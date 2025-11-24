Traži pojmove

Muškarac koji drži bebu briše drveni pod u svijetloj
19 recenzije

Philips OneUp serije 5000

Zaboravi stari mop, Stigao je OneUp!

Suggested retail price

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Krupni plan plave krpe koja čisti sive podne pločice

Philips OneUp električni mop

Doživi podove koji postaju čišći uz manje utrošenog vremena, a zaboravi klasične mopove koji raznose prljavštinu. Uživaj u bržem i jednostavnijem čišćenju uz električni mop serija 3000 i 5000.​

Philips OneUp električni mop

Zaboravi stari mop, Stigao je Philips OneUp!​

Uživaj u čišćem, bržem i higijenskom načinu uklanjanja svakodnevne prljavštine s poda. Philips OneUp električni mop kombinira jednostavno brisanje i najmoderniju tehnologiju.

2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Tehnologija OneUp tvrtke Philips

Uvijek čista voda

Ovaj napredni sustav tiho ispušta čistu vodu na pod dok istovremeno odvodi prljavu u zaseban spremnik, održavajući podove besprijekorno čistima bez širenja prljavštine ili ostataka.

Čišćenje bez muke

Dva puta brže brisanje u usporedbi s klasičnim mopom

Uživaj u jednostavnom čišćenju podova bez zamornog nošenja kanti, cijeđenja ili ispiranja. Philips OneUp električni mop olakšava svaki korak.

Doista čisti rezultati

Dva puta čišći podovi¹

Uz Philips OneUp uživaj u blistavim podovima bez ostataka i mrlja te iskusi čišćenje s uklanjanjem do 99,9% bakterija³.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Za dubinsko čišćenje i svakodnevnu prljavštinu.

Čisti masnoću, mrlje, ljepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu s podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9 % bakterija*

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Čišćenje bez napora – od početka do kraja

Uživajte u čišćenju podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, cijeđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.

Tehnologija OneUp

Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, osiguravajući učinkovito električno iskustvo brisanja.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Čista i prljava voda uvijek odvojene

Čista i prljava voda uvijek su odvojene zahvaljujući integriranim spremnicima za vodu. Lako ih je napuniti i isprazniti bez dodirivanja prljavštine.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Zglob koji se rotira za 360° za maksimalan doseg

Jednostavno očistite teško dostupne kutove i područja ispod niskog namještaja zahvaljujući zglobu koji se rotira za 360°.

Plava krpa čisti drveni pod

Optimalna pokrivenost poda

Savršen za stanove i prostore do 125 m² zahvaljujući jednom spremniku za vodu koji omogućuje čišćenje prostora površine 50 m². Jedna potpuno napunjena baterija traje do 70 minuta.

Usporedba alata za čišćenje

Bežičan dizajn jednostavan za uporabu u cijelom domu

Kreći se slobodno bez kabela ili žica koje te sputavaju. Kreće se baš kao tvoj stari mop, ali bez kante!​

Ruka drži plavi spremnik za vodu

Upotrijebi do 90% manje vode uz električni mop​

Philips OneUp električni mop štedi vodu

Philips OneUp električni mop pomaže ti da s lakoćom očistiš svoj dom i donosiš ekološki osviještene odluke. Učinkovitija upotreba vode omogućuje uštedu do 90% vode u usporedbi s tradicionalnim mopom s kantom.

Recenzije

Serija OneUp 5000 tvrtke Philips
Serija OneUp 5000 tvrtke Philips

Izjave o odricanju odgovornosti

¹ Vizualno čisto: mjerenje sjaja očišćene površine, testirano s tekućinama, u usporedbi s krpama za ručno brisanje.
² Mjereno u usporedbi s krpom za ručno čišćenje na neupijajućim podovima, prema standardu IEC60335-2-2 u klimatiziranim uvjetima.
³ Testirano na specifičnom području za testiranje, s uzorcima bakterija E. Coli i S. Aureus.
 Temeljeno na kući površine 125 m².
** Vizualno čisto: mjerenje sjaja očišćene površine, testirano s tekućinama, u usporedbi s ručnim mopovima.
*** Izmjereno u usporedbi s ručnim mopom na neupijajućim podovima, prema aklimatiziranim uvjetima IEC 60335-2-2.
**** Testirano na određenom testnom području, s uzorcima E. Coli i S. Aureus, koristeći samo vodu.
***** Na temelju veličine kuće od 125 m².

