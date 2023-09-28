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  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
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  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
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  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.

Philips Sonicare ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube

HX6012/07

4.7
| (160) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
Sonicare ProResults jedna je od istaknutih glava četkica za zube tvrtke Philips, a savršena je za korisnike novih ili starijih modela četkica Sonicare koji jednostavno žele autentični Sonicare doživljaj čišćenja uz nevjerojatnu vrijednost.
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

2100 Series

2100 Series
Sonična električna četkica za zube

HX365LB

HX3651/12

3100 series

3100 series
Sonična električna četkica za zube

HX367BK

HX3671/14

serija 2100

serija 2100
Sonična električna četkica za zube

HX365W1

HX3651/13

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

3100 series

3100 series
Sonična električna četkica za zube

HX367BK

HX3673/14

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680C

HX6803/04

Superiorna učinkovitost uz odličnu vrijednost

Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Sveobuhvatno čišćenje

Optimalno čišćenje četkica Sonicare tvrtke Philips

Optimalno čišćenje četkica Sonicare tvrtke Philips

Profil glave četkice Sonicare tvrtke Philips prilagođen je obliku vaših zuba te omogućava čišćenje teško dostupnih područja.

Uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube

Uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube

Ova glava četkice uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube

Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

160

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Prednosti

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Jsem velmi spokojená

S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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Upozorenja

  1. Uklanja do 2 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube