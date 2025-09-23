Traži pojmove

Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Najbolji spoj visoke učinkovitosti i vijeka trajanja

Kombinirajući nevjerojatnu svjetlinu s vijekom trajanja koji dosad nije bio dostupan kod tako visokoučinkovitih žarulja, Philips X-tremeVision Pro150 pružaju vidljivost uz koju se vi i vama bliske osobe možete osjećati još sigurnijima na cesti.

Bolji pregled za sigurnu vožnju

Do 150 % jarkije svjetlo*

Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvjetljavanje ceste.

Hladno svjetlo za bolji pogled

Projicirajući svjetlije svjetlo do 3400 K

Philips X-tremeVision Pro150 pruža prednji pregled s jačim kontrastom, što pomaže da s više sigurnosti prepoznajete i protumačite nadolazeće objekte.

Najduži u svojoj snazi

Do 450 sati upotrebe

Prilagođen sastav plemenitih plinova sprječava starenje vlakana. To osigurava više svjetline i vijek trajanja produžen do 450 sati, vjerojatno najduži za tako snažnu žarulju.

Osigurajte si više vremena za uočavanje i izbjegavanje opasnosti

Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje(2), Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.

Ne ugrožavajte sigurnost, mijenjajte u parovima

Umjesto zamjene samo pregorene žarulje prednjeg svjetla, smislenije ih je zamijeniti u paru. Moderne žarulje imaju jači svjetlosni tok i vrhunske performanse pa jamče sigurniji doživljaj vožnje. Zamjenjujući žarulje u paru štedite vrijeme i novac, uklanjate rizik od kvara prednjeg svjetla, dobivate prednosti jarkijeg i uravnoteženijeg snopa te, što je najvažnije, povećavate sigurnost u vožnji za vas i vaše najmilije.

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila

Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibilna je s modelima automobila velikih proizvođača kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u našem vodiču za odabir proizvoda.

* 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.
* 2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.
* 3 Odnosi se na primjenu kratkih svjetala, razlikuje se u primjenama za maglu
