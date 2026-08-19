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  • 11258U92X2 Philips H1-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • Snimka jednog proizvoda
  • 11258U92X2 Philips H1-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • 11258U92X2 Philips H1-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLAutomobilske LED performanse bez premca

LUM11258U92X2/10

11258U92X2

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.

Pogledajte sve prednosti

Automobilske LED performanse bez premca

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

  • LED-HL [~H1]

  • Superiorna svjetlina

  • Kompatibilnost s velikim brojem vozila

  • Vrhunski stil i sigurnost

  • Sadržaj pakiranja: 2 kom

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.

Snažnije svjetlo na cesti

Snažnije svjetlo na cesti

Žarulje Philips Ultinon Pro9200 za prednja svjetla pružaju izvanrednu vidljivost koju trebate tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju koje značajno premašuje zakonski minimum za halogene žarulje. Uočite prometne znakove bolje s jedinstvenim optimalnim spektrom i poboljšajte pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

  2. Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

  3. Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.