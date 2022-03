Više informacija



1. Kupi odabrane Philips audio proizvode (sačuvaj račun)

2. Registriraj svoj proizvod i dobiti ćeš jedinstven voucher

3. Aktiviraj svoj kod u aplikaciji Wings for Life World Run



To je to! Želiš ići dalje? Pogledaj aplikaciju Wings for Life World Run i pripremi se.



Prodajna mjesta koja sudjeluju u promociji: ekupi.hr, Elipso, Harvey Norman, Mall.hr, Pevex, Sancta domenica i Svijet medija.



Promocija završava 6. svibnja.