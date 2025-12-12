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  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • Snimka jednog proizvoda
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLAutomobilske LED performanse bez premca

LUM11005U92X2/10

11005U92X2

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400%* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.

Pogledajte sve prednosti

LED automobilske performanse bez premca

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

  • LED-HL [≈HB3/HB4]

  • Do 400 % jarkije svjetlo

  • Kompatibilnost s velikim brojem vozila

  • Vrhunski stil i sigurnost

  • Sadržaj pakiranja: 2 kom

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.

Koncentrirana snaga – do 400 % jarkije svjetlo

Koncentrirana snaga – do 400 % jarkije svjetlo

Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 % većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.

Svjetlo točno gdje ga trebate

Svjetlo točno gdje ga trebate

Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

12/12/2025

România

România

Provjereni kupac

HB3 led Ultinon 9200

Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4

Prednosti

Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică

Mane

Prețul mare, la modelul acesta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Datum upotrebe 2025-06-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED

Datum upotrebe 2025-06-12

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Upozorenja

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

  3. Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philipsovo jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.