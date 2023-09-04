2 godine jamstva
12972WVUSM
Vrsta žarulje: H7
12 V, 55 W, uključene su pozicijske žarulje W5W
Do 60 % veća vidljivost²
Do 4200 K¹
Broj žarulja: 2 + 2
S do 4200 Kelvina¹, prednja svjetla Philips WhiteVision ultra donose revoluciju u izgled vašeg automobila zahvaljujući oštrom bijelom svjetlu. Pravi izbor za jarko i elegantno iskustvo vožnje!
Philips WhiteVision ultra svjetlo dizajnirano je za vozače koji traže nadogradnju koja stilom i izgledom podsjeća na LED rasvjetu, ali voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled reflektora prednjih svjetala.
WhiteVision ultra žarulje za nadogradnju prednjih svjetala imaju ECE certifikat za jarko bijelo svjetlo na prometnici. Vozači uživaju u živopisnom izgledu i zakonom dopuštenoj žarulji koja je usklađena sa svim relevantnim odredbama. Pruža vam sjajnu vidljivost i pritom na ugrožava sigurnost zasljepljivanjem automobila ispred vas.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
¹ Odnosi se na H4, H7. Temperatura svjetla razlikuje se prema tehničkoj vrsti.
² U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom. Odnosi se na žarulje za prednja svjetla.