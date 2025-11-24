Ovaj napredni sustav tiho ispušta čistu vodu na pod dok istovremeno odvodi prljavu u zaseban spremnik, održavajući podove besprijekorno čistima bez širenja prljavštine ili ostataka.
Uživaj u jednostavnom čišćenju podova bez zamornog nošenja kanti, cijeđenja ili ispiranja. Philips OneUp električni mop olakšava svaki korak.
Uz Philips OneUp uživaj u blistavim podovima bez ostataka i mrlja te iskusi čišćenje s uklanjanjem do 99,9% bakterija³.
Čisti masnoću, mrlje, ljepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu s podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9 % bakterija*
Uživajte u čišćenju podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, cijeđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.
Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, osiguravajući učinkovito električno iskustvo brisanja.
Čista i prljava voda uvijek su odvojene zahvaljujući integriranim spremnicima za vodu. Lako ih je napuniti i isprazniti bez dodirivanja prljavštine.
Jednostavno očistite teško dostupne kutove i područja ispod niskog namještaja zahvaljujući zglobu koji se rotira za 360°.
