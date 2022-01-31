2 godine jamstva
Obustavljeno
Umetci za uho
Senzor pulsa
Držači za uši ili krilca
UV čišćenje
Fleksibilna i odvojiva krilca osiguravaju pristajanje tijekom treninga laganog do srednjeg intenziteta. Kada na red dođe trening jačeg intenziteta, odvojivi držači za uši osiguravaju da kapice slušalica ostanu na mjestu. Odaberite boju držača za uši ili krilaca koja odgovara vašem stilu.
Trenirajte pametnije zahvaljujući senzoru pulsa koji je kompatibilan s popularnim fitness aplikacijama i aplikacijom za slušalice tvrtke Philips. Ako odabrana aplikacija podržava ažuriranja u stvarnom vremenu, dobit ćete očitanja pulsa koja se izgovaraju u uho dok trenirate. Znat ćete kada trebate uložiti veći napor i kada trebate usporiti.
Dižite ozbiljnije težine. Okušajte se na traci za trčanje. Kako god volite aktivirati endorfine u svom tijelu, ove vam slušalice daju slobodu da se pošteno uznojite! Kada završite s treningom, samo stavite slušalice u kućište za punjenje i ciklus UV čišćenja uklonit će do 99 % bakterija.
4.4
od 5
11
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Pametne športne slušalke
Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!
Prednosti
100%
Mane
0%
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Hrazda
01/06/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
perfektní zvuk, super drží v uších,
Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců
Prednosti
voděodolnost
Mane
nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Ihor78
25/05/2025
Україна
Навушники дуже якісні.
Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники