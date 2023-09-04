2 godine jamstva
LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Do 400 % jarkije svjetlo¹
Kompatibilnost s velikim brojem vozila
Vrhunski stil i sigurnost
Sadržaj pakiranja: 2 kom
Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.
Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 %¹ većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.
Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.
² Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštovanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.
³ Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.