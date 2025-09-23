Provjeru autentičnosti
Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvjetljavanje ceste.
Philips X-tremeVision Pro150 pruža prednji pregled s jačim kontrastom, što pomaže da s više sigurnosti prepoznajete i protumačite nadolazeće objekte.
Prilagođen sastav plemenitih plinova sprječava starenje vlakana. To osigurava više svjetline i vijek trajanja produžen do 450 sati, vjerojatno najduži za tako snažnu žarulju.
Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje(2), Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.
Umjesto zamjene samo pregorene žarulje prednjeg svjetla, smislenije ih je zamijeniti u paru. Moderne žarulje imaju jači svjetlosni tok i vrhunske performanse pa jamče sigurniji doživljaj vožnje. Zamjenjujući žarulje u paru štedite vrijeme i novac, uklanjate rizik od kvara prednjeg svjetla, dobivate prednosti jarkijeg i uravnoteženijeg snopa te, što je najvažnije, povećavate sigurnost u vožnji za vas i vaše najmilije.
Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.
