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  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled
  • Oštar i neodoljiv izgled

WhiteVision ultraElegantni bijeli izgled

12972WVUSM

4.3
| (31) Recenzije
Oštar i neodoljiv izgled
Philips WhiteVision ultra H7, s najnovijom formulom premaza, daju nevjerojatnih 4200 kelvina. To su najbjelja zakonom dopuštena halogena svjetla u našem asortimanu i savršen su izbor ako želite cool, moderan izgled.
Pogledajte sve prednosti

Najmodernija elegantna bijela svjetla za vaš automobil

Oštar i neodoljiv izgled

  • Vrsta žarulje: H7

  • 12 V, 55 W, uključene su pozicijske žarulje W5W

  • Do 60 % veća vidljivost²

  • Do 4200 K¹

  • Broj žarulja: 2 + 2

Oštro bijelo svjetlo uz do 4200 Kelvina¹

Oštro bijelo svjetlo uz do 4200 Kelvina¹

S do 4200 Kelvina¹, prednja svjetla Philips WhiteVision ultra donose revoluciju u izgled vašeg automobila zahvaljujući oštrom bijelom svjetlu. Pravi izbor za jarko i elegantno iskustvo vožnje!

Nadograđena halogena prednja svjetla koja daju iznimno moderan izgled

Nadograđena halogena prednja svjetla koja daju iznimno moderan izgled

Philips WhiteVision ultra svjetlo dizajnirano je za vozače koji traže nadogradnju koja stilom i izgledom podsjeća na LED rasvjetu, ali voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled reflektora prednjih svjetala.

Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

WhiteVision ultra žarulje za nadogradnju prednjih svjetala imaju ECE certifikat za jarko bijelo svjetlo na prometnici. Vozači uživaju u živopisnom izgledu i zakonom dopuštenoj žarulji koja je usklađena sa svim relevantnim odredbama. Pruža vam sjajnu vidljivost i pritom na ugrožava sigurnost zasljepljivanjem automobila ispred vas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozorenja

  1. ¹ Odnosi se na H4, H7. Temperatura svjetla razlikuje se prema tehničkoj vrsti.

  2. ² U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom. Odnosi se na žarulje za prednja svjetla.