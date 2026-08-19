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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS4807B/00

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Krećite se! Mali zvučnik odvažnog zvuka.

Surfajte. Trčite. Plešite. Boksajte. Bez obzira na to što vas pokreće, ovaj vodootporni zvučnik modernog dvobojnog dizajna ići će s vama. Dobit ćete odvažan zvuk unatoč kompaktnoj veličini, dok vezica olakšava nošenje zvučnika. Idemo!

Pogledajte sve prednosti

Krećite se! Mali zvučnik odvažnog zvuka.

  • IP67 zaštita od prašine/vode

  • Odvažan bas

  • Ugrađeni mikrofon za pozive

  • Do 12 sati glazbe

Malen zvučnik. Odvažan zvuk.

Malen zvučnik. Odvažan zvuk.

Ponesite glazbu sa sobom kamo god krenuli, od parkova do kampova! Ovaj prijenosni zvučnik nudi čist zvuk, a bas je dovoljno snažan i odvažan zahvaljujući dvama pasivnim zvučnicima. Želite tulumariti još jače? Uparite dva zvučnika za stereo za tulume.

12 sati reprodukcije. Za glazbu koja ne staje.

12 sati reprodukcije. Za glazbu koja ne staje.

Uživate u glazbi? Ovaj zvučnik izdržljiv je koliko god treba biti. Potpuno napunjeni zvučnik omogućava do 12 sati reprodukcije. To je više nego dovoljno za vježbanje ili tulum oko vatre na kampu.

IP67 otpornost na prašinu i vodu. Spreman za tulum*

IP67 otpornost na prašinu i vodu. Spreman za tulum*

Od odlaska na plažu do bazena – zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, ovaj zvučnik možete ponijeti bilo gdje. Odvojiva vezica olakšava prenošenje, a zahvaljujući dometu Bluetooth veze do 20 m nećete propustiti nijedan takt, čak i ako vam je telefon udaljen od zvučnika.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, pogonska jedinica zvučnika ne propušta prašinu i može izdržati do 30 minuta na dubini vode do 1 m.