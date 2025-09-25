Traži pojmove

Ultinon Pro9200 HL

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Automobilske LED performanse bez premca

Philips Ultinon Pro9200

Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.

Standardna fotografija proizvoda 11972U92X2 Philips H7-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200 11972U92X2 Philips H7-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200

Superiorna vidljivost

Nenadmašno 400 % snažnije svjetlo*

Žarulje za prednje svjetlo Philips Ultinon Pro9200 imaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Bolje vidite prometne znakove zahvaljujući njihovu jedinstvenom optimalnom spektru i poboljšajte pogled na cestu ispred.

Vrhunski stil

Hladno bijelo svjetlo

Uz temperaturu boje do 5800 K, koju preporučuju proizvođači originalne opreme zbog poboljšanja udobnosti za oči tijekom noćne vožnje, Philips Ultinon Pro9200 omogućuje vam da lako i udobno vozite mračnim prometnicama.

Duži vijek trajanja

Do 5000 sati rada

Mogu se pohvaliti tehnologijom koja produžuje trajnost kao što je dvostruki sustav upravljanja toplinom AirBoost. Traju do 5000 sati i pružaju konstantno svjetlo tijekom vijeka trajanja.

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.

Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost

Žarulja Philips Ultinon Pro9200 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Kako biste bili bezbrižni, asortiman Philips Ultinon Pro9200 ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Odaberite svoje Philips Ultinon Pro9200 žarulje za prednja svjetla

* ¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.
* ² Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštovanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.
* ³ Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.
