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TAS4807B/00
Krećite se! Mali zvučnik odvažnog zvuka.
Surfajte. Trčite. Plešite. Boksajte. Bez obzira na to što vas pokreće, ovaj vodootporni zvučnik modernog dvobojnog dizajna ići će s vama. Dobit ćete odvažan zvuk unatoč kompaktnoj veličini, dok vezica olakšava nošenje zvučnika. Idemo!
IP67 zaštita od prašine/vode
Odvažan bas
Ugrađeni mikrofon za pozive
Do 12 sati glazbe
Ponesite glazbu sa sobom kamo god krenuli, od parkova do kampova! Ovaj prijenosni zvučnik nudi čist zvuk, a bas je dovoljno snažan i odvažan zahvaljujući dvama pasivnim zvučnicima. Želite tulumariti još jače? Uparite dva zvučnika za stereo za tulume.
Uživate u glazbi? Ovaj zvučnik izdržljiv je koliko god treba biti. Potpuno napunjeni zvučnik omogućava do 12 sati reprodukcije. To je više nego dovoljno za vježbanje ili tulum oko vatre na kampu.
Od odlaska na plažu do bazena – zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, ovaj zvučnik možete ponijeti bilo gdje. Odvojiva vezica olakšava prenošenje, a zahvaljujući dometu Bluetooth veze do 20 m nećete propustiti nijedan takt, čak i ako vam je telefon udaljen od zvučnika.
Recenzije
Zahvaljujući vodootpornosti na razini klase IP67, pogonska jedinica zvučnika ne propušta prašinu i može izdržati do 30 minuta na dubini vode do 1 m.