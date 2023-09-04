2 godine jamstva
9012XVPB1
Vrsta žarulje: HIR2
12 V, 55 W
Do 150 % jarkije svjetlo
Do 300 h
Broj žarulja: 1
Uz Philips X-tremeVision Pro150 dobivate do 150 % jarkije svjetlo¹. Vozite svoje najmilije doma znajući da imate jasan pregled čak i u mraku te u lošim vremenskim uvjetima. Napredan dizajn vlakana osigurava veću preciznost i više svjetlosti za bolje osvjetljavanje ceste, dok nova tehnologija kvarcnog stakla Diamond Precision osigurava više svjetline.
Nova proizvodna tehnika kvarcnog stakla Philips Diamond Precision povećava propusnost svjetlosti te se odlikuje većom otpornošću na termalne šokove i tlak. Savršeno sastavljena kombinacija plemenitih plinova žarnu nit dodatno štiti od starenja. To znači više svjetline i duži vijek trajanja, čak do 450 sati (odnosi se na H7; HIR2: 300 h), vjerojatno najduži među tako snažnim žaruljama.
Budući da osvjetljava cestu do 70 metara dalje², Philips X-tremeVision Pro150 poboljšava vašu sposobnost reagiranja na potencijalne opasnosti. Produljenjem sigurnosne udaljenosti povećava se vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
1 Svjetlina u usporedbi s minimalnim zakonskim standardom.
2 Dodatna sigurnosna udaljenost u usporedbi duljine snopa s izvedenim minimumom nakon ECE regulacije, na temelju 1 luksa. Najveća udaljenost od automobila.
3 Odnosi se na primjenu kratkih svjetala, razlikuje se u primjenama za maglu