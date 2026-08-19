IP67 otpornost na prašinu i vodu. Spreman za tulum*

Od odlaska na plažu do bazena – zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, ovaj zvučnik možete ponijeti bilo gdje. Odvojiva vezica olakšava prenošenje, a zahvaljujući dometu Bluetooth veze do 20 m nećete propustiti nijedan takt, čak i ako vam je telefon udaljen od zvučnika.