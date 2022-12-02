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  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
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  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite
  • Uvijek pristaju kako želite

Obustavljeno

Sportske bežične slušalice koje se umeću u uho

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Recenzije
Uvijek pristaju kako želite
Od jutarnjeg trčanja do popodneva u uredu. Ove potpuno bežične slušalice ističu se odvojivom kukicom za uho pa ih možete nositi znajući da ćete dobiti prianjanje koje želite. Dobivate do 20 sati reprodukcije s kutijom za punjenje i vodootporne su na razini standarda IPX7.
Pogledajte sve prednosti

Uvijek pristaju kako želite

  • Fleksibilan dvosmjerni dizajn

  • 20 sati reprodukcije

  • Jasni pozivi. Način rada Mono

  • IPX7 otpornost na vodu i znoj

Dizajnirane za treninge. Spremne za vaš dan.

Dizajnirane za treninge. Spremne za vaš dan.

Pogonske jedinice od 6 mm omogućavaju reprodukciju čistog zvuka i moćnih basova. Od vaših omiljenih popisa za reprodukciju do podcastova i više – krećite se kroz dan uz zvuk koji će vas pokretati.

IPX7 vodonepropusnost i nepropusnost za znoj

IPX7 vodonepropusnost i nepropusnost za znoj

Ove istinski bežične sportske slušalice imaju zaštitu IPX7, što znači kako mogu izdržati potpuno uranjanje u vodu do dubine od 1 m, na najviše 30 minuta. Ostat će na mjestu, bez obzira na to koliko se jako znojite i u kakvom su vam stanju uši.

Odvojiv dizajn držača za uši. Za stil koji želite.

Odvojiv dizajn držača za uši. Za stil koji želite.

Bez obzira na to trčite li parkom ili ste usred dinamične HIIT sesije, držač za uši ove će slušalice držati čvrsto i sigurno. Na izbor imate tri silikonska umetka za uši različitih veličina, s tim da držače možete ukloniti dok ne vježbate.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.6

od 5

8

Recenzije

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Prednosti

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Prednosti

dźwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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