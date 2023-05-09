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  • Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*
  • Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*
  • Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*
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  • Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*
  • Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*

Philips Sonicare For KidsStandardne glave sonične četkice za zube

HX6042/33

5
| (62) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*
Glava četkice za zube Sonicare For Kids savršena je za mala usta i zube koji rastu. Radi isključivo s električnom četkicom za zube For Kids te zajedno s njom pruža sigurniji i ugodniji doživljaj koji će djecu zabaviti i pomoći im da razviju naviku četkanja zuba.
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Kompatibilni proizvodi
For Kids

For Kids
Sonična električna četkica za zube

HX6340

HX6322/04

For Kids

For Kids
Sonična električna četkica za zube

HX6350

HX6352/42

Čisti i štiti zube djece starije od 7 godina

Superiorno čišćenje u roku od nekoliko sekundi.*

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Čistoća za djecu

Iznad 7 godina

Iznad 7 godina

Profil standardne glave četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips prilagođen je zubima djece iznad 7 godina, a njezina meka vlakna omogućavaju nježno čišćenje. Osim toga, gumirana stražnja strana četkice jamči sigurnije, ugodnije čišćenje. Dostupna je i u manjim, kompaktnijim veličinama za djecu iznad 4 godine.

Do 75 % učinkovitija od obične četkice

Do 75 % učinkovitija od obične četkice

Glava četkice za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips klinički dokazano uklanja naslage učinkovitije od obične četkice. Omogućite djeci bolju zaštitu od kvara zubi i ugodnije posjete stomatologu. Jamčimo bolje rezultate na pregledima, a u suprotnom vraćamo novac.

Superiorno čišćenje maksimalno koristi svaki trenutak

Superiorno čišćenje maksimalno koristi svaki trenutak

Sonična snaga omogućava maksimalno iskorištavanje ograničenog vremena koje djeca provode četkajući zube dok vremenom stvaraju zdrave navike i usavršavaju tehniku četkanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

62

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/05/2023

Česká republika

Česká republika

Hlavice For Kids HX6042/33

S kartáčkem Sonicare For Kids a jeho aplikací se syn naučil čistit zuby sám a z nemilé povinnosti se stala zábava. Jasnou volbou tedy byly i hlavice For Kids, které velikostně lépe sedí jeho dětským ústům a skvěle doplňují sonický kartáček a synovy zuby jsou zdravé a bílé. Hlavice proto můžeme jen doporučit!

Prednosti

velikost hlavice pro starší dítě

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

For Kids HX6042

Skvěle vyčištěné zuby, pochvala od zubního lékaře, dětem nedělo problémy přejít ze standartního zubního kartáčku na elektrický.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku

24/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Děti to konečně baví

Dcera si konečně ráda čistí zuby. Aplikace je v tom velkým pomocníkem.

Prednosti

Vydrží dlouho nabitý. Neklouže dětem z ruky.

Mane

Samolepky špatně drží ale to je jen kosmetická vada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube