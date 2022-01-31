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  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
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  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije
  • Vježbajte pametnije

Obustavljeno

Potpuno bežične sportske slušalice

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vježbajte pametnije
Trčite brže. Skačite više. Ove uistinu bežične sportske slušalice imaju odvojive kukice za uho za iznimno sigurno pristajanje. Uz energičan zvuk moći ćete ostati fokusirani, a ugrađeni uređaj za nadzor otkucaja srca pomoći će vam da trenirate u skladu sa svojim tijelom.
Pogledajte sve prednosti

Vježbajte pametnije

  • Umetci za uho

  • Senzor pulsa

  • Držači za uši ili krilca

  • UV čišćenje

Prilagodljive. Držači za uši ili krilca

Prilagodljive. Držači za uši ili krilca

Fleksibilna i odvojiva krilca osiguravaju pristajanje tijekom treninga laganog do srednjeg intenziteta. Kada na red dođe trening jačeg intenziteta, odvojivi držači za uši osiguravaju da kapice slušalica ostanu na mjestu. Odaberite boju držača za uši ili krilaca koja odgovara vašem stilu.

Osluškujte svoje tijelo. Senzor pulsa

Osluškujte svoje tijelo. Senzor pulsa

Trenirajte pametnije zahvaljujući senzoru pulsa koji je kompatibilan s popularnim fitness aplikacijama i aplikacijom za slušalice tvrtke Philips. Ako odabrana aplikacija podržava ažuriranja u stvarnom vremenu, dobit ćete očitanja pulsa koja se izgovaraju u uho dok trenirate. Znat ćete kada trebate uložiti veći napor i kada trebate usporiti.

Intenzivno trenirajte i ostanite svježi. UV čišćenje

Intenzivno trenirajte i ostanite svježi. UV čišćenje

Dižite ozbiljnije težine. Okušajte se na traci za trčanje. Kako god volite aktivirati endorfine u svom tijelu, ove vam slušalice daju slobodu da se pošteno uznojite! Kada završite s treningom, samo stavite slušalice u kućište za punjenje i ciklus UV čišćenja uklonit će do 99 % bakterija.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

11

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Pametne športne slušalke

Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!

Prednosti

100%

Mane

0%

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

01/06/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

perfektní zvuk, super drží v uších,

Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců

Prednosti

voděodolnost

Mane

nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

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