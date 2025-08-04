2 godine jamstva
2 u pakiranju
Kompaktan
Postavljanje pritiskanjem
Čistoća za djecu
Profil standardne glave četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips prilagođen je zubima djece iznad 3 godine, a njezina meka vlakna omogućavaju nježno čišćenje. Osim toga, gumirana stražnja strana četkice jamči sigurnije, ugodnije čišćenje. Dostupna je i u većim, standardnim veličinama za djecu iznad 7 godina.
Sonična snaga omogućava maksimalno iskorištavanje ograničenog vremena koje djeca provode četkajući zube dok vremenom stvaraju zdrave navike i usavršavaju tehniku četkanja.
Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.
4.9
od 5
80
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tess93
04/08/2025
Česká republika
Spokojenost
Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku
Klara2801
30/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Doporučuji všem dětem!
Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.
Prednosti
Skvěle vyčistí zuby
Mane
Nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Alka77
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Máme ho celá rodina
Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube