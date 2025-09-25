Provjeru autentičnosti
Žarulje za prednje svjetlo Philips Ultinon Pro9200 imaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Bolje vidite prometne znakove zahvaljujući njihovu jedinstvenom optimalnom spektru i poboljšajte pogled na cestu ispred.
Uz temperaturu boje do 5800 K, koju preporučuju proizvođači originalne opreme zbog poboljšanja udobnosti za oči tijekom noćne vožnje, Philips Ultinon Pro9200 omogućuje vam da lako i udobno vozite mračnim prometnicama.
Mogu se pohvaliti tehnologijom koja produžuje trajnost kao što je dvostruki sustav upravljanja toplinom AirBoost. Traju do 5000 sati i pružaju konstantno svjetlo tijekom vijeka trajanja.
Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.
Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.
Žarulja Philips Ultinon Pro9200 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.
