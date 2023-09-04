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  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

X-tremeVision Pro150Performanse i vijek trajanja

9005XVPB1

4.3
| (31) Recenzije
Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
Kombinirajući nevjerojatnu svjetlinu s vijekom trajanja koji dosad nije bio dostupan kod tako visokoučinkovitih žarulja, Philips X-tremeVision Pro150 pružaju vidljivost uz koju se vi i vama bliske osobe možete osjećati još sigurnijima na cesti.
Pogledajte sve prednosti

Najbolji spoj visoke učinkovitosti i vijeka trajanja

Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

  • Vrsta žarulje: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Do 150 % jarkije svjetlo

  • Do 450 h

  • Broj žarulja: 1

Bolji pregled za sigurnu vožnju

Bolji pregled za sigurnu vožnju

Uz Philips X-tremeVision Pro150 dobivate do 150 % jarkije svjetlo¹. Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvjetljavanje ceste, dok nova tehnologija kvarcnog stakla Diamond Precision osigurava više svjetline.

Žarulja visokih performansi s 450 sati upotrebe(2)

Nova proizvodna tehnika kvarcnog stakla Philips Diamond Precision povećava propusnost svjetlosti te se odlikuje većom otpornošću na termalne šokove i tlak. Savršeno sastavljena kombinacija plemenitih plinova žarnu nit dodatno štiti od starenja. To znači više svjetline i duži vijek trajanja, čak do 450 sati (odnosi se na H7; HB3: 450 h), vjerojatno najduži među tako snažnim žaruljama.

Hladno svjetlo daje jasniji pogled i pruža veću udobnost

Vožnja u tami može biti naporna za oči te dovesti do naprezanja vida i većeg rizika od umora. Žarulje Philips X-tremeVision Pro150 emitiraju bjelje svjetlo do čak 3400 K (odnosi se na H7; HB3: 3500 K) te omogućuju pogled s boljim kontrastom, zbog čega ćete lakše i uz više samopouzdanja vidjeti i prepoznati objekte koji se približavaju. Uz bolju vidljivost duže ćete ostati fokusirani, a vaša će vožnja biti sigurnija i ugodnija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozorenja

  1. 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.

  2. 2 odnosi se na kratka svjetla, razlikuje se za primjenu u magli