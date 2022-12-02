2 godine jamstva
Obustavljeno
TAA5205BK/00
Fleksibilan dvosmjerni dizajn
20 sati reprodukcije
Jasni pozivi. Način rada Mono
IPX7 otpornost na vodu i znoj
Pogonske jedinice od 6 mm omogućavaju reprodukciju čistog zvuka i moćnih basova. Od vaših omiljenih popisa za reprodukciju do podcastova i više – krećite se kroz dan uz zvuk koji će vas pokretati.
Ove istinski bežične sportske slušalice imaju zaštitu IPX7, što znači kako mogu izdržati potpuno uranjanje u vodu do dubine od 1 m, na najviše 30 minuta. Ostat će na mjestu, bez obzira na to koliko se jako znojite i u kakvom su vam stanju uši.
Bez obzira na to trčite li parkom ili ste usred dinamične HIIT sesije, držač za uši ove će slušalice držati čvrsto i sigurno. Na izbor imate tri silikonska umetka za uši različitih veličina, s tim da držače možete ukloniti dok ne vježbate.
3.6
od 5
8
Recenzije
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Prednosti
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Prednosti
dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe