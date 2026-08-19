Koncentrirana snaga – do 400 % jarkije svjetlo

Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 % većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.