zamjenske glave precizno su dizajnirane i klinički testirane
Prodire do teško dostupnih područja
Otkrijte superiornu moć čišćenja soničnih četkica za zube Philips Sonicare. Sa 62 000 pokreta u minuti, sonične vibracije stvaraju mikromjehuriće i usmjeravaju tekućinu između zuba i uzduž linije desni
Preporuča se zamijeniti svaka 3 mjeseca
BrushSync tehnologija prati koliko često i s kojom snagom perete zube te podsjeća kada je vrijeme za zamjenu glave četkice.
Vjerujte samo originalnim zamjenskim glavama za najbolju njegu
Kao sonične četkice br.1 među preporučenim četkicama, Philips Sonicare nudi klinički testirane glave dizajnirane za vrhunske rezultate. Samo originalne Philips Sonicare glave savršeno pristaju na vašu dršku – pružajući najbolju kvalitetu, sigurnost i učinkovitost.
Odaberite zamjensku glavu četkice prema svojim potrebama – od uklanjanja obojenja na zubima i naprednog čišćenja do finih i mekanih vlakana za nježnu njegu.
5 razloga za mijenjanje Philips Sonicare zamjenskih glava
Za najbolje rezultate, glavu četkice zamijenite svaka 3 mjeseca
Kao i same četkice, zamjenske glave s vremenom gube učinkovitost. Preporučuje se njihova zamjena svakih 3 mjeseca kako biste osigurali maksimalno uklanjanje naslaga i optimalnu njegu desni. Istrošena glava četkice ne pruža jednako temeljito čišćenje, čak i kada vizualno izgleda neoštećeno.
Znajte točno kada je vrijeme za zamjenu
Naše pametne glave četkice rade s kompatibilnim drškama kako bi pratile upotrebu i podsjetile vas kada je vrijeme za zamjenu. Bez nagađanja – samo osjećaj svježine i čistoće, svaki put.
Dizajnirano za temeljito čišćenje i zdravije desni
Napredan dizajn vlakana zamjenske glave Sonicare i jedinstveno djelovanje mikromjehurića pomaže u čišćenju teško dostupnih područja i duž linije desni – tamo gdje se naslage najviše zadržavaju. To je čistoća koju možete osjetiti i njega koju bi vaš stomatolog odobrio.
Premium zamjenske glave za sve vaše potrebe
Bilo da vam je u fokusu uklanjanje naslaga, njega desni ili izbjeljivanje – naša linija premium zamjenskih glava nudi rješenje. Svaka je pažljivo dizajnirana za specifične ciljeve oralnog zdravlja, kako biste dobili personaliziranu njegu pri svakom četkanju.
Samo originalni nastavci donose razliku koju pruža Sonicare
Samo su Philips Sonicare zamjenske glave dizajnirane da savršeno odgovaraju vašoj dršci – za optimalne rezultate, sigurnost i udobnost. Za vrhunsku čistoću i zdravije desni, vjerujte glavama koje su klinički testirane i preporučene od strane stručnjaka.
Održivost
100% ugljično neutralni od 2020.⁶
Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i kompenzaciju ugljika, naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljika u atmosferu. Također smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo pribavljamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg cjelokupnog poslovanja.⁷
