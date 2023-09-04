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  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
  • Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

X-tremeVision Pro150Performanse i vijek trajanja

12362XVPB1

4.3
| (31) Recenzije
Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost
Kombinirajući nevjerojatnu svjetlinu s vijekom trajanja koji dosad nije bio dostupan kod tako visokoučinkovitih žarulja, Philips X-tremeVision Pro150 pružaju vidljivost uz koju se vi i vama bliske osobe možete osjećati još sigurnijima na cesti.
Pogledajte sve prednosti

Najbolji spoj visoke učinkovitosti i vijeka trajanja

Izvanredno osvjetljenje za dodatnu sigurnost

  • Vrsta žarulje: H11

  • 12 V, 55 W

  • Do 150 % jarkije svjetlo

  • Do 400 h

  • Broj žarulja: 1

Bolji pregled za sigurnu vožnju

Bolji pregled za sigurnu vožnju

Uz Philips X-tremeVision Pro150 dobivate do 150 % jarkije svjetlo¹. Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvjetljavanje ceste, dok nova tehnologija kvarcnog stakla Diamond Precision osigurava više svjetline.

Do 450 sati upotrebe visokoučinkovite žarulje(3)

Nova tehnika proizvodnje kvarcnog stakla za Philips Diamond Precision povećava svjetlosni tok i osigurava veću otpornost na toplinske udare i tlak. Prilagođen sastav plemenitih plinova sprječava starenje vlakana. To osigurava više svjetline i vijek trajanja produžen do 450 sati (odnosi se na H7; H11: 400 h), vjerojatno najduži za tako snažnu žarulju.

Osigurajte si više vremena za uočavanje i izbjegavanje opasnosti

Osigurajte si više vremena za uočavanje i izbjegavanje opasnosti

Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje², Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozorenja

  1. 1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.

  2. 2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.

  3. 3 Odnosi se na primjenu kratkih svjetala, razlikuje se u primjenama za maglu