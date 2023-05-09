2 godine jamstva
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Čistoća za djecu
Profil standardne glave četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips prilagođen je zubima djece iznad 7 godina, a njezina meka vlakna omogućavaju nježno čišćenje. Osim toga, gumirana stražnja strana četkice jamči sigurnije, ugodnije čišćenje. Dostupna je i u manjim, kompaktnijim veličinama za djecu iznad 4 godine.
Glava četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips klinički dokazano uklanja naslage učinkovitije od obične četkice. Omogućite djeci bolju zaštitu od kvara zubi i ugodnije posjete stomatologu. Jamčimo bolje rezultate na pregledima, a u suprotnom vraćamo novac.
Sonična snaga omogućava maksimalno iskorištavanje ograničenog vremena koje djeca provode četkajući zube dok vremenom stvaraju zdrave navike i usavršavaju tehniku četkanja.
5.0
od 5
62
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hanyj
09/05/2023
Česká republika
Hlavice For Kids HX6042/33
S kartáčkem Sonicare For Kids a jeho aplikací se syn naučil čistit zuby sám a z nemilé povinnosti se stala zábava. Jasnou volbou tedy byly i hlavice For Kids, které velikostně lépe sedí jeho dětským ústům a skvěle doplňují sonický kartáček a synovy zuby jsou zdravé a bílé. Hlavice proto můžeme jen doporučit!
Prednosti
velikost hlavice pro starší dítě
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Manička
26/04/2023
Česká republika
For Kids HX6042
Skvěle vyčištěné zuby, pochvala od zubního lékaře, dětem nedělo problémy přejít ze standartního zubního kartáčku na elektrický.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Skorapka
24/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Děti to konečně baví
Dcera si konečně ráda čistí zuby. Aplikace je v tom velkým pomocníkem.
Prednosti
Vydrží dlouho nabitý. Neklouže dětem z ruky.
Mane
Samolepky špatně drží ale to je jen kosmetická vada
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube