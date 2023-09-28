2 godine jamstva
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX365LB
HX3651/12
HX367BK
HX3671/14
HX365W1
HX3651/13
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX367BK
HX3673/14
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Sveobuhvatno čišćenje
Profil glave četkice Sonicare tvrtke Philips prilagođen je obliku vaših zuba te omogućava čišćenje teško dostupnih područja.
Ova glava četkice uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube
Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.
4.7
od 5
160
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
_Joe
28/09/2023
Slovensko
Som spokojný.
Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!
Prednosti
Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Slunečnice 72
02/01/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Sonický kartáček Philips
Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Hana50
05/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Jsem velmi spokojená
S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Uklanja do 2 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube